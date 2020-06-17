Vàng bạc đầy nhà cũng không bằng có được người vợ '4 KHÔNG' này, đàn ông nên giữ thật chặt

Dưới đây là những điều chỉ có ở phụ nữ cực phẩm , đàn ông tu ba đời ba kiếp mới lấy được, vì vậy đừng dại buông tay kẻo phải sống cô độc cả đời.

Người phụ nữ này chỉ muốn sống đơn giản, có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo, miễn vợ chồng con cái hạnh phúc bên nhau. Thế nên người đàn ông nào lấy được người vợ như thế này, hãy biết trân trọng.

Người đàn ông may mắn khi lấy được người vợ không đòi hỏi, sống giản dị và hiểu lý lẽ. Kiểu phụ nữ này sẽ mang lại cho chồng sự giàu sang, no ấm. Họ không đòi chồng mua cho mình thứ này thứ kia để bằng bạn bằng bè.

Không sân si

Phụ nữ thường sân si, đố kỵ với những người giỏi, hạnh phúc hơn mình. Ra đường nhìn người khác ăn mặc đẹp, họ cũng buông lời chê bai hoặc ganh ghét, tỵ nạnh.

Phụ nữ không nên quá sân si - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ được xem là vận khí trong nhà. Gia đình hưng thịnh, giàu có khi phụ nữ sống đơn giản, không sân si thiệt hơn với đời. Còn người luôn soi mói, tỵ nạnh sẽ khiến gia đình tán gia bại sản, chồng con phải chịu cảnh túng thiếu, khổ cực cả đời.

Không cờ bạc

Phụ nữ không nên cờ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông chọn vợ nên tránh kiểu phụ nữ vướng vào tệ nạn xã hội. Vì có vợ ham mê cờ bạc, gia sản lớn đến mấy cũng tiêu tán. Người phụ nữ không giữ được tiền không phải là người mẹ, người vợ tốt. Họ không thể lo cho chồng con cuộc sống no đủ, thậm chí còn khiến gia đình lâm vào cảnh thiếu thốn, nợ nần ngập đầu.

Không vô tâm

Đàn ông vô tâm sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ, đàn bà chết tâm. Còn đàn bà vô tâm, hôn nhân sẽ nguội lạnh, không khí trong nhà ngột ngạt, vợ chồng con cái sớm muộn gì cũng chia lìa. Chồng không cảm nhận được sự quan tâm của vợ sẽ nghiêng ngả với đàn bà khác. Con cái không có sự chăm sóc của mẹ sẽ dễ trở nên hư hỏng.

Phụ nữ phải có trách nhiệm với gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, nếu bạn đang có một cô vợ tốt, hãy yêu thương cô ấy nhiều hơn. Đừng để vợ chết tâm rồi rời đi trong tuyệt vọng.