Địch Lệ Nhiệt Ba đứng cạnh Trương Lăng Hách, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng

Sao quốc tế 08/03/2024 18:18

Mới đây, dàn nghệ sĩ Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Vũ, Châu Kha Vũ, Lưu Vũ Ninh, Trương Lăng Hách trong buổi ghi hình show Bắt Đầu Suy Luận Nào mùa 2 đã được đăng tải trên mạng xã hội.

Thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia chương trình Cùng suy luận nào 2 khiến cư dân mạng háo hức. Góp mặt cùng cô là dàn mỹ nam Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Châu Kha Vũ,...

Mới đây, những bức ảnh hậu trường của nữ diễn viên khi tham gia chương trình khiến cộng đồng mạng choáng ngộp. Nhập vai hình tượng nữ thám tử, nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp thanh lịch, sang chảnh.

Địch Lệ Nhiệt Ba đứng cạnh Trương Lăng Hách, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 1

Không chỉ đi sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba mới khiến khán giả mê mẩn, nữ diễn viên khi đi ghi hình show cũng khiến mạng xã hội dậy sóng. Khác với những lần trước ưa chuộng các sắc màu rực rỡ, lần này Nhiệt Ba quay trở lại phong cách cổ điển với bộ màu đen huyền bí và sang trọng.

Cô mặc một chiếc váy dài thanh lịch với trang điểm tinh tế và phụ kiện tóc, trông cô giống như một cô con gái quý tộc vừa đi du học về. Vẻ đẹp và khí chất của cô bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, khiến mọi người phải trầm trồ.

Địch Lệ Nhiệt Ba đứng cạnh Trương Lăng Hách, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba đứng cạnh Trương Lăng Hách, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 3

Địch Lệ Nhiệt Ba (SN 1992) là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. "Mỹ nhân Tân Cương" sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp xuất sắc dù diễn xuất chưa được giới chuyên môn đánh giá quá cao.

Nhờ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, Địch Lệ Nhiệt Ba được chọn là gương mặt trang bìa cho nhiều tạp chí danh tiếng và đại diện cho nhiều thương hiệu. 

Vì sao Địch Lệ Nhiệt Ba rơi vào tình trạng khó tìm được bạn diễn ăn ý?

Vì sao Địch Lệ Nhiệt Ba rơi vào tình trạng khó tìm được bạn diễn ăn ý?

Thời điểm hiện tại, các fan của Địch Lệ Nhiệt Ba đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào "Kiêu khởi thanh nhưỡng", dự án mới mà nữ diễn viên tham gia.

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