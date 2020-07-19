Jennie (BLACKPINK) xứng đáng được gọi là ‘nữ thần mặt mộc’, nhìn loạt ảnh không son phấn mà cứ ngỡ chụp họa báo

Khoảng thời gian gần đây, nữ thần tượng nhà BLACKPINK – Jennie rất chăm để mặt mộc. Thậm chí, cô nàng còn khiến dân tình bấn loạn khi xuất hiện trên sân khấu encore của “How you like that” với gương mặt không son phấn. Chính cô bạn cùng nhóm - Lisa cũng phải dành những lời khen có cánh cho mặt mộc của Jennie: “Jennie thật sự nhìn không khác gì dù trang điểm hay không trang điểm. Chị ấy rất đáng yêu”.

Sở hữu làn da trắng mịn, khỏe khoắn cùng ngũ quan hài hòa, Jennie dù có để mặt mộc cũng vô cùng tỏa sáng.