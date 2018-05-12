Vợ chồng xưng hô với nhau theo những cách này, chứng tỏ tình cảm của cả 2 ngọt hơn đường

Vậy thì, cùng xem vợ chồng bạn có xưng hô theo những cách này không nhé, nếu có thì chúc mừng bạn đang có 1 gia đình hạnh phúc rồi.

Đôi khi, hạnh phúc hay tình yêu không cần thể hiện bằng những điều lớn lao mà chỉ đơn giản là qua cách xưng hô giữa vợ chồng , chúng ta hoàn toàn có thể biết được tình cảm của 2 người đang tốt đẹp hay lạnh nhạt.

Nhiều người hay lấy tên con để gọi vợ/chồng, ví dụ như Bố Minh ơi, Mẹ Minh ơi... Hoặc đôi khi đơn giản hơn thì là "bố nó" hay "mẹ nó ơi". Dù là theo cách nào, chỉ cần gọi nhau bằng những danh xưng “bố”, “mẹ” như thế này là đủ hiểu tình cảm gia đình khắng khít đến mức nào.

Khi xưng hô thế này, chứng tỏ họ luôn nghĩ về gia đình, luôn yêu thương nhau. Chỉ có những cặp vợ chồng thực sự yêu thương, tình cảm mặn nồng thì mới dùng cách xưng hô này.

“Em yêu”, “anh yêu”

Nhiều người cứ nghĩ, cách xưng hô này chỉ dùng cho những cặp đôi đang yêu hoặc mới cưới, nhưng sự thật khi cặp vợ chồng càng ở bên nhau lâu, càng yêu thương nhau thì họ càng phù hợp với cách xưng hô này.

Khi gọi đối phương bằng những từ như 'em yêu' hay 'anh yêu' có nghĩa là họ luôn dành 1 vị trí quan trọng, ấm áp nhất dành cho nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Khi gọi đối phương bằng những từ như “em yêu” hay “ anh yêu” có nghĩa là họ luôn dành 1 vị trí quan trọng, ấm áp nhất dành cho nửa kia. Dù là vợ chồng son hay vợ chồng đã cưới nhau nhiều năm thì tình cảm càng trở nên gắn kết khi sử dụng danh xưng này.

Nhiều người cảm thấy ngại ngùng khi gọi như vậy ở nơi đông người, nhưng tình yêu chân thành thì đáng tự hào chứ không có gì phải giấu giếm. Ngược lại, khi gọi bạn đời của mình 1 cách tình cảm thì người khác sẽ càng ngưỡng mộ vợ chồng bạn hơn.

Gọi bằng biệt danh

Chỉ những người thân thiết, yêu thương nhau thì họ mới đặt biệt danh cho nhau. Biệt danh đó như là thế giới riêng của 2 người, chỉ 2 người mới có quyền gọi như vậy và thật tình cảm, ngọt ngào biết bao khi dù đã cưới nhau nhiều năm mà bạn vẫn được nửa kia gọi những cái tên như “Cún”, “Mèo”…

Nếu gọi tên bình thường, nghĩa là khi đó khoảng cách giữa 2 bạn có vẻ vẫn còn xa nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi gọi nửa kia bằng biệt danh thì tình cảm của vợ chồng bạn vẫn còn vô cùng nồng nàn, lúc nào cũng bỏng cháy như thời mới yêu. Có như thế, cuộc sống mới trở nên thi vị và ý nghĩa hơn.

“Chồng”, “vợ”

Nếu gọi tên bình thường, nghĩa là khi đó khoảng cách giữa 2 bạn có vẻ vẫn còn xa nhau, còn khi 2 người xưng hô “Chồng ơi..”, “vợ ơi…” thì điều đó chứng minh vợ chồng bạn đang rất mặn nồng. 2 tiếng vợ chồng vô cùng thiêng liêng, vì thế người ta chỉ dùng để gọi 1 người duy nhất, khi gọi “vợ, chồng” cũng có nghĩa mình cần ghi nhớ trách nhiệm và tình yêu đối với người kia.

Chỉ có những cặp vợ chồng ngọt ngào, yêu thương nhau thì mới dùng những cách gọi trên đây để xưng hô với nhau. Còn gia đình bạn thì sao?