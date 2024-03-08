Danh tính người đàn ông khiến Lưu Diệc Phi 'không thể với tới' khiến dân tình ngỡ ngàng

Nhìn thấy cảnh này, thần tiên tỷ tỷ đã bất lực nói rằng: “Tôi không với tới được”. Cảnh tượng này đã khiến công chúng được trận cười no bụng.

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã sang nước ngoài tham dự một sự kiện thời trang của thương hiệu do cô làm người đại diện. Tuy nhiên, thương hiệu này đã bố trí hàng rào ngăn cách giữa nghệ sĩ và fan rất xa. Một bạn fan nam của Lưu Diệc Phi muốn xin chữ ký thần tượng nhưng lại đành bất lực dù đang đứng hàng đầu.

Nhiều khán giả đùa vui rằng cuối cùng cũng đã xuất hiện người đàn ông khiến Lưu Diệc Phi không thể với tới. Thần tiên tỷ tỷ vốn nổi tiếng là ngôi sao có tính cách thân thiện, nếu fan đứng gần chắc chắn sẽ được cô nàng cho chữ ký, chỉ đáng tiếng là thương hiệu tạo rào ngăn cách quá xa.

Sau 16 năm chỉ chuyên tâm đóng điện ảnh, năm 2022 Lưu Diệc Phi chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Mộng Hoa Lục. Sắp tới đây, dự án phim hiện đại Câu Chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệc Phi đóng chính cũng sẽ được lên sóng.

Câu chuyện hoa hồng chuyển thể tiểu thuyết của Diệc Thư, Hoàng Diệc Mai là cô gái xuất thân gia đình thư hương, lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình. Khi mới đi làm, Diệc Mai yêu Trang Quốc Đông (Bành Quán Anh đóng), chuyện tình tan vỡ khiến Hoàng Diệc Mai thay đổi quan niệm sống. Một thời gian sau, cô kết hôn nhưng ly dị, từ đó dồn tâm huyết khởi nghiệp. Giai đoạn này, Diệc Mai gặp được bạn tâm giao Phổ Gia Minh (Hoắc Kiến Hoa).

Phim do Uông Tuấn đạo diễn, ghi hình từ tháng 5, còn có sự tham gia của Lâm Canh Tân, Đồng Đại Vi, Vạn Thiến. Từ khi công bố khởi quay, tác phẩm được nhiều khán giả kỳ vọng vì dàn diễn viên nổi tiếng.

Vốn tập trung mảng điện ảnh, những năm gần đây, Lưu Diệc Phi tham gia loạt dự án truyền hình, đều được đánh giá cao về chất lượng, như Mộng hoa lục, Đến nơi có gió. Tờ Văn Hội Báo nhận xét diễn xuất của Diệc Phi tiến bộ, cách thể hiện nội tâm chân thành và hàm súc hơn.