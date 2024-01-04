Không hổ danh là ''búp bê cổ trang'' Điền Hi Vi đẹp xuất sắc đốn tim khán giả trong ngày khai máy Tử Dạ Quy

Sao quốc tế 04/01/2024 01:38

Điền Hi Vi và Hứa Khải sẽ hợp tác trong dự án Tử Dạ Quy, nhưng nhan sắc của nữ chính nhanh chóng đốn tim khán giả.

 

Vào ngày 2/1 vừa qua, bộ phim Tử Dạ Quy đã chính thức khai máy. Tác phẩm này nhận nhiều sự chú ý từ khán giả do có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Hứa Khải và Điền Hi Vi. Ngày khai máy diễn ra trong không khí sôi nổi và rộn rã, Fan của Hứa Khải và Điền Hi Vi cũng đến tiếp ứng, khiến cho hai gương mặt trẻ có tâm trạng tốt hơn mong đợi.

Không hổ danh là ''búp bê cổ trang'' Điền Hi Vi đẹp xuất sắc đốn tim khán giả trong ngày khai máy Tử Dạ Quy - Ảnh 1
Ngày 2/1 vừa qua, bộ phim Tử Dạ Quy đã chính thức khai máy.
Không hổ danh là ''búp bê cổ trang'' Điền Hi Vi đẹp xuất sắc đốn tim khán giả trong ngày khai máy Tử Dạ Quy - Ảnh 2
Hứa Khải và Điền Hi Vi sẽ nên duyên trong Tử Dạ Quy.

Điền Hi Vi được mệnh danh là "búp bê cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ. Chính vì thế, tạo hình của cô ở dự án mới rất đáng khán giả ngóng chờ. Và với những ai kỳ vọng vào mỹ nhân sinh năm 1997, họ đã không phải thất vọng.

Không hổ danh là ''búp bê cổ trang'' Điền Hi Vi đẹp xuất sắc đốn tim khán giả trong ngày khai máy Tử Dạ Quy - Ảnh 3
Điền Hi Vi được mệnh danh là "búp bê cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ.

Điền Hi Vi vừa khá nổi với bộ phim Điền Canh Kỷ, khiến danh tiếng của cô được cải thiện trong lòng công chúng. Còn Hứa Khải đã có một thời gian flop khá dài, khi các phim như Định Luật Tình Yêu 80/20 và Tuyết Ưng Lĩnh Chủ đều không gây tiếng vang. Sắp tới Hứa Khải còn có phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao đóng cùng Đàm Tùng Vận nhưng có vẻ sẽ rơi vào cảnh flop tiếp tục khi từ truyện gốc đã không được đánh giá cao.

Không hổ danh là ''búp bê cổ trang'' Điền Hi Vi đẹp xuất sắc đốn tim khán giả trong ngày khai máy Tử Dạ Quy - Ảnh 4
Hứa Khải trong ngày khai máy Tử Dạ Quy.

Điền Hi Vi từ sau Khanh Khanh Nhật Thường có danh tiếng khá nổi bật, thêm Điền Canh Kỷ vừa được yêu mến nên khá nhiều người cho rằng, Điền Hi Vi phần nào đó sẽ mang lại "vận may" cho Tử Dạ Quy.

Nói thêm về nội dung của Tử Dạ Quy, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày của tác giả Phù Hoa. Nam chính Mai Trục Vũ là một đạo sĩ bắt yêu, trong khi nữ chính Vũ Trinh mang thân phận quận chúa, là em họ của hoàng đế.

Mai Trục Vũ 22 tuổi, từ xưa tới nay luôn giữ quy tắc làm người đoan chính. Vũ Trinh 26 tuổi còn chưa tìm được phu quân, nổi tiếng khắp kinh thành là kẻ ăn chơi trác táng. Ban đêm là Miêu công cầm đầu yêu quái ở Nhật Lý Vạn Cơ, thỉnh thoảng hóa thân thành Yêu miêu đi gây rối khắp nơi. Thế nhưng, hai người này vậy mà lại trở thành một đôi phu thê.

Nhan sắc cực phẩm của Điền Hi Vi trong Tử Dạ Quy

Không hổ danh là ''búp bê cổ trang'' Điền Hi Vi đẹp xuất sắc đốn tim khán giả trong ngày khai máy Tử Dạ Quy - Ảnh 5

Không hổ danh là ''búp bê cổ trang'' Điền Hi Vi đẹp xuất sắc đốn tim khán giả trong ngày khai máy Tử Dạ Quy - Ảnh 6

Không hổ danh là ''búp bê cổ trang'' Điền Hi Vi đẹp xuất sắc đốn tim khán giả trong ngày khai máy Tử Dạ Quy - Ảnh 7

Không hổ danh là ''búp bê cổ trang'' Điền Hi Vi đẹp xuất sắc đốn tim khán giả trong ngày khai máy Tử Dạ Quy - Ảnh 8

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