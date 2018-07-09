Vợ tinh tế làm những điều này, chồng hãnh diện với bạn bè, giàu sang cũng không thay lòng

Đàn ông thường xem phụ nữ như đồ trang sức, vì vậy họ luôn cho mình cái quyền thay đổi mỗi khi không còn ưng ý. Thế nên một người phụ nữ khôn ngoan nên biết cách giữ chân chồng bằng cách làm những điều này.

Đàn ông thích một người vợ đảm đang, biết nấu ăn nhưng điều anh ấy cần hơn là một người cùng ăn, cùng nói chuyện. Thứ anh ấy cần là một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, ấm áp và đầy tình thương. Có nhiều người vợ không nấu ăn ngon nhưng cũng được chồng yêu chiều hết mực. Đó là vì họ khôn khéo trong cách giao tiếp và lấy lòng chồng. Bữa cơm là thời điểm quan trọng nhất để vợ chồng cùng nhau san sẻ những chuyện vui buồn của một ngày. Vì thế, vợ khôn ngoan đừng mãi gắp đồ ăn cho chồng mà hãy gợi mở để anh ấy tâm sự cho bạn nghe.

Chồng đẹp đẽ, tươm tất vợ cũng được thơm lây - Ảnh minh họa: Internet

Chồng có tự tin hay hãnh diện khi đi ra ngoài hay không đều phải nhờ vào một tay chăm sóc của vợ. Chỉ cần nhìn trang phục của người đàn ông, có thể biết ngay vợ anh ấy là người như thế nào. Một người vợ tinh tế sẽ không bao giờ để chồng mình ra ngoài với một bộ dạng luộm thuộm. Cô ấy có thể không ăn mặc đẹp nhưng sẽ không để chồng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Bởi họ biết đó là bộ mặt, sĩ diện của chồng.

Lắng nghe và nói đúng lúc

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ nói quá nhiều về một chuyện. Thay vì càm ràm, bạn hãy lắng nghe anh ấy trước đã. Khi thật sự thấu hiểu chồng, bạn sẽ biết nội tâm của anh ấy trắng, đen ra sao. Phụ nữ khôn nên biết lắng nghe và nói đúng lúc, không phải chuyện gì cũng có thể nói được. Đôi khi lắng nghe câu chuyện của người khác cũng là một điều tốt để bạn học cách nhẫn nhịn.

Khách đến nhà, vợ phải tiếp đón nhiệt tình

Vợ khôn ngoan sẽ biết cách đối đãi tốt với bạn bè của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cô vợ thường cảm thấy khó chịu khi chồng dẫn bạn bè về nhà. Bởi bạn nghĩ bạn của chồng chỉ toàn nói chuyện nhậu nhẹt, chẳng có gì tốt đẹp. Tuy nhiên suy nghĩ đó sẽ khiến cho cuộc hôn nhân của bạn gặp vấn đề. Có nhiều trường hợp vợ chồng cãi nhau chỉ vì vợ không tiếp đãi bạn bè của chồng nhiệt tình. Thậm chí còn tỏ ra khó chịu và cằn nhằn suốt khi chồng đang tiếp khách. Một người phụ nữ khôn ngoan nên biết cách đối xử tử tế với bạn của chồng, đừng vì những hiềm khích cá nhân mà khiến bản thân mình làm những điều kém duyên. Khi có khách đến nhà, bạn hãy tiếp đãi nồng nhiệt. Điều đó còn thể hiện được bản lĩnh và cách quản lý gia đình của chồng bạn. Hãy giữ thể diện cho chồng để được yêu thương nhiều hơn.

Luôn xinh đẹp khi đi ra ngoài cùng chồng

Là phụ nữ phải biết cách chăm chút cho bản thân. Đừng đi ra ngoài với bộ dạng luộm thuộm khiến chồng cảm thấy xấu hổ. Có nhiều người thường viện cớ như mới sinh con, con quấy khóc không có thời gian chăm lo cho bản thân. Đây chỉ là những lý do rất ngớ ngẩn, bởi bổn phận của phụ nữ là làm đẹp. Làm đẹp không chỉ để chồng ngắm mà còn khiến bản thân trở nên tự tin hơn. Một người phụ nữ xinh đẹp sẽ tự động giữ chân được chồng, không cần phải dùng đến những chiêu trò gì cao siêu.