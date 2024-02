Ảnh cũ cấp 2 của Lưu Diệc Phi được 'đào lại', nhan sắc ra sao mà được nhận xét xinh hơn cả hiện tại?

Mới đây, mỹ nhân đình đám tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng với hình ảnh thời còn học cấp 2 đẹp mê hoặc lòng người. Thậm chí, cộng đồng mạng còn cho rằng Lưu Diệc Phi thời trẻ sở hữu nụ cười còn đẹp hơn so với hiện tại.

Tuy nhiên, trong nhiều khoảnh khắc, người đẹp cũng dăm ba lần mất điểm trước công chúng với nụ cười hở lợi cùng hàm răng chưa thực sự đẹp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng một phần do góc chụp, một phần do vẻ đẹp của cô hoàn toàn là tự nhiên, không can thiệp "dao kéo" nên khó để hoàn hảo tất cả.

Sau 16 năm chuyên tâm đóng điện ảnh, năm 2022 Lưu Diệc Phi trở lại đóng phim truyền hình và gặt hái thành công lớn. Sau Mộng Hoa Lục, thần tiên tỷ tỷ có tác phẩm phim truyền hình hiện đại đóng chính đầu tiên là Đi Đến Nơi Có Gió đóng cùng Lý Hiện. Hiện tại, Lưu Diệc Phi đã hoàn thành dự án Câu Chuyện Hoa Hồng và dự kiến sẽ được lên sóng trong năm 2024 này.

Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi cũng cực kỳ vững chắc với loạt phim truyền hình thành công. Hiện khán giả đang vô cùng mong đợi Câu Chuyện Hoa Hồng sớm có lịch chiếu.