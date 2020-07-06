Bị đào lại ảnh thuở mới gia nhập Cbiz, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba gây thất vọng, đặc biệt khác lạ ở phần mũi

Sao quốc tế 06/07/2020 10:29

Thời điểm mới “chân ướt, chân ráo” bước chân vào làng giải trí xứ Trung, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu nhan sắc có phần nhạt nhòa.

Sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đang là tiểu Hoa đán nổi bật nhất làng giải trí xứ Trung. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành “con cưng” của nhiều nhãn hàng và nắm trong tay khối tài nguyên dồi dào. Tuy diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi nhưng nhan sắc đẹp đến kinh diễm của cô là điều khó có thể phủ nhận.

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Nhan sắc nổi bật của Địch Lệ Nhiệt Ba trong một sự kiện gần đây - Ảnh: Internet

Được nhận xét là đẹp từ trong trứng nước, Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng với ngoại hình tự nhiên, không “dao kéo”. Tuy nhiên mới đây, những hình ảnh trong clip quảng cáo năm 18 tuổi của nàng “mỹ nhân Tân Cương” bất ngờ gây chú ý vì nhan sắc khá lạ lẫm.

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Đoạn clip thuở mới vào nghề của nữ diễn viên bị đào lại - Ảnh: Internet

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Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khá xinh xắn nhưng phần mũi bị nhận xét là khá to và thô - Ảnh: Internet
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Nhan sắc thuở 18 của 'mỹ nhân Tân Cương' - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trong clip quảng cáo cách đây nhiều năm cùng Trần Bách Lâm. Theo đó, nhan sắc của nữ diễn viên ngày ấy được nhận xét là có phần nhạt nhòa, chưa có sự bứt phá mạnh mẽ. Bên cạnh đó, phần sống mũi khá thô và to của mỹ nhân 9x cũng gây chú ý không kém. Không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Bị đào lại ảnh thuở mới gia nhập Cbiz, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba gây thất vọng, đặc biệt khác lạ ở phần mũi - Ảnh 7
Vẻ đẹp nao lòng của 'mỹ nhân Tân Cương' hiện tại - Ảnh: Internet

Nếu so sánh với hình ảnh hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ hơn trước rất nhiều.

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Sau những bức ảnh lung linh tại sự kiện thời trang cao cấp vừa qua, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba có thực sự xinh đẹp như lời đồn.

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