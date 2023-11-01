Cuộc sống hôn nhân đầy áp lực của Đậu Kiêu khi lấy con gái tỷ phú: Có dấu hiệu rạn nứt?

Sao quốc tế 01/11/2023 12:42

Mới đây, tờ HK01 bất ngờ chia sẻ nghi vấn hôn nhân giữa tài tử Đậu Kiêu và ái nữ tỷ phú Hà Siêu Liên có dấu hiệu rạn nứt.

Tờ HK01 đưa tin, cư dân mạng xứ Trung thông tin nghi vấn hôn nhân giữa tài tử Đậu Kiêu và ái nữ tỷ phú Hà Siêu Liên có dấu hiệu rạn nứt. Cụ thể, mẹ vợ của Đậu Kiêu được cho là có ý định thu hồi lại biệt thự sang trọng bà từng mua tặng cặp đôi khi họ kết hôn.

 

Vài ngày trước, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh mới của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên. Cặp đôi xuất hiện tại một sự kiện vào tháng 10. Họ mặc đồ đôi nhưng cả hai có biểu cảm lạnh lùng. Khi Đậu Kiêu định nắm tay vợ, Hà Siêu Liêu thẳng thừng từ chối. Cô cũng không nói gì với chồng, tránh ngồi cạnh anh suốt sự kiện.

Cuộc sống hôn nhân đầy áp lực của Đậu Kiêu khi lấy con gái tỷ phú: Có dấu hiệu rạn nứt? - Ảnh 1Cuộc sống hôn nhân đầy áp lực của Đậu Kiêu khi lấy con gái tỷ phú: Có dấu hiệu rạn nứt? - Ảnh 2

Ngày 30/10, Đậu Kiêu tới tham dự một sự kiện ở Hong Kong một mình mà không có vợ đi cùng. Gương mặt của nam diễn viên cũng tỏ vẻ không vui. 

Trong một chương trình truyền hình thực tế hồi tháng 9 mà Hà Siêu Liên làm khách mời, cô cũng hé lộ về cuộc sống hôn nhân. Tiểu thư họ Hà cho biết, cuộc sống hôn nhân không dễ dàng, khác xa khi còn hò hẹn. Cô cho biết, chồng phải đi đóng phim xa nhà và họ không gặp nhau hơn một tháng. Thậm chí, tuần trăng mật của cặp đôi cũng không thuận lợi khi tài tử Trung Quốc quá bận rộn với công việc riêng.

Trước những nghi vấn hôn nhân rạn nứt, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên không lên tiếng bình luận.

Cuộc sống hôn nhân đầy áp lực của Đậu Kiêu khi lấy con gái tỷ phú: Có dấu hiệu rạn nứt? - Ảnh 3

Đậu Kiêu (SN 1988) từng có thời gian sinh sống tại Canada trước khi về Trung Quốc lập nghiệp. Anh trải qua cuộc sống khốn khó tại nước ngoài, phải làm đủ nghề tay chân khác nhau để duy trì việc học tập.

Kể từ khi công khai tình cảm với Hà Siêu Liên vào năm 2019, Đậu Kiêu tạm rút lui khỏi làng giải trí. Anh ít xuất hiện tại các sự kiện, từ chối nhiều dự án điện ảnh. Nam diễn viên còn chuyển tới Hong Kong (Trung Quốc) để ở gần bạn gái. 

Hà Siêu Liên (SN 1991) là con gái của tỷ phú giàu có Hà Hồng Sân. Khi tỷ phú họ Hà qua đời, ông để lại khối tài sản hơn 1,6 tỷ USD cho 3 người vợ và 16 người con. Hà Siêu Liên tốt nghiệp ngành kinh tế tại Anh, sau đó về nước và trở thành gương mặt đại diện, mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng. Ngoài ra, cô cũng theo đuổi công việc kinh doanh.

Cuộc sống hôn nhân đầy áp lực của Đậu Kiêu khi lấy con gái tỷ phú: Có dấu hiệu rạn nứt? - Ảnh 4Cuộc sống hôn nhân đầy áp lực của Đậu Kiêu khi lấy con gái tỷ phú: Có dấu hiệu rạn nứt? - Ảnh 5

Chuyện tình giữa chàng diễn viên Đậu Kiêu và con gái tỷ phú Hà Siêu Liên tiêu tốn nhiều giấy mực của truyền thông. Họ công khai hẹn hò vào năm 2019, tiến tới hôn nhân vào năm 2023. Trên mạng xã hội, họ chia sẻ nhiều hình ảnh ngọt ngào bên nhau. 

Tháng 4, hôn lễ chính thức của cặp đôi diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng hạng sang ở Bali (Indonesia) với sự chứng kiến của đông đảo người nổi tiếng trong làng giải trí và các doanh nhân giàu có. Nguồn tin của 163 cũng tiết lộ, cặp đôi được mẹ của Hà Siêu Liên tặng căn biệt thự hạng sang có diện tích 7.800m2, được thiết kế theo phong cách châu Âu ở Bắc Kinh (Trung Quốc) làm quà cưới. 

Con gái vua sòng bài Ma Cao Hà Siêu Liên và tài tử Đậu Kiêu tình tứ giữa ồn ào hôn nhân rạn nứt

Con gái vua sòng bài Ma Cao Hà Siêu Liên và tài tử Đậu Kiêu tình tứ giữa ồn ào hôn nhân rạn nứt

Khoảnh khắc Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu tình tứ, thân mật giữa chốn đông người đã đập tan tin đồn trục trặc hôn nhân.

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