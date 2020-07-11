Cuối cùng nguyên nhân tan vỡ của cặp đôi Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi đã được tiết lộ bởi một nhân vật có máu mặt?

Sao quốc tế 11/07/2020 12:49

Theo tiết lộ của người này, nguyên nhân khiến Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đường ai nấy đi xuất phát từ phía nam diễn viên.

Tạ Đình PhongTrương Bá Chi đã ly hôn từ lâu nhưng những câu chuyện xoay quanh sự đổ vỡ của họ vẫn khiến nhiều người tò mò. Mạng xã hội xứ Trung thường xuyên xuất hiện hàng loạt lời đồn đoán về nguyên nhân dẫn đến việc cặp đôi đình đám đường ai nấy đi. Tuy nhiên, cho đến hiện tại thì mọi thứ vẫn là bí mật.

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Cặp đôi thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, một nhân vật tầm cỡ trong làng giải trí xứ Cảng thơm đã bất ngờ lên tiếng về ẩn tình của cuộc hôn nhân này. Cụ thể, người này tiết lộ khi còn làm phóng viên, ông đã dành 2 năm liền “ẩn thân” bên ngoài căn biệt thự xa hoa của vợ chồng Trương Bá Chi.

Mỗi lần phát hiện ra có phóng viên theo dõi, người đẹp họ Trương luôn chủ động tiết lộ lịch trình của mình cũng như nhiệt tình hỏi thăm xem họ có muốn chụp hình hay không. Theo nhận xét của ông, Trương Bá Chi là một người vô cùng thân thiện và gần gũi, không hề mang dáng vẻ ngôi sao.

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Một phóng viên kỳ cựu tiết lộ về nguyên nhân khiến Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, người này cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến sự rạn nứt của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong là do tính khí trẻ con của nam diễn viên. Không ít lần hai vợ chồng cùng nhau xuất hiện, Trương Bá Chi luôn là người vừa bế con vừa khệ nệ mang đồ. Trong khi vợ “tay xách nách mang” thì Tạ Đình Phong lại nhàn nhã và vui vẻ đi bên cạnh. Dường như nam tài tử chưa nhận thức được vai trò quan trọng của mình trong gia đình.

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Trương Bá Chi vất vả tay xách nách mang - Ảnh: Internet

Có vẻ như sau nhiều năm bên nhau, sự tự do và phóng khoáng của Tạ Đình Phong đã khiến Trương Bá Chi mệt mỏi, cuối cùng dẫn đến ly hôn.

Hiện tại, thông tin này vẫn khiến nhiều người bán tín bán nghi về độ xác thực của nó.

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Từ khóa:   Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi Tạ Đình Phong diễn viên Trương Bá Chi

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