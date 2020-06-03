BXH truyền thông tháng 5: Nhậm Gia Luân vươn lên dẫn đầu, vượt mặt cả Vương Nhất Bác và ‘mỹ nhân Tân Cương’

Sao quốc tế 03/06/2020 11:45

Nhờ vai diễn trong Thu Thiền, Nhậm Gia Luân đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng truyền thông dành cho diễn viên phim truyền hình tháng 5.

Mới đây, Vlinkage đã công bố bảng xếp hạng chỉ số truyền thông tháng 5 dành cho diễn viên phim truyền hình. Theo đó, nam diễn viên Nhậm Gia Luân đứng đầu với chỉ số 8.630. Xếp ở vị trí thứ 2 là “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba với chỉ số 8.510 và Vương Khải đứng hạng 3 với chỉ số 8.460.

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Nhậm Gia Luân xuất sắc giành vị trí đầu bảng - Ảnh: Internet

Trong khi đó, hai gương mặt nổi bật nhất 2019 là Vương Nhất BácTiêu Chiến chỉ xếp vị trí 4 và 5 trong bảng xếp hạng này. Nguyên nhân được cho là vì cả hai mỹ nam “Trần tình lệnh” đều không có phim mới ra mắt trong thời gian này.

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Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng ở vị trí thứ 4 và 5 - Ảnh: Internet

Có thể nói, sau sự thành công của tác phẩm truyền hình “Cẩm y chi hạ”, danh tiếng của Nhậm Gia Luân ngày càng tăng cao. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, khả năng diễn xuất của anh còn được đánh giá cao. Những vai diễn của Nhậm Gia Luân liên tục nhận được lời khen từ khán giả.

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Nhậm Gia Luân được đánh giá cao về khả năng diễn xuất - Ảnh: Internet

Đặc biệt, nhờ sức nóng của “Cẩm y chi hạ” nên phim mới “Thu thiền” do nam diễn viên đảm nhận vai chính được phát sóng trong thời gian qua đã thu hút sự chú ý không nhỏ của người hâm mộ. Chính vì vậy, việc Nhậm Gia Luân dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số truyền thông tháng 5 cũng không có gì bất ngờ.

Trong năm 2020, Địch Lệ Nhiệt Ba có hai tác phẩm được ra mắt bao gồm “Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư” và “Hạnh phúc trong tầm tay” nên sức ảnh hưởng của cô nàng khá ổn định.

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Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Khải xếp thứ 2 và 3 - Ảnh: Internet

Về phía Vương Khải, anh là một trong những diễn viên vừa có thực lực vừa sở hữu giá trị nhan sắc cao. Cách đây không lâu, tác phẩm “Săn cáo” với sự tham gia của Vương Khải đã tạo được tiếng vang rất tốt.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Tiêu Chiến Vương Nhất Bác

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