‘Búp bê cổ trang’ Điền Hi Vi tiếp tục đốn tim khán giả trước tạo hình đẹp mê mẩn trong Tử Dạ Quy

Sau khi bộ phim Tử Dạ Quy đã chính thức khai máy, tạo hình của nhân vật nữ chính do Điền Hi Vi thủ vai cũng đã nhanh chóng được hé lộ. Những hình ảnh mới nhất của Điền Hi Vi đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý và danh xưng "búp bê cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ của nữ diễn viên 9X đã không khiến khán giả thất vọng.

Theo đó, tổ tạo hình đã thiết kế cho Điền Hi Vi mái tóc rất đẹp, khoe trọn vẻ dễ thương của cô nàng. Về trang phục, tạo hình này của mỹ nhân sinh năm 1997 lấy hai màu vàng - trắng làm chủ đạo khiến nữ diễn viên trông càng thêm xinh đẹp, rực rỡ.

Cho những ai chưa biết, Tử Dạ Quy được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình - huyền huyễn "Mai phu nhân sủng phu hằng ngày" của tác giả Phù Hoa, xoay quanh hai nhân vật chính là Vũ Trinh và Mai Trục Vũ. Vũ Trinh xinh đẹp lại mang thân phận quận chúa. Tuy nhiên, dù đã 26 tuổi nhưng cô chưa thể tìm được phu quân và còn mang tiếng là kẻ ăn chơi trác táng bậc nhất thành Trường An.

Hứa Khải đảm nhận vai nam chính trong Tử Dạ Quy.

Trong khi đó, Mai Trục Vũ 22 tuổi lại là một vị đạo sĩ bắt yêu đoan chính. Hai người trở thành phu thê, hứa hẹn mang đến cho khán giả câu chuyện tình yêu cực kỳ ngọt ngào, thú vị. Được biết, "tình màn ảnh" của Điền Hi Vi ở tác phẩm này là Hứa Khải.

Riêng về Điền Hi Vi và danh xưng “Búp bê cổ trang” khi người đẹp sinh năm 1997 không chỉ có chiều cao 1,68 m, cô còn có vòng eo thon gọn, vóc dáng thon gầy, tỷ lệ cân xứng dù mặc đồ cổ trang nhiều lớp vẫn thanh thoát nhẹ nhàng. Nữ diễn viên cũng được đánh giá là mỹ nhân cổ trang thế hệ mới. Bên cạnh đó, Điền Hi Vi có gương mặt ngọt ngào.

Sự tương phản giữa nhan sắc ngọt ngào cùng tính cách phóng khoáng giúp Điền Hi Vi thu hút khán giả. Điền Hi Vi còn là cô gái có sức mạnh thể chất tốt, đam mê các môn thể thao, giúp tạo nên cơ tay rắn chắc. Do đó, cô thể hiện nhiều phong cách thời trang khác nhau, khi trẻ trung tươi mới, lúc sang trọng.

Sự nghiệp diễn xuất của Điền Hi Vi cũng khá ấn tượng, cô nàng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai nữ chính ở bộ phim Đợi Em Trong Tháng Năm Đằng Đẵng. Đây là tác phẩm thuộc thể loại thanh xuân vườn trường. Năm 2019, Điền Hi Vi có một vai ở Người Bạn Thực Sự Của Tôi, dự án phim có sự góp mặt của hai cái tên lớn là Đặng Luân và Dương Dĩnh.

Bước sang năm 2020, Điền Hi Vi tiếp tục góp mặt ở một dự án phim lấy bối cảnh học đường, đó là Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế,với vai nữ chính Hoàng Tranh Tử. Cũng trong năm 2020, Điền Hi Vi bắt đầu bén duyên với dòng phim cổ trang khi tham gia tác phẩm Cẩm Tú Nam Ca do Tần Hạo và Lý Thấm đóng chính. Trong phim, cô vào vai nữ phụ Lục Uyển.

Năm 2021, nữ diễn viên tham gia 2 dự án truyền hình bao gồm 1 cổ trang và 1 hiện đại, đó là Sủng Vật Thiếu Tướng Quân Của Ta cùng với Hàng Xóm Của Tôi Không Chịu Lớn.

Điền Hi Vi vào vai nữ chính Lý Vi trong Khanh Khanh Nhật Thường.

Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ chính Lý Vi trong phim Khanh Khanh Nhật Thường có điểm Douban là 7,6. Trong đó, Điền Hi Vi luôn được đánh giá tốt về diễn xuất, thể hiện trọn vẹn nhân vật, cảnh khóc đều khiến khán giả đồng cảm.

Trong sự kiện Đêm hội Gào Thét 2023, Điền Hi Vi đoạt giải Nữ diễn viên nhảy vọt của năm.

Trong sự kiện Đêm hội Gào Thét 2023, Điền Hi Vi đoạt giải Nữ diễn viên nhảy vọt của năm do iQiYi trao. Bên cạnh đó bộ phim Điền Canh Kỷ do cô đảm nhận vai nữ chính cũng nhận giải Phim truyền hình xuất sắc của năm. Hy vọng người đẹp tiếp tục gặt hái được thanh công trong trong dự án phim cổ trang Tử Dạ Quy.