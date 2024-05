Ngày 3/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Lập Duy (SN 1994, ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 3/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Lập Duy (SN 1994, ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi "giết người".

Nạn nhân là con gái ruột của Duy, bé gái T.T.C.V., mới chỉ 9 tháng tuổi.

Trưa 25, Duy mua rượu về nhà tiếp tục uống. Khoảng 15 giờ, bé V. thức dậy thì được Duy tắm rửa và pha sữa cho uống. Bé V. sau đó quấy khóc nên Duy dùng tay tát và đấm vào mặt. Khi thấy bé V. nằm bất động và sùi bọt mép, Duy liền gọi điện nói cho cha ruột biết.

Trần Lập Duy tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thành Long nhanh chóng đến hiện trường cùng gia đình đưa bé V. đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Duy đã đến cơ quan công an đầu thú.

Công an tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Châu Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Qua điều tra, công an xác định cháu V. tử vong do chấn thương sọ não.

Ngôi nhà bé V. đang phong tỏa để điều tra - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh nhận được báo cáo của Hội LHPN huyện Châu Thành về việc bé gái 9 tháng tuổi nghi bị cha ruột đánh dẫn đến tử vong. Sau khi nắm được vụ việc, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Hội LHPN huyện Châu Thành, Hội LHPN xã Thành Long kịp thời đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ gia đình.

Nghẹn ngào chồng mất do bệnh hiểm nghèo, vợ nhảy sông tự tử để lại 4 đứa con nhỏ dại mồ côi Trong giây phút nghĩ quẩn, chị Ngô Thị Huyền Trân (31 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã nhảy cầu tự tử, để các con thơ cùng cha mẹ chồng đã già yếu trong hoàn cảnh khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-lanh-nguoi-cua-cha-ruot-anh-con-gai-9-thang-tuoi-chan-thuong-so-nao-tu-vong-o-tay-ninh-672125.html