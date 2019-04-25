Dù là bất cứ loại tình cảm nào, phụ nữ cũng đừng hy sinh quá nhiều

Phụ nữ yêu 25/04/2019 05:30

Với phụ nữ, dù là bất cứ loại tình cảm nào cũng đừng nên hy sinh quá nhiều. Vì bạc bẽo nhất là lòng người, tàn nhẫn nhất cũng từ lòng người mà ra. Món đầu tư rủi ro nhất là vào lòng người, bởi lúc tổn thương chỉ có bạn là người đau lòng nhất

Với tình cảm, người ta có thể nói cho đi ắt được nhận lại, nhưng không phải ai được nhận cũng muốn và tình nguyện cho đi. Cuộc sống này, bạn có thể đối tốt không đắn đo với một người cũng không chắc chắn rằng bạn được họ xem trọng. Bạn hy sinh, chịu đựng vì họ cũng không có nghĩa là họ sẽ tình nguyện thay đổi vì bạn. Thực tế chính là như vậy, lòng người cho đi không hẳn là nhận lại được lòng người. Đôi khi, bạn muốn làm người chân thành đó là việc của bạn, tốt đẹp người ta nhận, cực khổ tự bạn chịu.

Với phụ nữ, dù là bất cứ loại tình cảm nào cũng đừng nên hy sinh quá nhiều. Vì bạc bẽo nhất là lòng người, tàn nhẫn nhất cũng từ lòng người mà ra.

Dù là bất cứ loại tình cảm nào, phụ nữ cũng đừng hy sinh quá nhiều - Ảnh 1
Vì bạc bẽo nhất là lòng người, tàn nhẫn nhất cũng từ lòng người mà r - Ảnh minh họa: Internet

Có khi bạn nghĩ người đàn ông bạn yêu thương chung chăn gối bao năm đi đâu cũng sẽ giữ lòng vì bạn. Bạn tin rằng dù là trong hoàn cảnh nào, họ cũng sẽ quý trọng bạn. Nhưng lòng người đâu có đơn giản như bạn nghĩ, nông sâu thế nào làm sao bạn nhìn thấu hết.

Có lúc bạn nghĩ những ai bạn đối tốt cũng sẽ quý trọng bạn. Bạn tin rằng dù thế nào, họ cũng không phản bội bạn. Nhưng bạn đâu thể biết liệu họ có suy nghĩ như bạn?

Bạn cứ đối đãi với họ bao dung, nhường nhịn không cần so đo, tính toán. Theo thời gian, với bạn đó sẽ trở thành một thói quen yêu thương, nhưng với đối phương, người ta sẽ xem hy sinh của bạn là đương nhiên mà không còn quý trọng. Càng nhận được nhiều, con người sẽ càng không biết mình có nhiều.

Dù là bất cứ loại tình cảm nào, phụ nữ cũng đừng hy sinh quá nhiều - Ảnh 2
Lòng người đâu có đơn giản như bạn nghĩ, nông sâu thế nào làm sao bạn nhìn thấu hết - Ảnh minh họa: Internet

Đến một lúc, khi bạn không còn có thể nhường nhịn họ, họ lại trách bạn thay đổi. Khi bạn không thể hy sinh thêm, họ sẽ quên hết mọi thứ bạn đã vì họ mà cố gắng. Con người chính là như vậy, khi nhận quá nhiều, nhận không phải nghĩ, họ sẽ quên đi phải cho đi. Còn với bạn, bạn hy sinh càng nhiều, càng không cần ghi nhận đáp lại thì càng thiệt thòi.

Phụ nữ ở đời làm một người vợ, người mẹ tốt là điều khó khăn. Nhưng đừng lấy chữ “tốt” và “hy sinh” để tự làm khổ chính mình. Bạn có thể thật lòng nhưng phải nhận lại được chân tình. Đừng cho không hy sinh và cố gắng của mình cho người khác để họ xem nhẹ. Cũng đừng để lòng dạ tốt đẹp của bạn trở thành cơ hội để người khác thương tổn bạn.

Trong cuộc đời này, dù là tình yêu, tình bạn hay những mối quan hệ xung quanh, bạn cũng đừng mang kỳ vọng quá cao. Vì càng kỳ vọng bạn càng dễ thất vọng, càng hy sinh bạn càng không thể buông bỏ. Món đầu tư rủi ro nhất là vào lòng người, bởi lúc tổn thương chỉ có bạn là người đau lòng nhất.

Dù là bất cứ loại tình cảm nào, phụ nữ cũng đừng hy sinh quá nhiều - Ảnh 3
Món đầu tư rủi ro nhất là vào lòng người, bởi lúc tổn thương chỉ có bạn là người đau lòng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ, dù là ai, kể cả người bạn yêu nhất, cũng đừng nghĩ hy sinh sẽ đổi lại được tận tụy tương xứng. Hy sinh của bạn chỉ bạn rõ, còn lòng người bạn cũng không nhìn thấu. Sống ở đời không thể ích kỷ, nhưng hãy biết bảo vệ con tim chân thành của mình. Yêu thương cũng có giới hạn, lương thiện cũng vừa đủ, hy sinh cũng phải cho người xứng đáng.

Phụ nữ sống đối với con người hay sự việc cũng chỉ nên dốc sáu bảy phần là đủ. Dù là yêu thương, bao dung, thứ tha cũng hãy chừa lại vài phần để trân quý chính mình. Để nếu gặp phải người không thật lòng với mình, bạn cũng không cảm thấy mất tất cả.

8 điều phụ nữ tuyệt đối không hy sinh vì tình yêu

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Phụ nữ có thể cho đi mọi điều để nhận lại được điều tương tự từ người đàn ông mình yêu. Dù vậy, đừng bao giờ hy sinh những điều này, vì chưa chắc đối phương đã cảm kích, nhưng bản thân phụ nữ trước hết đã thiệt thòi.

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