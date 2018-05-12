Vợ chồng xưng hô với nhau theo những cách này, chứng tỏ tình cảm của cả 2 ngọt hơn đường

Phụ nữ yêu 12/05/2018 05:30

Tình cảm vợ chồng là 1 thứ tình cảm thiêng liêng mà mỗi người cần trân trọng. Những ai biết trân quý người bên cạnh mình thì nghĩa là họ có được hạnh phúc.

Đôi khi, hạnh phúc hay tình yêu không cần thể hiện bằng những điều lớn lao mà chỉ đơn giản là qua cách xưng hô giữa vợ chồng, chúng ta hoàn toàn có thể biết được tình cảm của 2 người đang tốt đẹp hay lạnh nhạt.

Vậy thì, cùng xem vợ chồng bạn có xưng hô theo những cách này không nhé, nếu có thì chúc mừng bạn đang có 1 gia đình hạnh phúc rồi.

“Bố...”, “Mẹ...”

Vợ chồng xưng hô với nhau theo những cách này, chứng tỏ tình cảm của cả 2 ngọt hơn đường - Ảnh 1

Nhiều người hay lấy tên con để gọi vợ/chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người hay lấy tên con để gọi vợ/chồng, ví dụ như Bố Minh ơi, Mẹ Minh ơi... Hoặc đôi khi đơn giản hơn thì là "bố nó" hay "mẹ nó ơi". Dù là theo cách nào, chỉ cần gọi nhau bằng những danh xưng “bố”, “mẹ” như thế này là đủ hiểu tình cảm gia đình khắng khít đến mức nào.

Khi xưng hô thế này, chứng tỏ họ luôn nghĩ về gia đình, luôn yêu thương nhau. Chỉ có những cặp vợ chồng thực sự yêu thương, tình cảm mặn nồng thì mới dùng cách xưng hô này.

“Em yêu”, “anh yêu”

Nhiều người cứ nghĩ, cách xưng hô này chỉ dùng cho những cặp đôi đang yêu hoặc mới cưới, nhưng sự thật khi cặp vợ chồng càng ở bên nhau lâu, càng yêu thương nhau thì họ càng phù hợp với cách xưng hô này.

Vợ chồng xưng hô với nhau theo những cách này, chứng tỏ tình cảm của cả 2 ngọt hơn đường - Ảnh 2

Khi gọi đối phương bằng những từ như 'em yêu' hay 'anh yêu' có nghĩa là họ luôn dành 1 vị trí quan trọng, ấm áp nhất dành cho nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Khi gọi đối phương bằng những từ như “em yêu” hay “ anh yêu” có nghĩa là họ luôn dành 1 vị trí quan trọng, ấm áp nhất dành cho nửa kia. Dù là vợ chồng son hay vợ chồng đã cưới nhau nhiều năm thì tình cảm càng trở nên gắn kết khi sử dụng danh xưng này.

Nhiều người cảm thấy ngại ngùng khi gọi như vậy ở nơi đông người, nhưng tình yêu chân thành thì đáng tự hào chứ không có gì phải giấu giếm. Ngược lại, khi gọi bạn đời của mình 1 cách tình cảm thì người khác sẽ càng ngưỡng mộ vợ chồng bạn hơn.

Gọi bằng biệt danh

Chỉ những người thân thiết, yêu thương nhau thì họ mới đặt biệt danh cho nhau. Biệt danh đó như là thế giới riêng của 2 người, chỉ 2 người mới có quyền gọi như vậy và thật tình cảm, ngọt ngào biết bao khi dù đã cưới nhau nhiều năm mà bạn vẫn được nửa kia gọi những cái tên như “Cún”, “Mèo”…

Vợ chồng xưng hô với nhau theo những cách này, chứng tỏ tình cảm của cả 2 ngọt hơn đường - Ảnh 3
Nếu gọi tên bình thường, nghĩa là khi đó khoảng cách giữa 2 bạn có vẻ vẫn còn xa nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi gọi nửa kia bằng biệt danh thì tình cảm của vợ chồng bạn vẫn còn vô cùng nồng nàn, lúc nào cũng bỏng cháy như thời mới yêu. Có như thế, cuộc sống mới trở nên thi vị và ý nghĩa hơn.

“Chồng”, “vợ”

Nếu gọi tên bình thường, nghĩa là khi đó khoảng cách giữa 2 bạn có vẻ vẫn còn xa nhau, còn khi 2 người xưng hô “Chồng ơi..”, “vợ ơi…” thì điều đó chứng minh vợ chồng bạn đang rất mặn nồng. 2 tiếng vợ chồng vô cùng thiêng liêng, vì thế người ta chỉ dùng để gọi 1 người duy nhất, khi gọi “vợ, chồng” cũng có nghĩa mình cần ghi nhớ trách nhiệm và tình yêu đối với người kia.

Chỉ có những cặp vợ chồng ngọt ngào, yêu thương nhau thì mới dùng những cách gọi trên đây để xưng hô với nhau. Còn gia đình bạn thì sao?

‘Bỏ bùa’ chồng bằng những điều nhỏ nhặt mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải biết

‘Bỏ bùa’ chồng bằng những điều nhỏ nhặt mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải biết

Khi trở về nhà, bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có được một người vợ nhẹ nhàng, tình cảm và biết cách chia sẻ để giúp mình bớt căng thẳng.

Xem thêm
Từ khóa:   thân mật vợ chồng tình yêu hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này