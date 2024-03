'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình hoang mang với tạo hình tân nương lạ lẫm trong Tử Dạ Quy

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Điền Hi Vi trong hỉ phục xa hoa cầu kỳ của công chúa Đại Đường trên phim trường Tử Dạ Quy. Khác với những hình ảnh cổ trang xinh như búp bê thường thấy, Điền Hi Vi khiến khán giả ngỡ ngàng với phần tóc được vén gọn lên toàn bộ, để lộ vầng trán và cả gương mặt.

Tuy nhiên, ở những hình ảnh tiếp theo, nhờ phần phụ kiện cài trên đầu ‘cứu cánh’ đã gỡ gạc được phần nào nhan sắc có phần lạ lẫm của Điền Hi Vi.

Được biết, Tử Dạ Quy do Điền Hi Vi và Hứa Khải đóng chính. Trước đó, trong một phân cảnh hậu trường, cảnh hôn mãnh liệt của Hứa Khải và Điền Hi Vi cặp đôi đã gây sốt cộng đồng mạng. Netizen nhận xét cặp đôi này có phản ứng hóa học rất tốt khiến dân tình không khỏi mong ngóng phim sớm ngày được lên sóng.

Tử Dạ Quy được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình - huyền huyễn Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày của tác giả Phù Hoa. Câu chuyện phim tập trung vào hai nhân vật chính là quận chúa Vũ Trinh xinh đẹp nhưng chưa tìm được chồng dù đã 26 tuổi và Mai Trục Vũ (Hứa Khải), một đạo sĩ trẻ mới 22 tuổi. Dù mang tính cách khác biệt, thế nhưng họ lại mang tới một mối tình đầy hấp dẫn.

Tính đến thời điểm hiện tại, phản ứng của khán giả về tạo hình nhân vật hay những cảnh đối diễn của Hứa Khải và Điền Hi Vi trên phim trường đều rất tích cực. Do đó, tác phẩm này có thể sẽ đạt thành tích tốt khi chính thức ra mắt.