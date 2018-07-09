Vợ tinh tế làm những điều này, chồng hãnh diện với bạn bè, giàu sang cũng không thay lòng

Phụ nữ yêu 09/07/2018 16:35

Phụ nữ hãy chứng minh mình không đơn thuần là trang sức bên ngoài của đàn ông mà là vật vô giá, có tiền cũng không mua được thông qua những việc làm này.

Đàn ông thường xem phụ nữ như đồ trang sức, vì vậy họ luôn cho mình cái quyền thay đổi mỗi khi không còn ưng ý. Thế nên một người phụ nữ khôn ngoan nên biết cách giữ chân chồng bằng cách làm những điều này.

Thay vì nấu nướng hãy ngồi ăn cùng chồng

Vợ tinh tế làm những điều này, chồng hãnh diện với bạn bè, giàu sang cũng không thay lòng - Ảnh 1
Phụ nữ khôn ngoan nên biết cách ngồi ăn cơm cùng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích một người vợ đảm đang, biết nấu ăn nhưng điều anh ấy cần hơn là một người cùng ăn, cùng nói chuyện. Thứ anh ấy cần là một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, ấm áp và đầy tình thương. Có  nhiều người vợ không nấu ăn ngon nhưng cũng được chồng yêu chiều hết mực. Đó là vì họ khôn khéo trong cách giao tiếp và lấy lòng chồng. Bữa cơm là thời điểm quan trọng nhất để vợ chồng cùng nhau san sẻ những chuyện vui buồn của một ngày. Vì thế, vợ khôn ngoan đừng mãi gắp đồ ăn cho chồng mà hãy gợi mở để anh ấy tâm sự cho bạn nghe.

Lựa chọn quần áo cho chồng đi làm

Vợ tinh tế làm những điều này, chồng hãnh diện với bạn bè, giàu sang cũng không thay lòng - Ảnh 2
Chồng đẹp đẽ, tươm tất vợ cũng được thơm lây - Ảnh minh họa: Internet

Chồng có tự tin hay hãnh diện khi đi ra ngoài hay không đều phải nhờ vào một tay chăm sóc của vợ. Chỉ cần nhìn trang phục của người đàn ông, có thể biết ngay vợ anh ấy là người như thế nào. Một người vợ tinh tế sẽ không bao giờ để chồng mình ra ngoài với một bộ dạng luộm thuộm. Cô ấy có thể không ăn mặc đẹp nhưng sẽ không để chồng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Bởi họ biết đó là bộ mặt, sĩ diện của chồng. 

Lắng nghe và nói đúng lúc

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ nói quá nhiều về một chuyện. Thay vì càm ràm, bạn hãy lắng nghe anh ấy trước đã. Khi thật sự thấu hiểu chồng, bạn sẽ biết nội tâm của anh ấy trắng, đen ra sao. Phụ nữ khôn nên biết lắng nghe và nói đúng lúc, không phải chuyện gì cũng có thể nói được. Đôi khi lắng nghe câu chuyện của người khác cũng là một điều tốt để bạn học cách nhẫn nhịn.

Khách đến nhà, vợ phải tiếp đón nhiệt tình

Vợ tinh tế làm những điều này, chồng hãnh diện với bạn bè, giàu sang cũng không thay lòng - Ảnh 3
Vợ khôn ngoan sẽ biết cách đối đãi tốt với bạn bè của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cô vợ thường cảm thấy khó chịu khi chồng dẫn bạn bè về nhà. Bởi bạn nghĩ bạn của chồng chỉ toàn nói chuyện nhậu nhẹt, chẳng có gì tốt đẹp. Tuy nhiên suy nghĩ đó sẽ khiến cho cuộc hôn nhân của bạn gặp vấn đề. Có nhiều trường hợp vợ chồng cãi nhau chỉ vì vợ không tiếp đãi bạn bè của chồng nhiệt tình. Thậm chí còn tỏ ra khó chịu và cằn nhằn suốt khi chồng đang tiếp khách. Một người phụ nữ khôn ngoan nên biết cách đối xử tử tế với bạn của chồng, đừng vì những hiềm khích cá nhân mà khiến bản thân mình làm những điều kém duyên. Khi có khách đến nhà, bạn hãy tiếp đãi nồng nhiệt. Điều đó còn thể hiện được bản lĩnh và cách quản lý gia đình của chồng bạn. Hãy giữ thể diện cho chồng để được yêu thương nhiều hơn.

Luôn xinh đẹp khi đi ra ngoài cùng chồng

Là phụ nữ phải biết cách chăm chút cho bản thân. Đừng đi ra ngoài với bộ dạng luộm thuộm khiến chồng cảm thấy xấu hổ. Có nhiều người thường viện cớ như mới sinh con, con quấy khóc không có thời gian chăm lo cho bản thân. Đây chỉ là những lý do rất ngớ ngẩn, bởi bổn phận của phụ nữ là làm đẹp. Làm đẹp không chỉ để chồng ngắm mà còn khiến bản thân trở nên tự tin hơn. Một người phụ nữ xinh đẹp sẽ tự động giữ chân được chồng, không cần phải dùng đến những chiêu trò gì cao siêu. 

Đừng cứ mãi giục chồng về nhà ăn cơm khi bản thân vợ không làm được những điều này

Đừng cứ mãi giục chồng về nhà ăn cơm khi bản thân vợ không làm được những điều này

Vợ không làm những điều này, đừng hỏi sao chồng không muốn về nhà mà cứ mãi rong chơi, chè chén bên ngoài đến tận khuya.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết giữ chân đàn ông bí quyết giữ chồng bí quyết giữ chồng cùa đàn bà khôn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 54 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này