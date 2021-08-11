Demi Rose "nữ hoàng nội y" nước Anh, đốt mắt fan bằng những hình ảnh khoe vòng 1 'khủng' và body 'căng đét'

Trên Instagram cô nàng Demi Rose khiến nhiều fan đứng ngồi không yên khi diện bộ cánh cắt xẻ táo bạo tham dự sự kiện ra mắt BST thời trang do cô cộng tác thiết kế cùng một thương hiệu nổi tiếng dành cho giới trẻ tại London, Anh. Chỉ cần cô nàng đăng tải một bức ảnh gợi cảm thì số lượt yêu thích nhận về phải lên đến hơn 5 con số 0.

Demi Rose là hot girl đình đám trên Instagram thu hút hơn 13,3 triệu người theo dõi,. Mới đây, cô nàng vừa diện một bộ cánh cắt xẻ táo bạokhoe bầu ngực "đẩy đà" và cô nhận về hơn 600.000 lượt thả tim và hàng ngàn bình luận. Hầu hết đều là các anh chàng fan boy dành nhiều lời khen cho cô và phải ngưỡng mộ thân hình "đồng hồ cát" của cô nàng. Chiếc váy cắt xẻ táo bạo khiến dân tình được một pha "bổ mắt". Ảnh: Internet Cuối tháng 6 vừa qua, Demi Rose đăng hình diện chiếc váy trong suốt và đặc biệt vòng 1 như muốn nhảy ra ngoài. Bức ảnh này của Demi Rose nhận được gần 500.000 lượt thích khi cô chia sẻ mình đang đi ăn tối. Chiếc váy trong suốt của Demi khiến cho các fan đều cảm thấy "ngộp thở".

Trong quá khứ, Demi Rose tiết lộ cô từng mắc chứng rối loạn ăn uống vào năm 16 tuổi dẫn đến tình trạng gầy trơ xương và chỉ nặng 37 kg. Sau khi nhận ra bản thân đã ép cân quá đà và phản khoa học, người đẹp nước Anh đã ăn uống lành mạnh hơn và chăm chỉ tập gym để có vóc dáng như mong muốn. Hiện cô giữ thói quen ăn các loại hạt và tránh xa đồ ngọt. Sắc vóc "nảy lửa" của nàng mẫu Anh quốc đốn tim cánh mày râu. Ảnh: Internet

Demi Rose sinh năm 1995 tại Birmingham, Anh. Mỹ nhân 25 tuổi hiện là người mẫu nội y và là một trong những ngôi sao 9X có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với trang cá nhân có hơn 13, 3 triệu người theo dõi. Dẫu chỉ sở hữu chiều cao 1,57 m nhưng bù lại Demi Rose có gương mặt xinh xắn, ngọt ngào và thần thái cuốn hút. Người đẹp cũng sở hữu thân hình khiến nhiều cô gái mơ ước với những đường cong hoàn hảo. Nhờ có vóc dáng đồng hồ cát đặc biệt vòng ba “khủng”, Demi Rose được dân mạng gọi với danh xưng “Kim Kardashian nước Anh” đồng thời được nhiều nhãn hàng săn đón.

Bức ảnh mà Demi Rose cầm chai nước trái cây khoe đang trong quá trình giảm béo và giảm đầy hơi nhận được gần 300.000 lượt thích. Ảnh: Internet Demi cho biết, bên cạnh làm mẫu thì cô cũng mơ ước được làm diễn viên. Nhưng cho tới lúc này, những lời đề nghị nghiêm túc dành cho Demi là rất ít. Chủ yếu là những đề nghị mời cô đóng phim 18+. Ít ai biết, Demi cũng rất thích thể thao, đặc biệt là bóng đá. Cô là fan ruột của ĐT Anh và Ngoại hạng Anh. Demi Rose đăng tải khoảnh khắc nằm thư giãn bên hồ bơi tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Tanzania (Châu Phi). Ảnh minh họa: Internet Trên trang cá nhân, người đẹp liên tục “hâm nóng” hình ảnh với những bức ảnh áo tắm táo bạo cùng phong cách thời trang phóng khoáng, gợi cảm.

Cận cảnh nhan sắc nữ Idol thông thạo 3 thứ tiếng, chỉ mới 20 tuổi sở hữu Lamborghini Ennik Somi Douma, thường được biết đến với nghệ danh Somi, là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Canada gốc Hàn Quốc. Chỉ mới 20 tuổi nhưng nhan sắc, tài năng và sự giàu có của mình khiến nhiều người trong giới Kpop phải ngưỡng mộ.

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