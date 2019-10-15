Vợ khôn giữ chồng: Nhìn thì như 'thả' mà thật ra là 'nắm' trong lòng bàn tay

Đàn ông luôn khiến phụ nữ sợ mất là vì anh ấy thích tự do, anh ấy độc lập. Ngược lại, phụ nữ kém sức hút trong mắt đàn ông là vì cô ấy luôn phụ thuộc vào người khác và không có tự do riêng.

Nhiều phụ nữ truyền tai nhau bí quyết giữ chồng bằng cách quản điện thoại, theo dõi ráo riết chồng đi đâu, với ai, làm gì. Nhưng thực tế, nếu đàn ông mất quyền tự do trong hôn nhân, họ lại dễ dàng ngoại tình hơn. Vợ khôn sẽ biết cách giữ chân người đàn ông của đời mình bằng cách giữ mà như không giữ này.

Bởi thế, phụ nữ cũng hãy cho mình tự do như đàn ông, và độc lập nhất có thể. Có những chuyện bạn cần đàn ông giúp đỡ, hay những việc bạn nhất thiết phải đợi đàn ông làm để giữ vị thế cần được bảo bọc, quan tâm với đàn ông . Nhưng ngoài những việc đó ra, bạn nên tập làm những việc bản thân muốn, cho mình niềm vui riêng mà không cần đàn ông. Khi giữa đàn ông và phụ nữ có khoảng cách nhất định thì mới có sức hút. Hạnh phúc hôn nhân cũng từ súc hút đó mà ra.

Đừng yêu cầu anh ấy từ bỏ đam mê hay sở thích

Phụ nữ đừng bao giờ yêu cầu đàn ông từ bỏ những sở thích hay đam mê của anh ấy để dành thời gian bên bạn. Bởi đó là nhu cầu của đàn ông, bạn buộc anh ấy từ bỏ có nghĩa là bạn không tôn trọng anh ấy trước. Như thế thì dù có yêu bạn thế nào cũng có lúc đàn ông sẽ không còn muốn bên cạnh bạn nữa.

Cách giữ đàn ông tốt nhất là đáp ứng nhu cầu của anh ấy, hơn là ép anh ấy phải thay đổi.

Đừng bắt anh ấy hạn chế giao tiếp bạn bè

Có thể bạn không thích vài người bạn bè của anh ấy vì nghĩ rằng người đó sẽ ảnh hưởng xấu đến chồng. Thật ra, hãy hiểu rằng ai cũng cần bạn bè, bạn cũng thế, đàn ông cũng thế. Và việc anh ấy quý trọng những mối quan hệ lâu năm, những người bạn anh ấy tin tưởng không có gì sai cả. Nếu bạn không thích điều gì đó ở những người bạn của chồng thì hãy tinh tế nhắc nhở anh ấy.

Đừng bắt anh ấy có cùng sở thích với bạn

Vợ khôn ngoan gợi ý, khích lệ chồng trở thành một người đàn ông tốt hơn cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng chẳng khác gì việc bạn không thích đi xem đá bóng, nhưng anh ấy lúc nào cũng muốn bạn đi cùng và xem hàng giờ. Lúc đó liệu bạn có thấy vui vẻ không, có dễ chịu suốt hàng giờ như thế không? Thậm chí, bạn sẽ còn thấy bực bội vì không được tôn trọng và thấu hiểu. Đàn ông cũng thế, nếu bạn muốn chồng làm cùng bạn việc anh ấy không thích thì anh ấy sẽ cảm thấy bạn không tôn trọng sở thích của mình. Chính điều này có thể khiến cả hai dần có khoảng cách khi bên nhau.

Đừng bắt anh ấy trở thành một con người khác

Khi bạn bắt đàn ông thay đổi cũng có nghĩa là bạn không yêu chính con người của anh ấy. Nếu chồng cần thay đổi để phù hợp hơn với cuộc sống gia đình thì hãy tìm cách để anh ấy tự nhận thức điều đó, hơn là buộc anh ấy phải thay đổi. Hãy là người đàn bà khôn ngoan gợi ý, khích lệ chồng trở thành một người đàn ông tốt hơn cho gia đình.

Đừng bắt anh ấy không được nhìn người phụ nữ khác

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì ai cũng thích nhìn cái đẹp. Đó là hành động thể hiện sự ngưỡng mộ, chiêm ngưỡng đơn thuần. Và việc nhìn phụ nữ ở đàn ông đôi khi chỉ xuất phát từ sức hút giới tính. Vậy nên, phụ nữ nên chấp nhận sự thật rằng chúng ta không thể ngăn cản điều này ở đàn ông. Ngược lại, nếu bạn ghen tuông vô lý sẽ làm rạn nứt lòng tin giữa hai vợ chồng.

Tin tưởng anh ấy

Bí quyết giữ chồng của vợ khôn là giữ mình trước, để chồng phải giữ lấy họ! - Ảnh minh họa: Internet

Một cuộc hôn nhân bền vững được xây dựng trên lòng tin chắc chắn giữ hai vợ chồng. Nếu bạn chỉ lo giữ chồng bằng điều tra, thăm dò, thậm chí là theo dõi thì anh ấy sẽ hiểu rằng bạn không tin tưởng anh ấy. Nghi ngờ sẽ dần giết chết tình yêu trong hôn nhân, để đàn ông đến một người phụ nữ khác.

Bí quyết giữ chồng của vợ khôn là giữ mình trước, để chồng phải giữ lấy họ!