Góc nghiêng 'gây bão' của Lưu Diệc Phi, nhan sắc bị thời gian lãng quên suốt 17 năm

Kể từ khi gia nhập làng giải trí đến nay, Lưu Diệc Phi luôn được công chúng tung hô và dành nhiều mến mộ bởi nhan sắc tiên khí, trong trẻo và thoát tục. Danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ" mà người hâm mộ dành tặng cô nàng cho tới nay vẫn chưa có ai "kế vị". Những tấm hình thuở chập chững bước vào nghề, hay ảnh hậu trường của những bộ phim Lưu Diệc Phi đóng mỗi lần được chia sẻ đều gây bão trên mạng xã hội

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh so sánh góc nghiêng của Lưu Diệc Phi sau 20 năm. Và không ngoài dự đoán, lại một lần nữa, nhiều người không khỏi trầm trồ vì nhan sắc kiều diễm của nữ thần họ Lưu.