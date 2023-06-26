Hậu scandal lối sống thác loạn, thường làm ‘tiểu tam’, Mạnh Mỹ Kỳ thừa nhận sự nghiệp ngày càng tụt dốc

Sao quốc tế 26/06/2023 11:10

Năm 2021, nữ ca sĩ vướng phải scandal làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác. Vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của cô.

Ngày 26/6, Sina đưa tin nhân kỷ niệm 3 năm hoạt động solo, Mạnh Mỹ Kỳ chia sẻ về những khó khăn đang trải qua sau bê bối đời tư. Nữ thần tượng cho biết lùm xùm tình ái với nhà sản xuất âm nhạc Trần Lệnh Thao khiến danh tiếng của cô lao dốc, sự nghiệp ngưng trệ 2 năm qua, con đường thăng tiến tăm tối.

Hậu scandal lối sống thác loạn, thường làm ‘tiểu tam’, Mạnh Mỹ Kỳ thừa nhận sự nghiệp ngày càng tụt dốc - Ảnh 1
Lùm xùm tình ái với Trần Lệnh Thao khiến danh tiếng của Mạnh Mỹ Kỳ lao dốc, sự nghiệp ngưng trệ 2 năm qua

'Cuộc đời tôi trở nên tồi tệ. Những thứ tôi từng nỗ lực gây dựng tiêu tan thành mây khói sau scandal. Những tổn thương mà tôi đang chịu đựng là điều mà người khác không thể tưởng tượng được, cũng chẳng bao giờ gặp phải trong đời', Mạnh Mỹ Kỳ chia sẻ.

Thời gian qua, Mạnh Mỹ Kỳ cố quay lại showbiz nhưng không được công chúng đón nhận. Concert cá nhân hay sản phẩm âm nhạc của cô đều trong tình trạng ế khán giả. Dù vậy, nữ thần tượng cho biết sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật để phục vụ những người hâm mộ còn lại.

Hậu scandal lối sống thác loạn, thường làm ‘tiểu tam’, Mạnh Mỹ Kỳ thừa nhận sự nghiệp ngày càng tụt dốc - Ảnh 2
Cô nàng vẫn sẽ hoạt động nghệ thuật để phục vụ khán giả 

Sáng 26/10/2021, tài khoản Aimee Lý Dương Lộ đăng đàn tố Mạnh Mỹ Kỳ từng có ý định cướp người yêu của mình trong quá khứ. May mắn là Aimee phát hiện và đôi bên giải quyết ổn thỏa. Do đó, Aimee quyết định không làm lớn chuyện khi ấy.

Chia sẻ này ngay lập tức gây chú ý trong bối cảnh Mạnh Mỹ Kỳ đang ở giữa lùm xùm chen chân vào mối quan hệ giữa nhà sản xuất nhạc Trần Lệnh Thao và bạn gái cũ. Hôm 25/10/2023, một dân mạng (gọi tắt là A) tự nhận là bạn gái cũ của Trần Lệnh Thao và đăng tải bài viết dài “khui” việc Trần Lệnh Thao đã lén lút qua lại với Mạnh Mỹ Kỳ từ giữa năm nay, dù lúc đó vẫn còn đang hẹn hò với A.

Hậu scandal lối sống thác loạn, thường làm ‘tiểu tam’, Mạnh Mỹ Kỳ thừa nhận sự nghiệp ngày càng tụt dốc - Ảnh 3
Mạnh Mỹ Kỳ bị tố làm 'tiểu tam' vào năm 2021 

Sau khi lùm xùm nổ ra, Trần Lệnh Thao nhanh chóng lên tiếng xin lỗi những người có liên quan và gia đình, khán giả... Còn công ty quản lý của Mạnh Mỹ Kỳ là Yuehua Entertainment và phòng làm việc riêng cũng thông báo bác bỏ chuyện cô chủ động làm “tiểu tam”.

Ngoài ra cô còn bị đào lại nhiều scandal như hút thuốc khi còn niên thiếu, chụp ảnh nhạy cảm trước khi nổi tiếng. Vụ việc khiến Mạnh Mỹ Kỳ bị công chúng chỉ trích, giới nghệ thuật tẩy chay, không có việc làm.

 

Hậu scandal lối sống thác loạn, thường làm ‘tiểu tam’, Mạnh Mỹ Kỳ thừa nhận sự nghiệp ngày càng tụt dốc - Ảnh 4
Sau loạt scandal, Mạnh Mỹ Kỳ bị công chúng chỉ trích, giới nghệ thuật tẩy chay, không có việc làm

Mạnh Mỹ Kỳ sinh năm 1998. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc Cosmic Girls và Hỏa Tiễn Thiếu Nữ. Trước khi mất sự nghiệp vì tai tiếng, cô là nữ thần tượng có lượng fan đông đảo ở Trung Quốc. Ngoài ca hát, Mỹ Kỳ còn lấn sân diễn xuất với Tru tiên, Marna, Trái tim tôi bay lên...

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Mạnh Mỹ Kỳ có đời tư thị phi, bị tố làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác.

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