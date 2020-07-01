Dàn sao Hoa ngữ có thù lao cao nhất Cbiz: Nhìn bảng giá mà choáng!

Sao quốc tế 01/07/2020 17:17

Những ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng như Nghê Ni, Angela Baby, La Tấn, Tôn Lệ, Hoắc Kiến Hoa… đều có mức giá cát sê cao ngất ngưởng.

Trước khi lệnh giảm thù lao của Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc được đưa ra thì mức thù lao đóng phim của dàn sao Hoa ngữ từng khiến không ít người choáng váng.

Mới đây, bảng giá cát sê của loạt diễn viên nổi tiếng bất ngờ được đào lại và thu hút sự chú ý của công chúng:

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Ảnh hậu Châu Đông Vũ từng gây choáng khi nhận được mức giá 109 triệu tệ (khoảng 360 tỷ đồng) khi tham gia dự án ‘Mạc hậu chi vương’ năm 2017 – Ảnh: Internet

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Mỹ nhân Nghê Ni được trả 98 triệu tệ (khoảng 323 tỷ đồng) cho một bộ phim – Ảnh: Internet

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Vốn nổi tiếng với tài nguyên dồi dào, Angela Baby nhận được 80 triệu tệ (khoảng 264 tỷ đồng) khi đóng ‘Cô phương bất tự thưởng’ – Ảnh: Internet

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La Tấn được trả 77,14 triệu tệ (khoảng 255 tỷ đồng) cho toàn bộ tập phim trong ‘Mạc hậu chi vương’ năm 2017 – Ảnh: Internet

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60,48 triệu tệ (khoảng 200 tỷ đồng) là mức cát sê mà Tôn Lệ nhận được khi đóng ‘Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn’ – Ảnh: Internet

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Châu Tấn có phần thua thiệt hơn nhiều diễn viên khác khi chỉ nhận khoảng 53,5 triệu tệ (khoảng 177 tỷ đồng) khi đóng ‘Như Ý truyện’ năm 2016 – Ảnh: Internet

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Ông xã Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa nhận được 50,7 triệu tệ (khoảng 167 tỷ đồng) khi tham gia ‘Như Ý truyện’ – Ảnh: Internet

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Mỹ nam Trương Hàn có mức thù lao đạt khoảng 50,77 triệu tệ (tương đương 168 tỷ đồng) khi đóng một tác phẩm truyền hình vào năm 2015 – Ảnh: Internet

Hầu như những ngôi sao có tên trong danh sách trên đều thuộc hàng ngũ diễn viên thực lực. Tuy nhiên, điều gây chú ý là nhiều nhân vật đình đám như Hồ Ca, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lý Dịch Phong không có tên trong danh sách này.

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Từ khóa:   diễn viên Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Châu Đông Vũ

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