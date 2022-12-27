Xinh đẹp, giỏi, nóng bỏng nhưng phụ nữ 'mất giá' trong mắt đàn ông vì phạm phải 3 điều 'tối kỵ' này!

Phụ nữ yêu 27/12/2022 16:19

Đây là 3 sai lầm của phụ nữ khiến đàn ông xem thường.

Quá dễ dãi

Người đàn bà thông minh không bao giờ để đàn ông thấy họ quá dễ dãi. Phụ nữ quá dễ dãi trong tình yêu hay hôn nhân chính là quá chiều theo mong muốn của đàn ông. Chỉ cần đàn ông muốn, bạn vội vàng cho ngay, chỉ cần đàn ông cần, bạn đem đến trước mặt. Bạn cho rằng làm thế sẽ thể hiện tình yêu của mình, nhưng ngược lại đàn ông lại chóng chán.

Đàn ông là sinh vật thích khám phá. Nếu bạn tình nguyện cho anh ta thấy hết trái tim, thể xác và thế giới của bạn, thì anh ta còn gì để tò mò mà hứng thú? Thậm chí, nhiều người đàn ông sẽ cho rằng bạn quá dễ chinh phục, không đáng để trân trọng. Với đàn ông, điều gì càng khó nắm bắt, có được thì càng quý trọng.

Phụ nữ quá đơn thuần trong tình yêu rất dễ trở thành mẫu phụ nữ dễ dãi trong mắt đàn ông. Phụ nữ dại là vì cho đi sai cách, thể hiện tình yêu sai cách. Bạn có thể yêu, có thể cho đi, hay hy sinh, nhưng đừng để đàn ông xem thường bạn. Hãy có một ranh giới cho tình yêu của mình, hoàn toàn khác với dễ dãi để đàn ông lấn lướt, không xem trọng.

Hơn nữa, phụ nữ phải biết cách giữ chút bí ẩn cho riêng mình. Trong tình yêu hay hôn nhân, bạn có 10 thì phải giữ lại 2 hay 3. Sức hút của phụ nữ nằm ở những gì giữ lại cho mình như thế.

Xinh đẹp, giỏi, nóng bỏng nhưng phụ nữ 'mất giá' trong mắt đàn ông vì phạm phải 3 điều 'tối kỵ' này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có quá nhiều “mặt nạ”

Với đàn ông, phụ nữ có quá nhiều “bộ mặt” chính là phụ nữ giả tạo. Phụ nữ giả tạo khác với phụ nữ bí ẩn. Đàn ông thích sự ẩn ý tinh tế, khéo léo của đàn bà quyến rũ bí ẩn, nhưng họ cực kì ghét phụ nữ thực dụng có quá nhiều lớp “mặt nạ”.

Phụ nữ có thể cá tính, tạo sự riêng biệt với sự bí ẩn, nhưng hãy sống thật là chính mình. Sự chân thành trong nội tâm sẽ khiến phụ nữ trở nên hấp dẫn tự nhiên. Ngược lại, sống quá linh hoạt với hoàn cảnh, với quá nhiều bộ mặt và lối sống, phụ nữ không chỉ đánh mất chính mình, mà còn ngày càng kém thu hút.

Xinh đẹp, giỏi, nóng bỏng nhưng phụ nữ 'mất giá' trong mắt đàn ông vì phạm phải 3 điều 'tối kỵ' này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không biết chăm sóc bản thân

Sai lầm của phụ nữ là không biết chăm sóc bản thân, luôn xuất hiện trước mặt đàn ông với bộ dạng lôi thôi và luộm thuộm. Phụ nữ như thế chẳng khác gì thể hiện với người đối diện rằng mình không có trách nhiệm với bản thân.

Đàn ông say mê trước sắc đẹp, nhưng họ không xem thường phụ nữ không có dung nhan nổi bật. Ngược lại, không cần dung mạo hoàn mỹ, với tính cách và tâm hồn nổi trội, phụ nữ vẫn có thể chiếm giữ được trái tim đàn ông. Thực tế, có rất nhiều phụ nữ không hề xinh đẹp, nhưng vẫn tỏa ra sức hút từ ngoại hình, thần thái và cách cư xử. Đều là vì họ biết chăm sóc bản thân. Từ ngoại hình, cơ thể, đến cách bồi dưỡng những giá trị nội hàm. Phụ nữ hơn nhau không nằm ở những gì sinh ra đã có, mà là quá trình nỗ lực hoàn thiện và nâng cao giá trị của mình trong mắt người khác.

Bởi thế, phụ nữ phải tập trung vào chính mình đầu tiên, yêu quý bản thân, khám phá và trau dồi chính mình. Ngược lại, sai lầm của phụ nữ là xem thường và thiếu tôn trọng bản thân. Đã thế thì cũng chẳng có ai có thể tôn trọng và yêu thương bạn được.

Đàn ông ra ngoài luôn nói xấu vợ thì chỉ có hai lý do: 1 là anh ta kém cỏi, 2 là anh ta đang ngoại tình

Đàn ông ra ngoài luôn nói xấu vợ thì chỉ có hai lý do: 1 là anh ta kém cỏi, 2 là anh ta đang ngoại tình

Nếu đàn bà có lỡ phải nghe những lời bạc bẽo từ người chồng ngoại tình thì cũng đừng quá đau lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 52 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 52 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận