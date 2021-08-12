Chấn động: Seungri (BIGBANG) bị tuyên án 3 năm tù, đóng phạt hơn 22 tỷ đồng vì tội mại dâm và chiếm đoạt tài sản

Sao quốc tế 12/08/2021 16:32

Sau nhiều năm kể từ vụ bê bối Burning Sun bị phơi bày, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho nam ca sĩ Seungri.

Dispatch đưa tin, ngày hôm nay 12/8, bị cáo Seungri đã được tuyên án 3 năm tù kèm theo phải đóng khoản tiền phạt là 1,15 tỷ won (tương đương 22,5 tỷ đồng) bởi Tòa án quân sự của Bộ chỉ huy Tác chiến Mặt đất tại Yongin, Gyeonggi.

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Án phạt cuối cùng dành cho Seungri là 3 năm tù và phải đóng 1,15 tỷ won - Ảnh: SBS

Được biết trước đó, cựu thành viên nhóm BIGBANG đã bị điều tra về 9 cáo buộc: Sử dụng dịch vụ mại dâm, Môi giới mại dâm, Đánh bạc, Tham ô, Vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, Vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, Vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén và Xúi giục bạo lực đặc biệt.

Về tội môi giới mại dâm, Seungri đã bị cáo buộc môi giới cho những nhà đầu tư lớn đến từ Đài Loan, Hong Kong, Nhật Bản,... từ tháng 12/2015 đến tháng 1/2016 với mục đích lấy được tiền đầu tư để mở rộng kinh doanh hộp đêm và các cơ sở khác dưới quyền anh ta.

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Hàng loạt các trang báo Hàn Quốc đưa tin Seungri bị kết án bởi tội danh môi giới mại dâm - Ảnh: Chụp màn hình
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Tựa đề tờ báo 'Tòa tuyên án Seungri (BIGBANG) mức án 3 năm tù giam vì tội môi giới mại dâm' - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, nam ca sĩ còn bị điều tra về tội chiếm đoạt tài sản khi đã "đút túi riêng" tận 528 triệu won và "đốt" 2,2 tỷ won tại các sòng bài Las Vegas trong giai đoạn từ tháng 12/2013 đến tháng 8/2017.

Ở các phiên tòa trước, cựu thành viên BIGBANG đã phủ nhận tất cả mọi cáo buộc được bên viện kiểm sát đưa ra. Anh cho rằng bên phải chịu trách nhiệm về đường dây mại dâm là các đối tác kinh doanh chứ không phải anh và anh cũng đến Mỹ với những lý do khác, không liên quan đến chuyện đánh bạc.

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Cựu thành viên BIGBANG bị truy tố vì môi giới mại dâm và đánh bạc - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy vậy, tòa án đã phán quyết rằng: "Bị cáo đã âm mưu với Yoo In Suk để nhiều lần môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài, và thu lợi từ việc này. Việc người nổi tiếng đánh bạc cũng có 1 tác động rất lớn, làm suy yếu nhận thức lành mạnh của xã hội".

"Ngoài ra, Seungri đã không thể hiện sự hối lỗi của mình dù chỉ một lần mà còn đổ lỗi cho người khác trong khi anh ta lại được hưởng lợi ích từ những tội ác mà mình đã gây ra.

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Chương trình của SBS gọi Ji Chang Wook là "thế tử hộp đêm" và tiết lộ ảnh chụp chung của nam diễn viên với Madam Lin tại hộp đêm Burning Sun.

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