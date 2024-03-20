Hết thời, 'trùm phim xã hội đen' Nhậm Đạt Hoa vẫn miệt mài đóng "phim rác" vì lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng

Sao quốc tế 20/03/2024 22:47

Từng là huyền thoại màn ảnh, Nhậm Đạt Hoa ở U70 vẫn miệt mài nhận lời đóng nhiều dự án phim kém chất lượng chỉ để kiếm tiền cho vợ mua sắm.

 

Nhắc đến những sao nam hàng đầu xứ Cảng thơm, chắc chắn nhiều người sẽ nhớ ngay đến Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Lê Minh, Châu Nhuận Phát hay Trương Hữu Học. Bên cạnh đó, Nhậm Đạt Hoa cũng là một tài tử Hồng Kông được khán giả mến mộ trong thập niên 90.

Hết thời, 'trùm phim xã hội đen' Nhậm Đạt Hoa vẫn miệt mài đóng 'phim rác' vì lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1
Nhậm Đạt Hoa “Trùm phim xã hội đen”.

Nhậm Đạt Hoa là một trong những diễn viên nổi tiếng bậc nhất của làng phim ảnh Hong Kong (Trung Quốc), từng góp mặt trong hàng loạt tác phẩm được xếp vào hàng kinh điển và đoạt nhiều giải thưởng danh giá. Ông được mệnh danh “Trùm phim xã hội đen” vì đóng nhiều vai lão đại, với các phim tiêu biểu Sát Phá Lang, Tuế Nguyệt Thần Thâu, Giấc Mộng Mãnh Hổ, Sòng Bạc…

Hiện tại, ở tuổi 69, Nhậm Đạt Hoa vẫn miệt mài làm việc một cách say mê. Cụ thể, trong năm 2023, nam tài tử này nhận lời tham gia tổng cộng 6 bộ phim. Năm nay, ông dự kiến cũng có 6 tác phẩm mới được phát hành. Tuy nhiên, những năm gần đây, Nhậm Đạt Hoa bị nhận xét xuống phong độ khi không có thêm nhiều dự án đáng chú ý. Đặc biệt, nhiều tác phẩm thậm chí còn bị khán giả xếp vào hạng “phim rác” vì chất lượng quá tệ.

Hết thời, 'trùm phim xã hội đen' Nhậm Đạt Hoa vẫn miệt mài đóng 'phim rác' vì lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2
Phá Chiến của Nhậm Đạt Hoa thất thu tại phòng vé.

Tiêu biểu trong loạt phim bị đánh giá kém của Nhậm Đạt Hoa có thể kể đến Phá Chiến thu về chỉ 100,000 NDT (khoảng 343 triệu đồng) sau 10 ngày ra rạp. Phim cũng chỉ được chấm 3,3 điểm trên Douban. Hay Trường An Quỷ Sự Truyện cũng nhận về vô số lời chê bai. Các bộ phim khác của Nhậm Đạt Hoa trong vài năm trở lại đây cũng không được công chúng đánh giá cao. Đặc biệt, màn thể hiện của nam diễn viên được xem là một trong những điểm trừ lớn nhất. Các dự án khác trong năm qua của Nhậm Đạt Hoa cũng chỉ đạt điểm từ 4-6 điểm trên Douban.

Hết thời, 'trùm phim xã hội đen' Nhậm Đạt Hoa vẫn miệt mài đóng 'phim rác' vì lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 3
Nhiều dự án phim gần đây của Nhậm Đạt Hoa liên tiếp bị chê về chất lượng.

Theo trang 163, nhiều khán giả tò mò lý do Nhậm Đạt Hoa nhận lời đóng nhiều phim kém chất lượng như vậy dù tuổi đã cao. Sau nhiều năm bươn chải trong showbiz, nam diễn viên hiện sở hữu khối tài sản kếch xù, với hơn 30 bất động sản nằm rải rác ở khắp các thành phố lớn trên thế giới như Manhattan, New York, Thượng Hải, Bắc Kinh… Ông hoàn toàn có thể giải nghệ để tận hưởng cuộc sống an nhàn hoặc chỉ tham gia những dự án tiềm năng.

