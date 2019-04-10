Lộ ảnh hẹn hò với trai lạ, Dương Tử đã có tình mới sau chia tay với Tần Tuấn Kiệt?

Sao quốc tế 10/04/2019 11:05

Sau khi cặp đôi Dương Tử - Tần Tuấn Kiệt “đường ai nấy đi”, người hâm mộ liền gán ghép cô với Đặng Luân. Thế nhưng mới đây, loạt ảnh hẹn hò của nữ diễn viên đã khiến "thuyền Đặng Luân - Dương Tử” chính thức chìm.

Từ sau khi Dương TửTần Tuấn Kiệt chia tay, rất nhiều fan của cặp đôi "Húc Phượng - Cẩm Mịch" trong phim "Hương Mật Tựa Khói Sương" đều hy vọng Dương Tử và Đặng Luân nên duyên ngoài đời thực.

Lộ ảnh hẹn hò với trai lạ, Dương Tử đã có tình mới sau chia tay với Tần Tuấn Kiệt? - Ảnh 1
Cặp đôi 'Hương Mật Tựa Khói Sương' được fan liên tục gán ghép - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây (ngày 9/4), truyền thông Đại Lục bất ngờ đăng tải loạt ảnh Dương Tử hẹn hò cùng với một người đàn ông lạ mặt làm dấy lên tin đồn nữ diễn viên đã có bạn trai mới.

Cụ thể, Dương Tử đã cùng trợ lý và người đàn ông này đến một nhà hàng dùng bữa tối. Qua hình ảnh được ghi lại, trước khi bước vào nhà hàng, Dương Tử vô cùng thoải mái, thậm chí nữ diễn viên còn không mang khẩu trang. Nhưng sau khi rời nhà hàng, nữ diễn viên lại tỏ ra ngại ngùng và thần bí hơn khi đi cùng với một chàng trai đeo khẩu trang kín mít.

Lộ ảnh hẹn hò với trai lạ, Dương Tử đã có tình mới sau chia tay với Tần Tuấn Kiệt? - Ảnh 2Lộ ảnh hẹn hò với trai lạ, Dương Tử đã có tình mới sau chia tay với Tần Tuấn Kiệt? - Ảnh 3Lộ ảnh hẹn hò với trai lạ, Dương Tử đã có tình mới sau chia tay với Tần Tuấn Kiệt? - Ảnh 4Lộ ảnh hẹn hò với trai lạ, Dương Tử đã có tình mới sau chia tay với Tần Tuấn Kiệt? - Ảnh 5

Lộ ảnh hẹn hò với trai lạ, Dương Tử đã có tình mới sau chia tay với Tần Tuấn Kiệt? - Ảnh 6
Hình ảnh hẹn hò của cặp đôi được báo giới ghi lại - Ảnh: Internet

Một lúc sau, chàng trai này gọi xe để chuẩn bị rời đi, Dương Tử đã vẫy chào tạm biệt và nhìn theo chiếc xe đó đến khi khuất khỏi tầm mắt mới quay đầu đi về phía trợ lý.

Ngay lập tức, hàng loạt các trang báo xứ Trung đưa tin Dương Tử - nữ diễn đình đám của bộ phim "Hương Mật Tựa Khói Sương" lộ ảnh hẹn hò cùng tình mới. Tuy nhiên, báo giới không thể nhận diện được chàng trai này là ai vì người này tỏ ra vô cùng thận trọng, không hề để lộ mặt khi xuất hiện bên cạnh Dương Tử.

Lộ ảnh hẹn hò với trai lạ, Dương Tử đã có tình mới sau chia tay với Tần Tuấn Kiệt? - Ảnh 7
Chàng trai xuất hiện bên Dương Tử không hề để lộ mặt - Ảnh: Internet

Giữa những ồn ào này, phía đại diện của Dương Tử đã lên tiếng xác minh thông tin, phủ nhận tin đồn hẹn hò: "Chỉ là một vài người bạn cùng nhau đi ăn cơm thôi".

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Từ khóa:   Dương Tử Tần Tuấn Kiệt

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