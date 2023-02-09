Trước khi đi ngủ, vợ chồng đừng dại làm 4 điều này kẻo gối chăn lạnh nhạt, hôn nhân tan vỡ

Phụ nữ yêu 09/02/2023 13:05

Chỉ cần khắc phục những sai lầm khiến hôn nhân rạn nứt này, bạn sẽ mãi an yên hạnh phúc.

Đây chính là những báo động đỏ chứng tỏ tình cảm vợ chồng bạn tuột dốc không phanh, nếu không sớm cứu vãn thì ly hôn là điều tất yếu. Muốn giữ gìn hôn nhân hạnh phúc, bạn hãy bỏ ngay những thói xấu này.

Trước khi đi ngủ, vợ chồng đừng dại làm 4 điều này kẻo gối chăn lạnh nhạt, hôn nhân tan vỡ - Ảnh 1
Muốn hôn nhân hạnh phúc hãy dành thời gian cho bạn đời nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dành quá nhiều thời gian cho điện thoại

Điện thoại gần như là vật bất ly thân với nhiều người. Tuy nhiên, khi đã trở về nhà, bạn cần buông chiếc điện thoại xuống để có thể sống thật với bạn đời, với con cái. Cùng nhau làm việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp sẽ giúp cả hai vợ chồng hạnh phúc ấm êm, quyến luyến không rời.

Bởi lẽ, nếu dành thời gian cho thế giới ảo còn nhiều hơn cho bạn đời thì bạn sẽ tự cô lập mình trong gia đình. Dù vợ chồng nằm chung giường vẫn chỉ như hai người xa lạ vì chẳng hề đối thoại với nhau.

Chưa kể, sự vô tâm ấy còn khiến đối phương tủi hờn, tổn thương vì bị bỏ rơi.

Không đi ngủ cùng nhau

Những cặp vợ chồng hạnh phúc thường lên giường cùng lúc, tỉ tê tâm sự và chia sẻ với nhau rất nhiều điều trước khi chìm vào giấc ngủ. Đây chính là bí quyết để vợ chồng thêm gắn kết, thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Nếu cứ mặc ai nấy ngủ, không quan tâm vì sao đối phương vẫn thức giấc, sao vẫn chưa về nhà thì dám chắc, sớm muộn gì vợ chồng bạn cũng tan đàn xẻ nghé, muốn cứu vãn cũng không được.

Trước khi đi ngủ, vợ chồng đừng dại làm 4 điều này kẻo gối chăn lạnh nhạt, hôn nhân tan vỡ - Ảnh 2
Càng xa cách, càng không gần gũi khi đi ngủ đời sống chăn gối của cả hai ắt sẽ gặp không ít khúc mắc - Ảnh minh họa: Internet

Không đắp chung chăn

Đừng tiếc dành cho một nửa của đời mình một vòng tay ôm, những nụ hôn dịu ngọt trước khi chìm vào giấc ngủ. Đấy không chỉ là cách thể hiện tình cảm, giúp đối phương biết bạn yêu họ nhiều như thế nào mà còn giúp lòng tin trong nhau lớn hơn mỗi ngày.

Vậy nên, khi đi ngủ, vợ chồng bạn chớ dại đắp chăn riêng. Bởi lẽ, càng xa cách, càng không gần gũi khi đi ngủ đời sống chăn gối của cả hai ắt sẽ gặp không ít khúc mắc.

“Trả bài” khi làm chuyện ấy

Hôn nhân không chỉ cần hai con tim cùng hướng về nhau, nó còn cần cả sự hòa hợp trong đời sống tình dục. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, vợ chồng càng hòa hợp trong chuyện gối chăn sẽ càng viên mãn, hạnh phúc.

Thay vì “trả bài”, chiều bạn đời cho qua chuyện bạn cần tận hưởng những phút giây thăng hoa bên nhau.

Chỉ cần khắc phục những sai lầm khiến hôn nhân rạn nứt trên, bạn sẽ mãi an yên hạnh phúc.

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Từ khóa:   Hôn nhân gia đình chuyện gia đình

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