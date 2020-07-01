Trước khi lệnh giảm thù lao của Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc được đưa ra thì mức thù lao đóng phim của dàn sao Hoa ngữ từng khiến không ít người choáng váng.

Mới đây, bảng giá cát sê của loạt diễn viên nổi tiếng bất ngờ được đào lại và thu hút sự chú ý của công chúng: