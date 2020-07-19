Jennie (BLACKPINK) xứng đáng được gọi là ‘nữ thần mặt mộc’, nhìn loạt ảnh không son phấn mà cứ ngỡ chụp họa báo

Sao quốc tế 19/07/2020 15:25

Sức hút của Jennie (BLACKPINK) không chỉ dừng ở tài năng, gu thời trang ấn tượng mà còn là gương mặt mộc đẹp không tì vết, khiến ai nấy đều phải ghen tỵ.

Khoảng thời gian gần đây, nữ thần tượng nhà BLACKPINKJennie rất chăm để mặt mộc. Thậm chí, cô nàng còn khiến dân tình bấn loạn khi xuất hiện trên sân khấu encore của “How you like that” với gương mặt không son phấn. Chính cô bạn cùng nhóm - Lisa cũng phải dành những lời khen có cánh cho mặt mộc của Jennie: “Jennie thật sự nhìn không khác gì dù trang điểm hay không trang điểm. Chị ấy rất đáng yêu”.

Sở hữu làn da trắng mịn, khỏe khoắn cùng ngũ quan hài hòa, Jennie dù có để mặt mộc cũng vô cùng tỏa sáng.

Bạn không tin ư? Hãy xem loạt ảnh dưới đây nhé!

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Sân khấu encore huyền thoại để mặt mộc của Jennie, khoảnh khắc này đã nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên Naver (cổng thông tin hot nhất xứ Hàn) – Ảnh: Internet

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Trên trang Instagram cá nhân, Jennie rất chăm khoe nhan sắc mộc mạc, tự nhiên. Chỉ cần đánh một chút son bóng, nữ thần tượng đã rất xinh đẹp rồi – Ảnh: Internet

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Ảnh chụp ngược sáng cũng không dìm được nhan sắc với làn da căng mịn, đôi mắt to tròn, ngũ quan sắc nét của cô nàng – Ảnh: Internet

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Một khoảnh khắc cực đáng yêu khác của ‘công chúa YG’ trên sân khấu – Ảnh: Internet

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Visual đỉnh cao dù chỉ để mặt mộc của cây hút fan nhà ‘hắc hường’ – Ảnh: Internet

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Xinh thế này thì có khiến fan chết lên chết xuống không cơ chứ - Ảnh: Internet

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Ở ngoài đời, Jennie khá chuộng phong cách trang điểm nhẹ nhàng thay vì lồng lộn như trên sân khấu – Ảnh: Internet

Sở hữu gương mặt đẹp hoàn hảo như Jennie, chắc hẳn nhiều cô nàng cũng nghiện để mặt mộc như “công chúa YG” nhỉ?

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Từ khóa:   Công chúa nhà YG Jennie thành viên BLACKPINK

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