Kinh hoàng phát hiện thi thể nữ người mẫu 31 tuổi bị trói trong tủ lạnh: Gia đình tiết lộ đang mang thai 2 tháng

Sao quốc tế 30/10/2023 13:23

Thi thể của cô được tìm thấy trong tủ lạnh, tay chân cô bị trói bằng dây điện. Cô bị bịt miệng bằng vải, phần đầu bị che.

Theo Tiền Phong dẫn nguồn từ People, cảnh sát tìm thấy thi thể Maleesa Mooney ngày 12/9, sau khi gia đình gọi điện báo cơ quan chức năng vì không thể liên lạc được với nữ người mẫu.

Cảnh sát công bố kết quả khám nghiệm tử thi ngày 27/10, cho thấy Maleesa Mooney bị đa chấn thương trước khi mất, cơ thể nhiều vết trầy xước, nhiễm trùng trên mặt, đầu, lưng, xương sườn bị gãy...

Kinh hoàng phát hiện thi thể nữ người mẫu 31 tuổi bị trói trong tủ lạnh: Gia đình tiết lộ đang mang thai 2 tháng - Ảnh 1
 Maleesa Mooney, người mẫu 31 tuổi người Guyana - Ảnh: NY Post 

"Kết quả không đủ kết luận chính xác nguyên nhân tử vong, nhưng cho thấy trước khi mất, cô trải qua cuộc ẩu đả nghiêm trọng. Xét nghiệm cho thấy có chất kích thích trong người Maleesa Mooney", cảnh sát cho biết.

Trước đó, khi được gia đình báo tin Maleesa Mooney mất tích, cảnh sát phá cửa căn hộ Mooney thuê, phát hiện máu chảy trên sàn nhà. Thi thể của cô được tìm thấy trong tủ lạnh, tay chân cô bị trói bằng dây điện. Cô bị bịt miệng bằng vải, phần đầu bị che.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam dẫn nguồn từ NY Post, đáng chú ý, gia đình Mooney còn thông tin thêm rằng nạn nhân đang mang thai 2 tháng vào thời điểm tử vong.

Kinh hoàng phát hiện thi thể nữ người mẫu 31 tuổi bị trói trong tủ lạnh: Gia đình tiết lộ đang mang thai 2 tháng - Ảnh 2
Gia đình tổ chức lễ tưởng niệm cho nữ người mẫu - Ảnh: People

Trước cái chết của Mooney, gia đình cô vô cùng đau lòng và cho biết: "Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy đã phải trải qua những gì. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến chúng tôi cảm thấy rất đau đớn".

Hiện tại, vẫn chưa có người nào được xác định là nghi phạm của vụ án này và cảnh sát sẽ tiếp tục tích cực điều tra các manh mối liên quan.

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Từ khóa:    Maleesa Mooney sao quốc tế người mẫu Tin tức giải trí

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