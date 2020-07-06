Bị đào lại ảnh thuở mới gia nhập Cbiz, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba gây thất vọng, đặc biệt khác lạ ở phần mũi

Sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đang là tiểu Hoa đán nổi bật nhất làng giải trí xứ Trung. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành “con cưng” của nhiều nhãn hàng và nắm trong tay khối tài nguyên dồi dào. Tuy diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi nhưng nhan sắc đẹp đến kinh diễm của cô là điều khó có thể phủ nhận.

Nhan sắc nổi bật của Địch Lệ Nhiệt Ba trong một sự kiện gần đây - Ảnh: Internet

Được nhận xét là đẹp từ trong trứng nước, Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng với ngoại hình tự nhiên, không “dao kéo”. Tuy nhiên mới đây, những hình ảnh trong clip quảng cáo năm 18 tuổi của nàng “mỹ nhân Tân Cương” bất ngờ gây chú ý vì nhan sắc khá lạ lẫm.