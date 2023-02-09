Gửi đàn bà một đời chồng: Đã từng ly hôn, từng đổ vỡ thì đã sao?

Khi gặp một người đàn ông tốt, đủ tin tưởng thì đàn bà đừng ngại ngần yêu thêm lần nữa. Hạnh phúc chỉ đến với những ai mạnh dạn nắm bắt cơ hội.

Vì có một người chồng tệ bạc nên đàn bà dứt áo ra đi. Ký vào lá đơn ly hôn, họ mang trên người danh phận: Đàn bà một đời chồng. Cuộc hôn nhân ấy, có người vài tháng, vài năm, có người 20 năm. Thế nhưng, dẫu nửa đời người hay ngắn ngủi vài tháng thì sự tan vỡ ấy cũng lấy đi của đàn bà rất nhiều thứ. Từ mất mát, khổ đau ấy, nhiều người trở nên bi quan và sầu muộn, họ chẳng dám yêu và mở lòng với ai vì sợ tổn thương thêm một lần nữa.

Một lần đổ vỡ, đàn bà bi quan với tình yêu - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời người kia có biết bao nhiêu người đàn ông tốt, thế nhưng duyên số đẩy đưa khiến cho rất nhiều người phụ nữ lấy nhầm chồng. Đàn bà lấy chồng, ai cũng mong có một chỗ dựa, có một người đồng hành để san sẻ vui buồn, cùng nắm tay nhau bước qua năm dài tháng hạn của cuộc đời. Đàn bà đã từng mơ đến hạnh phúc, với những bữa cơm rộn rã tiếng cười, những lúc bơ vơ hay mệt mỏi có người an ủi.

Nhưng người chồng bạc bẽo, vô tâm đã nhẫn tâm dẫm đạp lên những ước mơ bé mọn đó. Đàn bà sau đổ vỡ, chẳng phải không cần một bờ vai, chẳng phải đã quá mạnh mẽ can trường mà bởi họ sợ mình sẽ lại yêu nhầm thêm 1 lần nữa. Như con chim từng một lần bị trúng tên cứ nhìn thấy cành cong là sợ hãi. Những người đàn bà một đời chồng, vốn dĩ chẳng thể có được hạnh phúc dễ dàng như những người phụ nữ khác. Người đời vẫn có cái nhìn thiếu thiện cảm, vẫn xầm xì khen chê khi nhìn thấy phụ nữ tái hôn. Và thâm tâm người phụ nữ, vẫn thấy ngại ngần, thấy tự ti bởi danh phận từng ly hôn. Họ sợ con cái mình sẽ không được hạnh phúc khi mẹ đến với người mới. Đứng trước một người đàn ông tốt, biết họ yêu thương mình thật lòng nhưng lại sợ bản thân mình không xứng đáng… Cứ như thế, bao nhiêu người phụ nữ đã khép lòng mình lại, từ chối một cơ hội để tìm lại hạnh phúc.

Người chồng cũ tệ bạc không có nghĩa tất cả đàn ông ngoài kia đều xấu - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ à, ai cũng có quyền được hạnh phúc, được có một mái ấm đúng nghĩa. Và phụ nữ một đời chồng cũng như vậy. Đã từng ly hôn, từng đổ vỡ thì đã sao? Đã từng có một người chồng tệ bạc không có nghĩa là đàn ông ngoài kia đều xấu xa, đã từng bất hạnh không có nghĩa điều đó sẽ lặp lại. Bao nhiêu người đàn bà tự tin đến với người đàn ông tốt hơn chồng mình và đã hạnh phúc. Phụ nữ thường nghĩ rằng từng ly hôn là điều thiệt thòi, tuy nhiên nếu nhìn ở nhiều khía cạnh thì phụ nữ một đời chồng lại có nhiều kinh nghiệm và từng trải trong hôn nhân. Người từng đánh mất hạnh phúc sẽ trân trọng và biết giữ gìn hạnh phúc, biết rút ra bài học cho mình từ thất bại lần đầu tiên. Khi gặp một người đàn ông tốt, đủ tin tưởng thì đàn bà đừng ngại ngần yêu thêm lần nữa. Hạnh phúc chỉ đến với những ai mạnh dạn nắm bắt cơ hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-dan-ba-mot-doi-chong-da-tung-ly-hon-tung-do-vo-thi-da-sao-553697.html