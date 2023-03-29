Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời

Sao quốc tế 29/03/2023 06:28

Nếu là "mọt" phim Hoa Ngữ trung thành, hẳn bạn sẽ nhận ra rất nhiều những gương mặt thân quen dưới đây.

CỦNG LỢI

Củng Lợi là một nữ diễn viên nổi tiếng người Hoa. Xuất thân Trung Quốc nhưng hiện nay cô mang quốc tịch Singapore. Cô từng hợp tác và là người tình của đạo diễn Trương Nghệ Mưu trong một loạt phim nổi tiếng quốc tế từ những năm 1990 đến 2000.

Những bộ phim nổi bật: Đèn Lồng Đỏ Treo Cao, Cao Lương Đỏ, Cúc Đậu, Thu Cúc Đi Kiện, Bá Vương Biệt Cơ, Phải Sống, Hoàng Đế và Thích Khách, 2046, Hồi Ức Của Một Geisha, Hoàng Kim Giáp, Coming Home,…

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 1

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 2

TRƯƠNG MẠN NGỌC

Trương Mạn Ngọc là nữ diễn viên người Hồng Kông nổi tiếng thập niên 1980 và 1990. Cô là nữ diễn viên người châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes và là sao Hoa ngữ đầu tiên đoạt giải Gấu bạc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin. 

Những bộ phim nổi bật: Tâm Trạng Khi Yêu, Điềm Mật Mật, Anh Hùng, Irma Vep, Center Stage, A Phi Chính Truyện, Đông Tà Tây Độc, 2046, Tân Long Môn Khách Sạn,…

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 3

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 4

CHÂU TẤN

Châu Tấn là nữ diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc. Cô là một trong Tứ Đại Hoa Đán của Trung Quốc vào đầu thập niên 2000, cùng với Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi và Triệu Vy.

Những bộ phim nổi bật: Sông Tô Châu, Balzac và cô thợ may Trung Hoa, Họa Bì 1-2, Nếu Như Yêu, Suy Đoán của Lý Mễ, Cloud Atlas, Phong Thanh, Long Môn Phi Giáp, Xe đạp Bắc Kinh, Hollywood Hongkong,…

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 5

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 6

LÂM THANH HÀ

Lâm Thanh Hà là một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Đài Loan. Cô được xem là một trong những nữ diễn viên hàng đầu trên màn ảnh Hồng Kông và Đài Loan trong suốt thập niên 1980.

Những bộ phim nổi bật: Trùng Khánh Sâm Lâm, Đông Tà Tây Độc, Tiếu Ngạo Giang Hồ 2: Đông Phương Bất Bại, Bạch Phát Ma Nữ 1-2, Tân Long Môn Khách Sạn, Giang Hồ Tam Hiệp,…

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 7

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 8

CHƯƠNG TỬ DI

Chương Tử Di là một nữ diễn viên người Trung Quốc, một trong Tứ đại Hoa đán bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Vai chính đầu tiên của Chương Tử Di là trong phim Đường về nhà. Với vai diễn Ngọc Kiều Long trong Ngọa hổ tàng long đã đưa Chương Tử Di lên đỉnh cao sự nghiệp.

Những bộ phim nổi bật: Ngọa Hổ Tàng Long, The Road Home, Anh Hùng, Thập Diện Mai Phục, Vợ Tôi là Gangster 2, Dạ Yến, Mai Lan Phương, Nhất Đại Tông Sư, Hồi Ức Của Một Geisha, The Warrior, 2046,…

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 9

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 10

THƯ KỲ

Lâm Lập Tuệ, còn được biết đến với nghệ danh Thư Kỳ, là nữ diễn viên kiêm người mẫu người Đài Loan. Thư Kỳ từng đứng vị trí thứ 17 trong Danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc của Forbes vào năm 2013, thứ 23 vào năm 2014, thứ 32 vào năm 2015, thứ 48 vào năm 2017, và thứ 90 vào năm 2019.

