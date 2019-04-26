Từng có với nhau 6 điều này, bạn và anh ấy chắc chắn có thể bên nhau trọn đời

Phụ nữ yêu 26/04/2019 05:30

Yêu là một chuyện, có thể ở bên nhau cả đời hay không lại là chuyện khác. Nếu đã từng có với nhau 6 điều này, bạn và anh ấy mới có thể chắc chắn bên nhau trọn đời.

Sự gắn kết chặt chẽ nhất trong một mối quan hệ không chỉ đơn thuần là một tình yêu. Yêu là một chuyện, có thể ở bên nhau cả đời hay không lại là chuyện khác. Nếu đã từng có với nhau 6 điều này, bạn và anh ấy mới có thể chắc chắn bên nhau trọn đời. 

Cãi nhau lớn

Cãi vã là chuyện phải xảy ra với các cặp đôi. Cãi nhau không phải là chuyện xấu, quan trọng là đã cãi thì phải ra vấn đề, phải có sự tôn trọng nhất định cho nhau, từ đó thấu hiểu nhau hơn. Và đã trải qua những lần cãi vã tới mức muốn vứt bỏ nhau ngay tức thì, bạn và anh ấy vẫn kiểm soát được, để cái tôi sang một bên để tìm cách hòa hợp thì chứng tỏ là tình cảm của cả hai đã đủ lớn.

Từng có với nhau 6 điều này, bạn và anh ấy chắc chắn có thể bên nhau trọn đời - Ảnh 1
Đã trải qua những lần cãi vã tới mức muốn vứt bỏ nhau ngay tức thì, bạn và anh ấy vẫn kiểm soát được, để cái tôi sang một bên để tìm cách hòa hợp thì chứng tỏ là tình cảm của cả hai đã đủ lớn - Ảnh minh họa: Internet

Cách xử lý cơn giận của một người đàn ông thể hiện rõ ràng về con người anh ấy. Đàn ông yêu bạn hay không, hãy nhìn cách anh ấy cư xử với bạn khi nóng giận.

Chia sẻ về tuổi thơ và gia đình

Những cặp đôi bên nhau lâu bền thường dùng cách này để hiểu về đối phương hơn. Khi bạn đã biết anh ấy từng trải qua những gì, bạn sẽ càng có lòng tin ở anh ấy hơn. Càng hiểu về nhau và gia đình nhau nhiều hơn, cả hai sẽ càng có tình cảm vững vàng và chân thật hơn. Hơn hết, khi bạn và anh ấy để nhau nhìn thấy những điều sâu kín bên trong, dù là yếu đuối và nhạy cảm nhất, cả hai sẽ càng tin tưởng và yêu thương nhau hơn.

Chia sẻ tài chính

Khi đã lấy nhau, tiền bạc luôn là vấn đề dễ khiến các cặp đôi mâu thuẫn nhất. Trước khi nghĩ đến chuyện bên nhau cả đời, bạn phải có lòng tin vào khả năng tài chính, cũng như xử lý chi tiêu của đối phương. Khi có sự đồng thuận, chia sẻ trong việc tiêu xài tiền thì hôn nhân mới dễ dàng hơn. Bởi thế, trước khi kết hôn, bạn và anh ấy nên có một kế hoạch chi tiêu, một quỹ chung để làm quen và hòa hợp với nhau trong chuyện tiền bạc.

Từng có với nhau 6 điều này, bạn và anh ấy chắc chắn có thể bên nhau trọn đời - Ảnh 2
Trước khi nghĩ đến chuyện bên nhau cả đời, bạn phải có lòng tin vào khả năng tài chính, cũng như xử lý chi tiêu của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Thẳng thắn về “chuyện ấy”

Tình dục không thể thiếu trong hôn nhân. Và dù cặp đôi có từng yêu nhau nhiều thế nào nhưng nếu tình dục trở nên lạnh nhạt thì cũng khó giữ được nhau lâu. Trong tình dục, bạn và đối phương phải có sự trung thực và thẳng thắn để hòa hợp với nhau dễ dàng, tình cảm cũng viên mãn hơn. Đừng tạo cho nhau cảm giác ức chế, chịu đựng hay gượng ép khi gần gũi, rất dễ làm tình cảm rạn vỡ.

Nói về con cái

Chuyện con cái là việc quan trọng và phải có sự thống nhất từ trước của những cặp đôi. Việc không đồng thuận trong thời gian có con, cách nuôi con có thể trở thành mâu thuẫn khó hàn gắn giữa bạn và đối phương. Bởi thế, cả hai phải nói rõ về mong muốn, kế hoạch con cái của mình sau này, để tìm ra tiếng nói chung.

Từng có với nhau 6 điều này, bạn và anh ấy chắc chắn có thể bên nhau trọn đời - Ảnh 3
Cả hai phải nói rõ về mong muốn, kế hoạch con cái của mình sau này, để tìm ra tiếng nói chung - Ảnh minh họa: Internet

Và khi đã có với nhau sự đồng thuận, chia sẻ trong những việc này, bạn và người ấy đã có một nền tảng vững chắc cho chuyện trăm năm bên nhau.

Đi du lịch cùng nhau

Những chuyến du lịch sẽ mang lại khoảng thời gian để bạn và đối phương có những trải nghiệm thú vị. Đây cũng là lúc bạn xem lại liệu người ấy có thể là người bạn đồng hành, phù hợp nhất với bạn không. Bạn có thể thấy cách giải quyết của anh ấy trước những vấn đề bất ngờ, cách anh ấy bước ra khỏi ranh giới an toàn để tìm kiếm những điều mới lạ. Và khi buộc phải gặp sự thay đổi, liệu anh ấy vẫn giữ được trạng thái tích cực, làm chỗ dựa vững chắc cho bạn không?

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Với phụ nữ, dù là bất cứ loại tình cảm nào cũng đừng nên hy sinh quá nhiều. Vì bạc bẽo nhất là lòng người, tàn nhẫn nhất cũng từ lòng người mà ra. Món đầu tư rủi ro nhất là vào lòng người, bởi lúc tổn thương chỉ có bạn là người đau lòng nhất

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