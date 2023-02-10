Vợ ‘hư’ theo cách này sẽ khiến chồng mê như điếu đổ, Valentine muốn quà gì cũng có!

Phụ nữ yêu 10/02/2023 07:02

Muốn chồng thương vợ, cả đời cưng yêu chiều chuộng, phụ nữ chỉ cần ‘hư’ như thế này là đủ, không hơn, không kém.

Mạnh dạn thể hiện tình cảm

Phụ nữ đừng sợ bị đánh giá, sợ đối phương nghĩ sai về mình mà cứ bẽn lẽn lặng thinh, chẳng nói chẳng rằng, giấu kín tình cảm trong lòng. Hãy mạnh dạn thể hiện tình yêu của mình để anh ấy hiểu bạn yêu họ nhiều đến nhường nào.

Chẳng cần quà cáp đắt tiền, cũng không cần hỏi han cả ngày. Một người phụ nữ thông minh sẽ biết “lạt mềm buộc chặt”, dùng sự dịu dàng, ngọt ngào của mình để giữ chặt trái tim đàn ông.

Ví như chỉ cần một vòng tay ôm xiết, một nụ hôn bất ngờ và cả những cái nắm tay thật chặt đã dư sức khiến chàng chết mê chết mệt, đứng ngồi không yêu.

Vợ ‘hư’ theo cách này sẽ khiến chồng mê như điếu đổ, Valentine muốn quà gì cũng có! - Ảnh 1

Phụ nữ khôn ngoan đừng quên trò chuyện với chồng, khơi gợi để anh ấy tâm sự với mình - Ảnh minh họa: Internet

Nói những lời ngọt ngào

Cuộc sống có vất vả cơ cực đến mấy, công việc có áp lực đến đâu thì khi trở về nhà, chỉ cần có người phụ nữ dịu hiền hỏi han, ân cần quan tâm thì mọi gánh nặng của chàng đều trở nên nhẹ nhàng. Thế nên, ngoài những món ngon trên mâm cơm, phụ nữ khôn ngoan đừng quên trò chuyện với chồng, khơi gợi để anh ấy tâm sự với mình.

Đấy không chỉ là cách để chàng cảm thấy nhẹ lòng, mà còn giúp tình cảm vợ chồng thêm gắn kết theo tháng năm, ngày càng thấu hiểu nhau.

Hoặc bạn chỉ cần một dòng tin nhắn “tự dưng em thấy nhớ anh quá”, “ngày hôm nay thật dài, em mong từng giây để được gặp anh” thì chàng sẽ liêu xiêu ngay, kẻ thứ ba dù muốn cũng đừng hòng chen chân.

Vợ ‘hư’ theo cách này sẽ khiến chồng mê như điếu đổ, Valentine muốn quà gì cũng có! - Ảnh 2

Đừng ngần ngại thử những điều mới mẻ để tăng thêm sự hấp dẫn khi ái ân - Ảnh minh họa: Internet

Cuồng nhiệt chuyện gối chăn

Là một người vợ, bạn có thể ngoan khi đứng nhưng hãy “hư” khi nằm. Chủ động đòi hỏi, dẫn dắt và làm chủ cuộc vui sẽ khiến chàng phấn khích, thích thú vô cùng. Đàn ông dù mạnh mẽ là thế, nhưng nếu một hôm vợ biến thành “mãnh hổ” họ lại càng say mê.

Đừng ngần ngại thử những điều mới mẻ để tăng thêm sự hấp dẫn khi ái ân, bởi đấy chính là chất men khiến chàng mê mệt bạn cả đời, muốn gần vợ mãi không thôi.

 

3 lỗi lầm không thể thứ tha của đàn ông, dù là đàn bà khôn hay đàn bà dại cũng đừng bỏ qua kẻo khổ tâm cả đời, bất hạnh khôn cùng

3 lỗi lầm không thể thứ tha của đàn ông, dù là đàn bà khôn hay đàn bà dại cũng đừng bỏ qua kẻo khổ tâm cả đời, bất hạnh khôn cùng

Một khi chồng phạm phải 3 tội lỗi tày trời này, họ sẽ đá phăng gã đàn ông tệ bạc kia ra khỏi đời mình ngay lập tức.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình gỡ rối chuyện gia đình

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