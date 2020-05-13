Tự ‘biến’ mình thành 3 kiểu người này, phụ nữ sống không có ngày ngẩng cao đầu

Phụ nữ yêu 13/05/2020 05:21

Sướng khổ ở đời là do bạn tự định đoạt lấy. Người phụ nữ khôn ngoan không tự biến mình trở thành 3 kiểu người sống không thể ngẩng cao đầu này.

Người phụ nữ khôn ngoan "sống chết" cũng không để bản thân trở thành một trong ba kiểu phụ nữ này.

Người thứ ba

Sai lầm lớn nhất của phụ nữ trong tình yêu là trở thành người thứ ba. Khi bạn muốn hủy hoại gia đình của một người phụ nữ khác, cũng là lúc bạn đang tự hủy hoại chính mình. Không có định nghĩa hạnh phúc nào xây nên từ đổ vỡ của người khác. Khiến người khác tổn thương, bạn cũng phải trả một cái giá không hề rẻ.

Khi chấp nhận trở thành người thứ ba, nhiều phụ nữ chỉ cảm thấy được đàn ông cưng chiều, chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ ba người. Nhưng đồng thời, phụ nữ cũng đang để mình vào vị trí không có quyền lợi pháp lý, càng không được công nhận danh phận, hay đảm bảo cho lòng chung thủy, trách nhiệm của đàn ông.

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Sai lầm lớn nhất của phụ nữ trong tình yêu là trở thành người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm đầu tiên của một người đàn ông tốt là sự chung thủy. Đàn ông không chung thủy với vợ thì dù trước đó có từng tử tế thế nào cũng là người đàn ông không đáng tin tưởng. Hơn hết mọi khuyết điểm, sai lầm của đàn ông, ngoại tình là điều không bao giờ đáng được tha thứ.

Không chỉ vậy, phụ nữ yêu đàn ông có vợ là tự coi rẻ bản thân, muôn đời không xóa được vết nhơ phá vỡ gia đình người khác. Và một người đàn ông tốt sẽ không bao giờ chấp nhận người phụ nữ từng làm người thứ ba.

Người phản bội

Đàn ông ngoại tình đáng lên án, phụ nữ ngoại tình lại càng không nhận được cảm thông. Đàn ông phản bội vợ vẫn tìm được đường về, chứ đàn bà ngoại tình thì chỉ có đi biền biệt.

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Phụ nữ tự biến mình thành kẻ phản bội chính là đánh mất giá trị, con cái và cả hạnh phúc sau này của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, đức hạnh là điều quý giá nhất. Đó là thước đo nhân phẩm, là phúc đức để phụ nữ tạo dựng cho con cháu đời sau. Phản bội chồng, không giữ được chung thủy trong hôn nhân, đức hạnh của phụ nữ cũng không còn. Người đời sẽ không tìm hiểu vì sao bạn ngoại tình, bạn đã chịu tổn thương thế nào, họ chỉ có một ánh mắt lên án và không khoan nhượng.

Phụ nữ tự biến mình thành kẻ phản bội chính là đánh mất giá trị, con cái và cả hạnh phúc sau này của bản thân. Không người đàn ông nào có thể chấp nhận một người phụ nữ từng ngoại tình. Họ không chỉ thiếu lòng tin, mà còn xem thường.

Phụ thuộc người khác

Một người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ để bản thân phụ thuộc vào người khác. Họ cần sự giúp đỡ, nhưng không dựa dẫm vào bất cứ ai, dù là về tình cảm hay vật chất. Bởi một khi sống dựa vào người khác, phụ nữ sẽ vô thức đánh mất bản thân.

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Một người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ để bản thân phụ thuộc vào người khác - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống không dễ dàng, nhưng chỉ có khi độc lập phụ nữ mới sống dễ dàng hơn. Phụ nữ sống phải có hai từ “tự do”, là tự lo và tự mình. Khi tự lo được cho mình, tự chịu trách nhiệm với bản thân thì phụ nữ mới có được sự bình đẳng, tự quyết định cuộc đời của mình.

Kỳ thực, cuộc đời của phụ nữ hạnh phúc hay bất hạnh, một phần là do bản thân quyết định. Duyên số, vận mệnh chỉ là an bài ban đầu của tạo hóa, còn bạn đi thế nào, chọn lựa ra sao đều là quyết định của bạn. Nhưng dù có làm điều gì, trở thành người thế nào, cũng hãy quý trọng bản thân đầu tiên. Chỉ cần bạn không để mình trở nên kém giá trị, thì dù ở đâu, là ai, bạn vẫn có quyền ngẩng cao đầu. Một người phụ nữ không cần cúi đầu để sống thì không thẹn với lòng, chỉ đợi hậu vận viên mãn tìm đến.

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Chắc hẳn các mẹ đã từng nghe câu “có không giữ, mất đừng tìm”. Vậy thì, khi đã có được người chồng yêu thương, quan tâm mình thì bạn nên nghĩ cách để giữ anh ấy thật chặt bên mình

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