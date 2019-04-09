Lần đầu xuất hiện sau thời gian ở cữ, Triệu Lệ Dĩnh dẹp tan tin đồn trầm cảm vì bất hòa với mẹ chồng

Cách đây 1 tháng, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã chào đón quý tử đầu lòng trong sự chúc mừng của cả showbiz Hoa ngữ và người hâm mộ châu Á. Đến thời điểm hiện tại, nàng tiểu hoa đã vượt qua giai đoạn ở cữ đầy vất vả.

Gia đình Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh hạnh phúc đón chào thành viên mới - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian này đã có không ít tin đồn về việc Triệu Lệ Dĩnh bị trầm cảm sau sinh vì bất hòa với gia đình chồng khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Ngay cả Phùng Thiệu Phong cũng từng thừa nhận rằng bà xã sau khi sinh có phần nhạy cảm và dễ khóc hơn. Có thể nói, đối với người phụ nữ lần đầu làm mẹ, sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý.