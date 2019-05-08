Vì sao đàn bà không đẹp vẫn làm chồng bạn say đắm?

Đó có thể là những cô nàng không thể đẹp bằng vợ nhưng lại lạ với đàn ông. Và đôi khi chỉ cần là một người phụ nữ không quá xấu vẫn có thể quyến rũ được đàn ông có gia đình.

Dẫu bạn là người phụ nữ xinh đẹp cuốn hút thế nào nhưng khi đàn ông ở cạnh lâu ngày vẫn sẽ thấy chán. Đàn ông khi ấy sẽ không còn thấy bạn quyến rũ như thuở ban đầu. Bạn còn là người vợ ở nhà đợi chồng về, đàn ông chẳng cần phải tốn công sức săn đón sợ mất. Không chỉ vậy, đa phần đàn ông khi lấy vợ rồi đều sẽ không còn thấy vợ đẹp như trước. Từ đó, họ dễ vướng vào cạm bẫy của những người phụ nữ lạ bên ngoài.

Không ít phụ nữ ban đầu nhìn vào thì không thấy họ đẹp nhưng càng tiếp xúc, trò chuyện lại càng thấy họ có sức hút khó cưỡng. Đó là nét duyên ngầm mà không phải phụ nữ đẹp nào cũng có được. Và đàn ông thường mê mệt vì nét quyến rũ này.

Vì vậy, phụ nữ đừng bỏ bê bản thân và từ bỏ công việc của mình khi lấy chồng. Phụ nữ biết làm đẹp , bước ra ngoài làm việc để trau dồi kiến thức, để thu hút ánh nhìn của người khác thì lúc đó chồng mới sợ mất mà không ham của lạ.

Khi đàn ông chán chê những lời cằn nhằn, càm ràm của vợ thì họ lại dễ say đắm với một người phụ nữ biết ngọt ngào, dịu dàng lấy lòng đàn ông. Đến một lúc, phụ nữ đẹp hay xấu với đàn ông không quan trọng, họ chỉ cần một người có thể làm họ vui lòng.

Đến một lúc, phụ nữ đẹp hay xấu với đàn ông không quan trọng, họ chỉ cần một người có thể làm họ vui lòng - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, vợ nên khôn khéo trong cách cư xử, giao tiếp với chồng. Bạn càng giữ được cá tính của mình, lại dịu dàng đúng lúc, sắc bén khi cần thì không người chồng nào có thể ngừng yêu thương bạn.

Nấu ăn ngon

Đàn ông có thể muốn ở bên một người phụ nữ chỉ vì những bữa ăn ngon. Phụ nữ dù ra ngoài kiếm tiền nhiều hay ít, bận rộn thế nào thì vẫn phải dành thời gian nấu bữa cơm gia đình. Không cần quá cao sang, đặc biệt, đôi khi chỉ là những món chồng thích là được. Quan trọng nhất là cho chồng cảm giác không đâu đặc biệt bằng bữa cơm nhà. Và đừng để chồng tìm đến người phụ nữ nào khác chỉ vì anh ấy cần một bữa cơm gia đình.

Làm tình giỏi

Phụ nữ đừng bao giờ để chồng lơ là chuyện này hay đời sống tình dục vợ chồng trở nên lạnh nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân cần tình dục như một nền tảng không thể thiếu và phải luôn vun đắp, làm mới. Bởi thế, phụ nữ đừng bao giờ để chồng lơ là chuyện này hay đời sống tình dục vợ chồng trở nên lạnh nhạt. Đôi khi những lần giận hờn “cấm vận” chồng cũng là việc làm sai lầm của vợ đẩy chồng đến với người phụ nữ khác.

Phụ nữ phải nhớ với đàn ông, tình dục như một nhu cầu như việc ăn cơm, uống nước phải có. Nếu bạn không đáp ứng đủ, cho anh ấy khoái cảm nhất định thì anh ấy sẽ tìm đến đối tác khác theo bản năng. Nói thế cũng không có nghĩa là bạn phải làm chuyện này máy móc chỉ để đáp ứng chồng. Thay vào đó, hãy cùng chồng tìm kiếm những thăng hoa trong tình dục, tạo sự gắn kết không một ai có thể xen vào. Phụ nữ khôn ngoan luôn biết cách khóa chặt chồng bằng chuyện ái ân.