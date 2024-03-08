Góc nghiêng 'gây bão' của Lưu Diệc Phi, nhan sắc bị thời gian lãng quên suốt 17 năm

Kể từ khi gia nhập làng giải trí đến nay, Lưu Diệc Phi luôn được công chúng ca ngợi bởi nhan sắc tiên khí, trong trẻo và thoát tục.
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Kể từ khi gia nhập làng giải trí đến nay, Lưu Diệc Phi luôn được công chúng tung hô và dành nhiều mến mộ bởi nhan sắc tiên khí, trong trẻo và thoát tục. Danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ" mà người hâm mộ dành tặng cô nàng cho tới nay vẫn chưa có ai "kế vị". Những tấm hình thuở chập chững bước vào nghề, hay ảnh hậu trường của những bộ phim Lưu Diệc Phi đóng mỗi lần được chia sẻ đều gây bão trên mạng xã hội
Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh so sánh góc nghiêng của Lưu Diệc Phi sau 20 năm. Và không ngoài dự đoán, lại một lần nữa, nhiều người không khỏi trầm trồ vì nhan sắc kiều diễm của nữ thần họ Lưu.
Trong bức ảnh góc nghiêng của Lưu Diệc Phi ở Câu Chuyện Hoa Hồng, nhiều người đã ngay lập tức nhớ đến hình ảnh nàng Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp năm xưa. Đã 17 năm trôi qua, thế nhưng Lưu Diệc Phi giống như bị thời gian bỏ quên vậy, vẫn là góc nghiêng cực phẩm, vẫn là khí chất thanh tao thoát tục đó.
Ở thời điểm đóng Thần Điêu Đại Hiệp, Lưu Diệc Phi từng khiến công chúng phải xuýt xoa với vẻ đẹp vừa trong trẻo lại vừa ngây thơ pha chút lạnh lùng của mình. Dáng vẻ uyển chuyển trên tà lụa trắng của Tiểu Long Nữ khi xưa giống hệt tiên nữ hạ phàm. Đến nay, nhan sắc của Lưu Diệc Phi ở Thần Điêu Đại Hiệp vẫn là kí ức khó quên đối với rất nhiều người.
Bộ phim Mộng hoa lục (2022) đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên, chứng tỏ sức hút khó đánh bại của cô với mảng truyền hình. Năm 2023, Lưu Diệc Phi tiếp tục tạo dấu ấn trong phim truyền hình Đi đến nơi có gió. Thành công của tác phẩm thúc đẩy du lịch ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Dự kiến năm 2024, nữ diễn viên cho ra mắt bộ phim Câu chuyện hoa hồng, đóng cùng Bành Quán Anh, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân.