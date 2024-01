Không hổ danh là ''búp bê cổ trang'' Điền Hi Vi đẹp xuất sắc đốn tim khán giả trong ngày khai máy Tử Dạ Quy

Vào ngày 2/1 vừa qua, bộ phim Tử Dạ Quy đã chính thức khai máy. Tác phẩm này nhận nhiều sự chú ý từ khán giả do có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Hứa Khải và Điền Hi Vi. Ngày khai máy diễn ra trong không khí sôi nổi và rộn rã, Fan của Hứa Khải và Điền Hi Vi cũng đến tiếp ứng, khiến cho hai gương mặt trẻ có tâm trạng tốt hơn mong đợi.

Điền Hi Vi được mệnh danh là "búp bê cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ. Chính vì thế, tạo hình của cô ở dự án mới rất đáng khán giả ngóng chờ. Và với những ai kỳ vọng vào mỹ nhân sinh năm 1997, họ đã không phải thất vọng.