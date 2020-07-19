Jennie (BLACKPINK) xứng đáng được gọi là ‘nữ thần mặt mộc’, nhìn loạt ảnh không son phấn mà cứ ngỡ chụp họa báo

Sức hút của Jennie (BLACKPINK) không chỉ dừng ở tài năng, gu thời trang ấn tượng mà còn là gương mặt mộc đẹp không tì vết, khiến ai nấy đều phải ghen tỵ.
Khoảng thời gian gần đây, nữ thần tượng nhà BLACKPINK – Jennie rất chăm để mặt mộc. Thậm chí, cô nàng còn khiến dân tình bấn loạn khi xuất hiện trên sân khấu encore của “How you like that” với gương mặt không son phấn. Chính cô bạn cùng nhóm - Lisa cũng phải dành những lời khen có cánh cho mặt mộc của Jennie: “Jennie thật sự nhìn không khác gì dù trang điểm hay không trang điểm. Chị ấy rất đáng yêu”.
Sở hữu làn da trắng mịn, khỏe khoắn cùng ngũ quan hài hòa, Jennie dù có để mặt mộc cũng vô cùng tỏa sáng.
Bạn không tin ư? Hãy xem loạt ảnh dưới đây nhé!
Sở hữu gương mặt đẹp hoàn hảo như Jennie, chắc hẳn nhiều cô nàng cũng nghiện để mặt mộc như “công chúa YG” nhỉ?