Lần đầu xuất hiện sau thời gian ở cữ, Triệu Lệ Dĩnh dẹp tan tin đồn trầm cảm vì bất hòa với mẹ chồng

Mới đây, nàng “Minh Lan” Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện tại sân bay sau thời gian ở cữ và tỏ ra vô cùng thân thiện với người hâm mộ.
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Cách đây 1 tháng, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã chào đón quý tử đầu lòng trong sự chúc mừng của cả showbiz Hoa ngữ và người hâm mộ châu Á. Đến thời điểm hiện tại, nàng tiểu hoa đã vượt qua giai đoạn ở cữ đầy vất vả.
Khoảng thời gian này đã có không ít tin đồn về việc Triệu Lệ Dĩnh bị trầm cảm sau sinh vì bất hòa với gia đình chồng khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Ngay cả Phùng Thiệu Phong cũng từng thừa nhận rằng bà xã sau khi sinh có phần nhạy cảm và dễ khóc hơn. Có thể nói, đối với người phụ nữ lần đầu làm mẹ, sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý.
Tuy nhiên mới đây, người hâm mộ đã bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại sân bay. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên lộ diện trước công chúng sau khoảng thời gian ở cữ. Qua loạt hình ảnh được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh che chắn cực kỳ cẩn thận không để lộ mặt, đồng thời diện trang phục có phần giản dị và thoải mái.
Người chia sẻ những hình ảnh này còn tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh vô cùng thích thú khi được một người hâm mộ tặng chiếc ốp lưng điện thoại hình con thỏ xinh xắn, nữ diễn viên không ngừng ngắm nghía chiếc ốp lưng. Có thể thấy, tâm trạng của bà xã Phùng Thiệu Phong khá tốt, không hề có dấu hiệu trầm cảm như tin đồn.
Hầu hết người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh đều mong mỏi cô giữ gìn sức khỏe và thường xuyên ra ngoài để lấy lại tinh thần thay vì gò bó trong nhà. Bên cạnh đó, họ hy vọng rằng có thể sớm thấy nàng tiểu hoa trở lại phim trường trong những dự án mới.