Những bộ phim nổi bật: Nhiếp Ẩn Nương, Millenium Mambo, Three Times, So Close, Bishonen, A Beautiful Life, Người Vận Chuyển 1, Vợ tôi là Gangster 3, If You Are The One 1-2, Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện,…

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 11

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 12

THANG DUY

Thang Duy là nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Trung Quốc, cô là một trong tám vị đại hoa đán của nền điện ảnh Trung Quốc Đại Lục bên cạnh Tứ Đán Song Băng và Thư Kỳ.

Những bộ phim nổi bật: Quyết Tâm Chia Tay, Sắc Giới, Đêm Tối Cuối Cùng Ở Địa Cầu, Late Autumn, Thời Đại Hoàng Kim, Võ Hiệp, Finding Mr Right,…

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 13

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 14

TRIỆU VY

Triệu Vy tên tiếng Anh là Vicky Zhao hay Vicki Zhao, là một nữ diễn viên, nữ doanh nhân, đạo diễn phim, nhà sản xuất và ca sĩ nhạc pop người Trung Quốc.

Những bộ phim nổi bật: Dearest 2014, So close, Hoa Mộc Lan, Họa Bì 1-2, Tam Nhân Hành, Tình Nhân Kết, Ngọc Quan Âm, Thiên Địa Anh Hùng, Đại Chiến Xích Bích, Đội Bóng Thiếu Lâm,…

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 15

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 16

LƯU GIA LINH

Lưu Gia Linh là nữ diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông. Cô là một trong những nữ diễn viên hàng đầu trên màn ảnh Hồng Kông thập niên 1990.

Những bộ phim nổi bật: Intimates, Bends, A Phi Chính Truyện, 2046, Kim Chi Ngọc Diệp, Đông Tà Tây Độc, Đại Nội Mật Thám,…

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 17

TRƯƠNG BÁ CHI

Trương Bá Chi là nữ diễn viên, ca sĩ Hồng Kông. Cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim đầu tay Vua hài kịch.

Những bộ phim nổi bật: Vua Hài Kịch, Failan, Sư Tử Hà Đông, Running on Karma, One Nite in Mongkok, Nước Mắt Của Trời, Lost in Time, Vô Cực,…

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 18

MẠC VĂN ÚY

Karen Joy Morris với nghệ danh Mạc Văn Úy mang 4 dòng máu Trung Quốc, xứ Wales, Đức và Iran là nữ ca sĩ, diễn viên đã 2 lần đoạt giải Golden Melody Award.

Những bộ phim nổi bật: So close 2002, Đọa Lạc Thiên Sứ, Sắc Tình Nam Nữ, Tempting heart, Đại Thoại Tây Du, Thực Thần, Chuyên Gia Bắt Ma, Wait 'Til You're Older, Bí Ngạn,…

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 19

QUẾ LUÂN MỸ

Quế Luân Mỹ là một diễn viên người Đài Loan, Trung Quốc. Cô trở thành Ảnh hậu Kim Mã năm 2012. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong bộ phim Cánh Cổng Xanh với vai diễn Mạnh Khắc Nhu. 

Những bộ phim nổi bật: Cánh Cổng Xanh, Girlfriend Boyfriend, Thiên Đường Hải Dương, The Stool Pigeon, Bí Mật Không Thể Nói, Bạch Nhật Diễm Hoả, Cuộc Gặp Gỡ Ở Bến Xe Phía Nam,…

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 20

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 21

CHÂU ĐÔNG VŨ

Châu Đông Vũ là một nữ diễn viên Trung Quốc, được sinh ra ở tỉnh Hà Bắc, thành phố Thạch Gia Trang. Cô tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh năm 2011. Năm 2010, cô nổi tiếng nhờ tham gia bộ phim Chuyện tình cây táo gai của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và trở thành một thế hệ mới của Mưu Nữ Lang.

Những bộ phim nổi bật: Chuyện Tình Cây Táo Gai, Thất Nguyệt và An Sinh, Chúng Ta Của Sau Này, Em Của Thời Niên Thiếu, Ngọn Lửa Trên Bình Nguyên,…

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 22

Điểm mặt những nữ diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời - Ảnh 23

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