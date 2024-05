Ngày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến vụ nam shipper bị trộm xe máy cùng 81 đơn hàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Huy (35 tuổi), Nguyễn Đức Hoàng (31 tuổi, em ruột Huy) và Hoàng Văn Quang (34 tuổi) về tội Trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Huy và Hoàng khai nhận đã trộm xe máy hiệu Exciter của shipper là anh H.V.S. (39 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và hàng hóa của 81 đơn hàng (chuẩn bị giao cho khách) trên đường Hàng Tre, phường Long Thạnh Mỹ vào ngày 21/4. Khi chạy đến đường Hàng Tre, thấy xe anh S. vẫn để chìa khóa trên xe nên Huy dừng xe để Hoàng nhảy xuống bật chìa khóa, chạy đi tẩu thoát hướng về tỉnh Bình Dương. Sau đó, cả hai bán xe máy cho người đàn ông (chưa rõ lai lịch) giá 6 triệu đồng. Huy, Hoàng, Quang (từ trái qua) bị bắt - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Một số đơn hàng bị Hoàng và Huy vứt ở khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM, một số thì mang về căn hộ cùng với Hồng sử dụng, còn một số đơn hàng khác bỏ trên xe đã bán. Những gói hàng chưa sử dụng và đã sử dụng công an đã tiến hành thu giữ. Huy còn khai nhận cùng Quang trộm xe máy hiệu Honda Wave Blade của anh Đ.Đ.M. (29 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có cắm sẵn chìa khóa trên xe) vào 12h20 ngày 14-4, tại trước chung cư Topaz Home 2, phường Tân Phú, TP Thủ Đức. Sau đó, cả hai bán xe được 2 triệu đồng, mỗi người chia nhau 1 triệu đồng tiêu xài. Hình ảnh vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, riêng Quang còn thực hiện thêm vụ trộm xe máy của anh L.V.B. (30 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) ở block A2 chung cư Topaz Home 2, phường Tân Phú vào khoảng 10h ngày 24/4. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức phối hợp với Công an phường Tân Phú tiếp tục mở rộng điều tra thì phát hiện Huy đang ở tại chung cư Topaz Home 2 cùng với em ruột là Hoàng và Hồng (người yêu của Hoàng). Công an còn phát hiện bên trong căn hộ của Hồng thuê có một gói ni lông chứa 0,5g ketamine ma túy do Hoàng mua để sử dụng nên tiến hành đưa về trụ sở công an làm việc. Cảnh sát thực nghiệm hiện trường vụ trộm - Ảnh: Báo Dân trí Ngoài ra, Hồng khai nhận Hoàng buôn bán ma túy từ khoảng tháng 1/2024, Hồng cũng tham gia mua bán ma túy với Hoàng. Hồng khai nhận đã cùng Hoàng thực hiện 2 vụ mua bán ma túy cho một thanh niên vào ngày 28/3 và ngày 15/4. Qua kiểm tra, Quang, Huy, Hoàng đều có tiền án trộm cắp tài sản và dương tính với ma túy.