Huyền thoại Titanic sắp có phiên bản Trung, Lưu Diệc Phi sẽ đóng vai nữ chính?

Bên cạnh đó, thông tin Titanic sắp có phiên bản Hoa ngữ, thậm chí mời Lưu Diệc Phi đóng chính đang khiến ai nấy hoang mang cực độ. Nhiều cư dân mạng cho rằng dự án nhiều khả năng sẽ thất bại vì mức độ đầu tư sản xuất phải ở mức không tưởng. Trở lại thập niên 90, đạo diễn James Cameron thậm chí còn đầu tư đóng 1 con tàu thật để phục vụ quá trình quay Titanic .

Ngoài ra, diễn xuất của Lưu Diệc Phi cũng là chủ đề gây tranh cãi dữ dội. Cư dân mạng khẳng định Lưu Diệc Phi khó có thể hoá thân thành nàng Rose kinh điển. Trước đó, vai diễn công chúa Mulan của cô đã tạo nên làn sóng chỉ trích nặng nề khắp thế giới, với gương mặt "đơ bền vững" của nữ diễn viên 8X bị giễu cợt khắp nơi.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, là một diễn viên kiêm ca người Mỹ gốc Trung Quốc. Nhờ những bộ phim như Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp, Kim phấn thế gia... cô được vinh danh là một trong tứ Tiểu Hoa Đán (nữ diễn viên hàng đầu của Trung Quốc) và được mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ" với nhan sắc hiếm có. Các tác phẩm gần đây của cô cũng được đánh giá cao là Đi đến nơi có gió, Mộng hoa lục ...

Từ nhỏ Lưu Diệc Phi được học đàn và múa, cùng với gương mặt xinh đẹp, cô hoàn toàn có thể thỏa mãn phần ngoại hình khi trở thành ca sĩ. Năm 19 tuổi, Lưu Diệc Phi từng tham vọng theo đuổi sự nghiệp âm nhạc bên cạnh việc diễn xuất. Năm 2006, cô phát hành 3 album với ba thứ tiếng khác nhau: The Door Late At Night (tiếng Nhật), Liu Yifei (tiếng Trung), All My Words (tiếng Nhật, tiếng Anh). Nhưng rồi Lưu Diệc Phi cũng không thể theo đuổi nghề ca hát mà chuyển sang diễn xuất.

Với tên tuổi và hình ảnh tạo ấn tượng tốt trong suốt nhiều năm, Lưu Diệc Phi hiện là ngôi sao được nhiều thương hiệu quốc tế gửi gắm làm đại diện hình ảnh. Cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc có giá trị thương hiệu cao nhất giới sao Hoa ngữ hiện nay.