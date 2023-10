Điểm danh top 3 mỹ nhân đình đám làng giải trí châu Á từng bị vu khống làm gái 'bán hoa', hiện giờ ra sao?

Sau đó, họ còn sắp xếp cho Chương Tử Di phục vụ một số nhân vật cấp cao, trong đó có ông Bạc, với giá 10 triệu Nhân dân tệ. Người ta ước tính, đại hoa đán này bỏ túi ít nhất 110 triệu USD từ tất cả giao dịch trong 10 năm qua. Tài sản của cô không bị đánh thuế do sự nhúng tay của ông Xu và các quan chức khác.

Cô cũng gửi đơn đến Tòa án tối cao Hồng Kông (Trung Quốc) khởi kiện một số tờ báo Hoa ngữ: Apple Daily Ltd., Next Magazine Publishing Ltd vì đã đăng lại thông tin trên từ Boxun.

Kết quả cuối cùng, Chương Tử Di đã thắng kiện và trang Boxun buộc phải xin lỗi nữ diễn viên.

Chương Tử Di hiện tại sở hữu tài sản khoảng 2 tỷ nhân dân tệ - Ảnh: Internet

Hiện tại, Chương Tử Di nổi tiếng cũng sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị. Cô liên tiếp lọt danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc và ước tính, tài sản của nữ diễn viên 42 tuổi hiện khoảng 2 tỷ nhân dân tệ (hơn 6.800 tỷ VNĐ).

Song Hye Kyo với tin đồn gái bao bủa vây

Vào tháng 5 năm 2016, bộ phim quốc dân Hậu Duệ Mặt Trời phát sóng gây tiếng vang lớn trên toàn Châu Á, nữ minh tinh quốc tế Song Hye Kyo được khen ngợi vì diễn xuất lẫn nhan sắc. Chưa sống trong hạnh phúc được bao lâu, cô và người hâm mộ rất vui vì bị một người đàn ông họ Seo tố cáo là gái bao của một quan chức chính trị.

Song Hye Kyo vẫn "rơi" vào tầm ngắm cáo buộc - Ảnh: Internet

Những tin đồn lan nhanh, đội pháp lý của Song Hye Kyo nhanh chóng khởi kiện nhân vật họ Seo này. Kết quả phiên tòa, bị cáo nhận án phán quyết có tội và phải trả số tiền 3 triệu won.

Đây không phải là lần đầu Song Hye Kyo bị đồn là gái bao, cô đã từ kiện 41 cư dân mạng tung tin vu khống mình và cơ quan lọc ra những người cần truy tố. Cuối cùng, Song Hye Kyo thắng kiện.

Cặp đôi phim giả tình thật Hậu Duệ Mặt Trời đã "đường ai nấy đi" - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, Song Hye Kyo vẫn "mình không lẻ bóng" sau khi ly hôn tài tử Song Joong Ki. Thế nhưng, nữ diễn viên vẫn hạnh phúc và cá kiếm rất nhiều từ hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng.

Trương Hinh Dư được xin lỗi và bồi thường thỏa đáng

Nữ diễn viên Trương Hinh Dư bị nhà đầu tư tài chính Hạ Tát Sa tố làm gái bao, nhận 3.000 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng) cho mỗi lần "đi khách". Không nói nhiều, Trương Hinh Dư khởi kiện Hạ Tát Sa tội vu khống, làm tổn hại danh dự với yêu cầu bồi thường 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,6 tỉ đồng), công khai xin lỗi.

Trương Hinh Dư bị buộc tội làm gái bao với giá 3.000 tệ - Ảnh: Internet

Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh tuyên bố Trương Hinh Dư thắng kiện vì Hạ Tát Sa không đưa ra được bất cứ chứng cứ nào. Bị cáo ngoài xin lỗi còn phải bồi thường 60.000 nhân dân tệ (hơn 207 triệu đồng) cho nguyên cáo.

Trương Hinh Dư giờ đã êm ấm bên chồng sĩ quan - Ảnh: Internet

Hiện tại, nữ diễn viên Trương Hinh Dư kết hôn với sĩ quan Hà Tiệp vào tháng 8/2018. Ông xã của cô làm công việc lính đặc công phòng chống khủng bố. Từ sau hôn lễ, vợ chồng nữ diễn viên dọn về mảnh đất ngoại ô Bắc Kinh. Nữ diễn viên ít tham gia nghệ thuật mà chỉ chăm sóc gia đình nhỏ.