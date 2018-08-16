Viết cho ngày cuối tháng 8 hẹn ước yêu thương trở về

Phụ nữ yêu 16/08/2018 15:13

Viết cho những ngày cuối tháng 8 tình cảm vẫn còn đong đầy, nhớ anh da diết trong từng hơi thở, muốn chạy đến bên anh và ôm anh thật chặt. Nhưng em đành phải nén lại nỗi nhớ, không muốn anh vì em mà phân tâm, sao nhãng công việc học hành ở nơi phương trời xa.

Tháng 8 mùa của hẹn hò yêu đương, nhưng em lại phải chia tay đầy nước mắt, chọn cách rời xa nhau trong một buổi chiều thu buồn tênh. Em đã đọc được ở đâu đó về bài thơ cuối tháng 8:

Tháng 8 rồi anh có biết không anh!

Thu đã đến khiến em chòng chành nhớ

Để đêm về ôm bao niềm trăn trở

Nức nở hoài anh có biết không anh?

Em nhớ anh da diết trong từng hơi thở
Em nhớ anh da diết trong từng hơi thở

Bài thơ như miêu tả tâm trạng em lúc này. Biết bao đêm em khóc ướt đẫm gối mà vẫn không thể quên được anh, nhớ anh đến điên dại. Em chỉ muốn gọi cho anh một cuộc điện thoại để được nghe giọng nói ấm áp của anh, để thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng em sợ khi em nghe được giọng nói của anh rồi lại không muốn cúp máy. Sợ anh cũng phải chịu đựng sự nhớ nhung dày vò tâm trí như em. Hơn nữa, em sợ anh sẽ bỏ lại mọi thứ bên đó để về với em. Như vậy, ba mẹ anh sẽ buồn lắm và ngày càng ghét em hơn.

Phút giây anh chọn đi du học theo ý của bố mẹ, em biết rằng anh rất khó xử, trái tim cũng hóa đá từ khoảnh khắc tàn nhẫn ấy. Nhưng làm sao được, chữ hiếu vẫn nặng hơn nên anh đành phải chấp nhận. Mặc dù anh vẫn biết đây là một kế hoạch chia ly mà ba mẹ đã vạch sẵn. Cũng đúng thôi anh ạ, làm cha mẹ ai mà chẳng muốn con mình sẽ lấy được người vợ giỏi giang, xinh đẹp, có học thức và giàu có chứ. Đâu có ai muốn người vợ tương lai của con mình là một cô gái quê mùa, mồ côi và ít học đâu anh. Vì thế, anh đừng oán hận ba mẹ, sau này đứng vào cương vị giống như họ anh sẽ hiểu.

Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến tê tái cõi lòng
Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến tê tái cõi lòng

Dù chia ly nhưng em vẫn hạnh phúc, em không đơn độc vì biết rằng anh vẫn luôn nghĩ về em. Nhưng lòng em vẫn cảm thấy tái tê tận cõi lòng là vì em nhớ anh, nhớ đến nghẹt thở, tưởng như em có thể đánh đổi tất cả để được gặp lại anh dù chỉ một lần thôi cũng can tâm. Nhưng em đâu thể ích kỷ như vậy được, vì cuộc sống của anh ngoài em còn có ba mẹ và những người thân khác.

Em vẫn sẽ đợi anh trở về và hy vọng rằng một ngày nào đó, ba mẹ anh sẽ có những suy nghĩa tốt đẹp hơn về em, để chúng ta sẽ được ở bên nhau. Vì thế, ngày nào em cũng nỗ lực làm việc để nâng cao giá trị của bản thân. Anh cũng hãy như em nhé, cả hai cùng cố gắng, để ba mẹ anh có thể thấy được sức mạnh của tình yêu rất to lớn có thể làm được tất cả, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, khoảng cách dù xa cỡ nào cũng không thể ngăn cản hai trái tim yêu nhau.

Tình yêu là một sự thiêng liêng, dù không ở cạnh nhau nhưng không có nghĩa là xa cách. Ở đây em vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh, vẫn cảm nhận được sự nỗ lực từng ngày của anh để có thể hoàn thành chương trình học một cách nhanh nhất mà trở về bên em. Vì thế, dù em phải chịu bao nhiêu ghẻ lạnh từ gia đình anh, em vẫn chịu đựng được, chỉ cần tình yêu nơi anh vẫn dành cho em.

Em sẽ ở đây luôn chờ đợi anh về bên em
Em sẽ ở đây luôn chờ đợi anh về bên em

Chúng ta cũng đã xa cách nhau 2 mùa thu, chỉ còn 2 mùa thu nữa thôi là anh sẽ được về bên em. Vì thế, dù 2 mùa thu tiếp theo trôi qua như thế nào em vẫn sẽ mang theo tình yêu của anh để vững vàng trong cuộc sống, bao nhiêu khó khăn, sóng gió em vẫn sẽ vượt qua, kiên cường như bồ công anh trước gió. Do đó, ở phương trời xa anh hãy yên tâm học hành để sớm trở về bên em. Em yêu anh nhiều lắm. 

Cách nhận biết chồng yếu sinh lý để giúp chàng không mặc cảm chốn phòng the

Cách nhận biết chồng yếu sinh lý để giúp chàng không mặc cảm chốn phòng the

Nhận biết sớm dấu hiệu chồng yếu sinh lý là điều hết sức cần thiết, sẽ giúp các chị em tìm ra biện pháp khắc phục hiệu quả, để chàng không mặc cảm và tự ty trong mỗi lần “yêu”. Dưới đây là một số cách nhận biết chồng yếu sinh lý, các chị em hãy tham khảo nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   những ngày cuối tháng 8 stt cuối tháng 8

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 52 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 53 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này