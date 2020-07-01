Những ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng như Nghê Ni, Angela Baby, La Tấn, Tôn Lệ, Hoắc Kiến Hoa… đều có mức giá cát sê cao ngất ngưởng.
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Trước khi lệnh giảm thù lao của Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc được đưa ra thì mức thù lao đóng phim của dàn sao Hoa ngữ từng khiến không ít người choáng váng.
Mới đây, bảng giá cát sê của loạt diễn viên nổi tiếng bất ngờ được đào lại và thu hút sự chú ý của công chúng:
Hầu như những ngôi sao có tên trong danh sách trên đều thuộc hàng ngũ diễn viên thực lực. Tuy nhiên, điều gây chú ý là nhiều nhân vật đình đám như Hồ Ca, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lý Dịch Phong không có tên trong danh sách này.