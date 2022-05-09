Cùng đóng chung với Ngô Lỗi nhưng số phận của 2 nữ diễn viên lại trái ngược nhau hoàn toàn: Người thì được sự nghiệp sáng chói, kẻ thì liên tục nhận về chỉ trích

Sao quốc tế 09/05/2022 19:07

Ngô Lỗi nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả khi 'nên duyên' với Châu Vũ Đồng nhưng khi kết hợp với Triệu Lộ Tư thì lại nhận về những cái lắc đầu ngao ngán.

Ngô Lỗi là nam diễn viên đi theo trường phái thực lực được yêu thích nhất nhì Cbiz. Có thể nói 2022 là một năm bận rộn của anh với nhiều dự án phim mới từ hiện đại đến cổ trang.

Mới đây, lễ khai máy bộ phim Tình Yêu Thôi Mà do Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đóng chính đã chính thức diễn ra.

Cùng đóng chung với Ngô Lỗi nhưng số phận của 2 nữ diễn viên lại trái ngược nhau hoàn toàn: Người thì được sự nghiệp sáng chói, kẻ thì liên tục nhận về chỉ trích - Ảnh 1
Cùng đóng chung với Ngô Lỗi nhưng số phận của 2 nữ diễn viên lại trái ngược nhau hoàn toàn: Người thì được sự nghiệp sáng chói, kẻ thì liên tục nhận về chỉ trích - Ảnh 2
Cả đôi được rất nhiều người yêu quý - Ảnh: Internet

Bộ phim Tình Yêu Thôi Mà xoay quanh câu chuyện của Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Hai con người đang phải chống chọi với những khó khăn của cuộc sống đã tìm thấy nhau, cùng nhau nỗ lực để bứt phá giới hạn của bản thân.

Cộng động mạng hiện đang rất háo hức chờ đến ngày ra mắt của phim, bởi không chỉ có nội dung hấp dẫn mà ngay cả dàn cast cũng khiến cho người xem cảm thấy muốn xem ngay lập tức. 

Ngoài ra, trong năm nay nam diễn viên sẽ còn một dự án phim cổ trang khác đóng cặp cùng với Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, không giống như so với khi đóng cặp với Châu Vũ Đồng được nhiều người ủng hộ, khán giả lại không hề thích thú trước viễn cảnh Ngô Lỗi và ''mỹ nhân xuyên không'' sát cánh bên nhau. 

Cùng đóng chung với Ngô Lỗi nhưng số phận của 2 nữ diễn viên lại trái ngược nhau hoàn toàn: Người thì được sự nghiệp sáng chói, kẻ thì liên tục nhận về chỉ trích - Ảnh 3
Netizen lo sợ diễn xuất của Triệu Lộ Tư sẽ khiến Ngô Lỗi bị ảnh hưởng - Ảnh: Internet

Bởi Ngô Lỗi theo trường phái thực lực, đi lên nhờ diễn xuất trong khi Lộ Tư có phong độ vô cùng thất thường. Minh chứng là cô nhận nhiều lời chê bai về diễn xuất khi đóng Thả Thí Thiên Hạ cùng Dương Dương.

Dẫu vậy, một số bộ phận netizen khác cho rằng hãy đợi cho đến khi 2 bộ phim ra mắt rồi nhận xét cũng chưa muộn. 

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Dù vướng nhiều lùm xùm không đáng có nhưng sức hút của Thả Thí Thiên Hạ là điều không bàn cãi. Đặc biệt là những hình ảnh tại hậu trường.

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