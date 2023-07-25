Dương Dương có thật đang tự tay phá hủy 15 năm danh tiếng chỉ vì... một vai diễn?

Sao quốc tế 25/07/2023 11:08

Trên nhiều diễn đàn tại Trung Quốc, Dương Dương liên tục nhận vô số lời chê bai về diễn xuất lẫn đời tư. Nam diễn viên đang đứng trước nguy cơ, sự nghiệp 15 năm sụp đổ trong phút chốc.

Những ngày qua, nam diễn viên Dương Dương đang trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả, vì diễn xuất tệ hại trong phim mới Khói lửa nhân gian của tôi. Chưa dừng lại ở đó, scandal tình ái "đóng phim nào yêu bạn diễn đó" của nam diễn viên cũng khiến nhiều người hâm mộ chán ghét.

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Nam diễn viên Dương Dương đang trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả, vì diễn xuất tệ hại trong phim mới Khói lửa nhân gian của tôi

Trong Khói lửa nhân gian của tôi, nam diễn viên vào vai lính cứu hỏa Tống Diệm, nhưng lại thường xuyên cau mày trong hầu hết các phân cảnh, ngay cả lúc nghiêm túc, uống nước, tức giận vẫn giữ nguyên trạng thái ấy. Dẫn đến việc người xem khó có thể nhận ra được sự khác biệt trong cảm xúc của nhân vật khi đối mặt với kẻ thù hay với đồng đội.

Dương Dương có thật đang tự tay phá hủy 15 năm danh tiếng chỉ vì... một vai diễn? - Ảnh 2
Dương Dương bị nhận xét diễn xuất một màu trong các phân cảnh 

Bên cạnh đó, Tống Diệm được miêu tả là người có cá tính mạnh mẽ, thô ráp, có phần u uất vì quá khứ bị mối tình đầu bỏ rơi, bị hoàn cảnh khó khăn xô đẩy. Thế nhưng Dương Dương lại diễn thành nhân vật thô bạo với bạn gái, nhiều hành động bị ví trông như côn đồ. Điều này khiến anh nhận về vô số lời chỉ trích, khán giả cho rằng Dương Dương đang làm xấu đi hình ảnh người lính cứu hỏa.

Ngoài ra, trong nhiều cảnh quay, Dương Dương cố diễn ra vẻ đẹp trai, "cool ngầu" làm người xem ngán ngẫm. Những đánh giá tiêu cực liên tục nổ ra, gây ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của Dương Dương. Thậm chí, một số hình ảnh trong quá khứ của anh cũng bị đào lại và đem ra bàn luận.

Dương Dương có thật đang tự tay phá hủy 15 năm danh tiếng chỉ vì... một vai diễn? - Ảnh 3
Những đánh giá tiêu cực liên tục nổ ra, gây ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của Dương Dương

Không thể phủ nhận một điều, hơn 10 năm sự nghiệp, Dương Dương luôn cố gắng vào vai các nhân vật khác nhau để không khiến mình trở nên nhàm chán với khán giả. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất còn nhiều hạn chế, khiến anh vẫn chưa thoát được mác ngôi sao.

Theo Sina, Dương Dương vốn không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Nam diễn viên học múa tại Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, sau đó được đoàn phim Tân Hồng Lâu Mộng lựa chọn vào vai Giả Bảo Ngọc khi trưởng thành, từ đó bước chân vào diễn xuất.

Dương Dương có thật đang tự tay phá hủy 15 năm danh tiếng chỉ vì... một vai diễn? - Ảnh 4
Dương Dương vốn không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất

Dương Dương nổi tiếng và thu hút nhờ ngoại hình điển trai, tính cách dễ mến ít scandal. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh nằm trong nhóm "tứ đại lưu lượng" (4 sao nam có lượng người hâm mộ hùng hậu nhất bao gồm Lộc Hàm, Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm). Nhiều năm qua, Dương Dương vẫn được coi là "đỉnh lưu" (ngôi sao nổi tiếng top đầu của Trung Quốc).

Theo Sina, trong quá khứ, Dương Dương đã không ít lần bị chê có diễn xuất đơ cứng, điệu bộ, cử chỉ thiếu tự nhiên, lúc nào cũng ra dáng quân nhân bất kể nhân vật có thân phận, bối cảnh như thế nào, luôn tỏ ra điển trai trong mọi khung hình. Tuy nhiên, ở thời kỳ đỉnh cao, nam diễn viên vẫn có lượng fan đông đảo chống đỡ, ủng hộ.

Dương Dương có thật đang tự tay phá hủy 15 năm danh tiếng chỉ vì... một vai diễn? - Ảnh 5
Dương Dương vốn là nghệ sĩ ít scandal, chỉ có vấn đề tình ái của anh khiến khán giả không hài lòng

Sina bình luận Dương Dương vốn là nghệ sĩ ít scandal, chỉ có vấn đề tình ái của anh khiến khán giả không hài lòng. Khi đóng phim chung, nam diễn viên vướng tin hẹn hò với nhiều bạn diễn như Lý Thấm, Tống Thiến, Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Sở Nhiên, Trương Thiên Ái, ngoài ra còn có nữ diễn viên Kiều Hân.

Vì là một trong tứ đại lưu lượng, Dương Dương có lượng người hâm mộ hùng hậu. Khi nghe tin anh hẹn hò, fan Dương Dương thường quay sang tấn công, chỉ trích đối tượng của anh là cố tình dựa hơi danh tiếng Dương Dương. Tuy nhiên, dù bạn diễn nữ chịu sự công kích của người hâm mộ, nam diễn viên chưa từng lên tiếng khẳng định hay phủ nhận những tin đồn tình ái trên.

Dương Dương có thật đang tự tay phá hủy 15 năm danh tiếng chỉ vì... một vai diễn? - Ảnh 6
Thái độ của Dương Dương trước những lời góp ý từ khán giả bị đánh giá là ngang tàng, không chịu tiếp thu

Thêm vào đó, thái độ của anh trước những lời góp ý từ khán giả bị đánh giá là ngang tàng, không chịu tiếp thu, tự tin rằng bản thân đang làm tốt.

Dương Dương vẫn chưa nhận thấy bản thân còn nhiều điểm yếu trong diễn xuất, do đó nhiều năm qua, anh vẫn ngày càng diễn kém hơn, dẫn đến bị công chúng mỉa mai trào phúng nhiều ngày qua.

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