Hết thời, 'trùm phim xã hội đen' Nhậm Đạt Hoa vẫn miệt mài đóng 'phim rác' vì lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 4
Nhậm Đạt Hoa và vợ là siêu mẫu Kỳ Kỳ.

Có ý kiến cho rằng ở tuổi U70 Nhậm Đạt Hoa vẫn chăm chỉ kiếm tiền là để chăm lo cho vợ và con gái. Năm 1997, Nhậm Đạt Hoa kết hôn với người vợ thứ 2 là siêu mẫu Kỳ Kỳ, cặp đôi có với nhau một cô con gái. Sau hơn 20 năm về chung nhà, Nhậm Đạt Hoa và vợ vẫn ngọt ngào, hạnh phúc như ngày mới yêu. Nam diễn viên đã tạo tài khoản chung của 2 vợ chồng và đứng tên nhiều bất động sản dưới tên vợ mình.

Trong một cuộc phỏng vấn, Nhậm Đạt Hoa từng chia sẻ Kỳ Kỳ vốn là người không thích việc quản lý tiền bạc, thậm chí không biết gia đình mình hiện sở hữu bao nhiêu ngôi nhà. Diễn viên cũng tiết lộ bà xã là một người có niềm đam mê bất tận với việc mua sắm. Vì vậy, ông luôn cố gắng làm việc để lo cho vợ con một tương lai tốt nhất có thể.

Hết thời, 'trùm phim xã hội đen' Nhậm Đạt Hoa vẫn miệt mài đóng 'phim rác' vì lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 5Hết thời, 'trùm phim xã hội đen' Nhậm Đạt Hoa vẫn miệt mài đóng 'phim rác' vì lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 6

Trong thời gian Nhậm Đạt Hoa quay phim, bà xã Kỳ Kỳ thường xuyên tới thăm. Mỗi lần như vậy, nam diễn viên đều dành thời gian đưa vợ đi mua sắm, vui chơi. Thậm chí, vợ Nhậm Đạt Hoa có thể mua đến 40 đôi giày trong một lần đi chơi. Được biết, nam diễn viên Hồng Kông cực kỳ cưng chiều bà xã và cho cô đứng tên nhiều bất động sản.

Không chỉ giàu có đến độ vào những dịp kỷ niệm kết hôn, Nhậm Đạt Hoa thường mua kim cương tặng bà xã mà ngay cả khi không đóng phim, nam tài tử vẫn có những cách quan tâm, chăm sóc vợ vô cùng ngọt ngào như nấu ăn cho cả nhà, đưa vợ du lịch.

Hết thời, 'trùm phim xã hội đen' Nhậm Đạt Hoa vẫn miệt mài đóng 'phim rác' vì lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 7Hết thời, 'trùm phim xã hội đen' Nhậm Đạt Hoa vẫn miệt mài đóng 'phim rác' vì lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 8

Sự yêu chiều, quan tâm gia đình của Nhậm Đạt Hoa khiến sau hơn 20 năm kết hôn, ông lại nổi lên với hình tượng người chồng, người cha mẫu mực và trở thành đại sứ của nhiều thương hiệu đồ gia dụng gia đình, vật liệu xây dựng, thời trang nam giới...

Trong giới giải trí, nổi tiếng vốn luôn đi kèm với tai tiếng, tuy nhiên, Nhậm Đạt Hoa và Kỳ Kỳ lại chủ động tách mình khỏi những tác động tiêu cực này. Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hôn nhân hạnh phúc với vợ, Nhậm Đạt Hoa tự tin khẳng định: “Làng giải trí có quá nhiều cạm bẫy nhưng tôi biết giữ mình. Vợ chồng tôi luôn yêu thương nhau. Tôi chiều bà xã hết mức”.

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