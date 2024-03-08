Danh tính người đàn ông khiến Lưu Diệc Phi 'không thể với tới' khiến dân tình ngỡ ngàng

Sao quốc tế 08/03/2024 15:15

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp bao năm không phai nhạt, Lưu Diệc Phi còn có lượng người hâm mộ đông đảo đến ngỡ ngàng.

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã sang nước ngoài tham dự một sự kiện thời trang của thương hiệu do cô làm người đại diện. Tuy nhiên, thương hiệu này đã bố trí hàng rào ngăn cách giữa nghệ sĩ và fan rất xa. Một bạn fan nam của Lưu Diệc Phi muốn xin chữ ký thần tượng nhưng lại đành bất lực dù đang đứng hàng đầu.

Nhìn thấy cảnh này, thần tiên tỷ tỷ đã bất lực nói rằng: “Tôi không với tới được”. Cảnh tượng này đã khiến công chúng được trận cười no bụng.

Danh tính người đàn ông khiến Lưu Diệc Phi 'không thể với tới' khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 1Danh tính người đàn ông khiến Lưu Diệc Phi 'không thể với tới' khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 2Danh tính người đàn ông khiến Lưu Diệc Phi 'không thể với tới' khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 3Danh tính người đàn ông khiến Lưu Diệc Phi 'không thể với tới' khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 4

 

Nhiều khán giả đùa vui rằng cuối cùng cũng đã xuất hiện người đàn ông khiến Lưu Diệc Phi không thể với tới. Thần tiên tỷ tỷ vốn nổi tiếng là ngôi sao có tính cách thân thiện, nếu fan đứng gần chắc chắn sẽ được cô nàng cho chữ ký, chỉ đáng tiếng là thương hiệu tạo rào ngăn cách quá xa.

Sau 16 năm chỉ chuyên tâm đóng điện ảnh, năm 2022 Lưu Diệc Phi chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Mộng Hoa Lục. Sắp tới đây, dự án phim hiện đại Câu Chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệc Phi đóng chính cũng sẽ được lên sóng. 

Danh tính người đàn ông khiến Lưu Diệc Phi 'không thể với tới' khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 5

Câu chuyện hoa hồng chuyển thể tiểu thuyết của Diệc Thư, Hoàng Diệc Mai là cô gái xuất thân gia đình thư hương, lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình. Khi mới đi làm, Diệc Mai yêu Trang Quốc Đông (Bành Quán Anh đóng), chuyện tình tan vỡ khiến Hoàng Diệc Mai thay đổi quan niệm sống. Một thời gian sau, cô kết hôn nhưng ly dị, từ đó dồn tâm huyết khởi nghiệp. Giai đoạn này, Diệc Mai gặp được bạn tâm giao Phổ Gia Minh (Hoắc Kiến Hoa).

 

Phim do Uông Tuấn đạo diễn, ghi hình từ tháng 5, còn có sự tham gia của Lâm Canh Tân, Đồng Đại Vi, Vạn Thiến. Từ khi công bố khởi quay, tác phẩm được nhiều khán giả kỳ vọng vì dàn diễn viên nổi tiếng.

Vốn tập trung mảng điện ảnh, những năm gần đây, Lưu Diệc Phi tham gia loạt dự án truyền hình, đều được đánh giá cao về chất lượng, như Mộng hoa lục, Đến nơi có gió. Tờ Văn Hội Báo nhận xét diễn xuất của Diệc Phi tiến bộ, cách thể hiện nội tâm chân thành và hàm súc hơn.

Huyền thoại Titanic sắp có phiên bản Trung, Lưu Diệc Phi sẽ đóng vai nữ chính?

Huyền thoại Titanic sắp có phiên bản Trung, Lưu Diệc Phi sẽ đóng vai nữ chính?

Theo thông tin trên Sina Weibo, tuyệt tác điện ảnh kinh diển Titanic sắp sửa có phiên bản Trung Quốc. Dự án sắp sửa đi vào giai đoạn tiền kỳ, đồng thời đang cân nhắc nhiều ngôi sao tham gia.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Huyền thoại Titanic sắp có phiên bản Trung, Lưu Diệc Phi sẽ đóng vai nữ chính?

Huyền thoại Titanic sắp có phiên bản Trung, Lưu Diệc Phi sẽ đóng vai nữ chính?

Lưu Diệc Phi gửi lời chúc nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh tác giả Kim Dung, dân tình 'đào lại' ảnh vai diễn Vương Ngữ Yên

Lưu Diệc Phi gửi lời chúc nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh tác giả Kim Dung, dân tình 'đào lại' ảnh vai diễn Vương Ngữ Yên

Nghỉ dưỡng ở nước ngoài, Lưu Diệc Phi gây sốt với loạt ảnh thả dáng 'cực slay' ở tuổi U40

Nghỉ dưỡng ở nước ngoài, Lưu Diệc Phi gây sốt với loạt ảnh thả dáng 'cực slay' ở tuổi U40

Rộ tin Lưu Diệc Phi bị mẹ giục lấy chồng, sớm có con ở tuổi U40

Rộ tin Lưu Diệc Phi bị mẹ giục lấy chồng, sớm có con ở tuổi U40

Lưu Diệc Phi lộ hình ảnh cách đây 10 năm, bật mí về tính cách thật của cô nàng bên ngoài

Lưu Diệc Phi lộ hình ảnh cách đây 10 năm, bật mí về tính cách thật của cô nàng bên ngoài

Ảnh cũ cấp 2 của Lưu Diệc Phi được 'đào lại', nhan sắc ra sao mà được nhận xét xinh hơn cả hiện tại?

Ảnh cũ cấp 2 của Lưu Diệc Phi được 'đào lại', nhan sắc ra sao mà được nhận xét xinh hơn cả hiện tại?

TIN MỚI NHẤT

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 45 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'