Trên đời này có 3 loại cô đơn, đáng sợ nhất là loại thứ 2

Phụ nữ yêu 18/11/2019 05:18

Phụ nữ cô đơn thường có 3 loại, trong đó loại thứ 2 là đáng sợ nhất. Chẳng ai muốn mình cô đơn, nhưng liệu bạn có nằm trong số này?

Phụ nữ cô đơn trên đời này thường có 3 kiểu, bạn có nằm trong số đó?

Dạng cô đơn thứ nhất chính là vẫn chưa thể tìm được tình yêu dành cho mình, không yêu ai, cũng không ai yêu mình. Quả thật, đây là dạng cô đơn khiến phụ nữ bất lực nhất. Không phải vì chán ghét tình yêu hay hôn nhân mà thật sự không thể tìm được đối tượng thích hợp.

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Phụ nữ cô đơn vì chưa tìm được người dành cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng thật sự, kiểu đàn bà cô đơn thế này lại có phần may mắn. Có thể họ vẫn đang đợi một nửa của mình, chỉ là đến muộn, chỉ là chưa gặp. Và biết đâu, người duy nhất ấy cũng là người phù hợp nhất dành cho họ. Kiểu phụ nữ này sẽ không phải trải qua nhiều mối tình, với những dai dẳng tổn thương vì tình yêu chưa đúng.

Dạng cô đơn thứ hai là có một người đàn ông bên cạnh nhưng phụ nữ vẫn luôn không được thấu hiểu. Phụ nữ chịu cô đơn thế này lại thường có hai kiểu. Một là phần lớn đều mang trái tim đa sầu đa cảm, suy nghĩ nhiều mà dễ buồn phiền. Có khi mọi chuyện không quá nghiêm trọng như họ nghĩ, nhưng chỉ vì nhạy cảm mà trở thành bi kịch.

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Phụ nữ cô đơn vì không được thấu hiểu trong tình yêu hay hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Và hai là họ đã chọn sai người bạn đồng hành. Dù họ yêu người đàn ông này nhưng anh ấy lại không yêu họ đủ nhiều để lắng nghe và thấu hiểu họ. Trong tình yêu hay hôn nhân, có một loại bất hạnh gọi là hai người ở bên nhưng lại cô đơn vô cùng. Vì thiếu yêu thương nên không gắn kết và đồng hành.

Và cuối cùng, dạng thứ ba là lựa chọn chủ động của nhiều người, chính là muốn được cô đơn. Dạng này có thể vì chờ đợi một người không xứng đáng mà chấp nhận cô đơn. Nhưng thật ra, người dành cho mình sẽ không để mình phải chọn cô đơn. Không có chân thành nào có thể cảm hóa được trái tim một người không có tình cảm. Đôi khi, bớt cố chấp, bớt lầm tưởng, có chăng bản thân mới thôi buồn khổ.

Hoặc là, đây là những người phụ nữ thích được cô đơn. Sau một biến cố nào đó trong tình yêu hay hôn nhân, họ chọn cô đơn là người bạn đồng hành, thay vì là đàn ông. Có thể niềm tin vào tình yêu của họ đã không còn, họ cảm thấy một mình rất tốt, rất thoải mái.

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Đôi khi, hãy cứ tận hưởng sự cô đơn, vì sẽ chẳng biết được lúc nào tình yêu sẽ đến thật nhanh, bạn nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Người ta có thể nói phụ nữ trên đời này đẹp nhất, quyến rũ và thu hút khi không thuộc về ai. Nhưng phụ nữ hạnh phúc nhất khi thuộc về đúng người. Tình yêu là một điều đẹp đẽ đáng để phụ nữ mong đợi, đáng để thử thách dù là bao nhiêu lần. Bởi phụ nữ đẹp nhất là người hạnh phúc nhất.

Nhưng dẫu sao, cuộc đời phụ nữ sướng hay khổ cũng là do bạn chọn. Cô đơn mà lòng thanh thản thì vẫn hơn chung đôi mà khổ tâm dai dẳng. Biết mình thích hợp với điều gì nhất, hay buông bỏ đúng lúc mới là người đàn bà bản lĩnh.

Dù bạn là người phụ nữ cô đơn vì điều gì thì cũng đều có niềm đau, có nỗi buồn, hay vài phút chốc chạnh lòng. Nhưng bạn hãy nhớ, đàn bà bản lĩnh nhất là người có thể xem cô đơn là một người bạn. Dù là có người đồng hành cùng, hay đã lỡ chọn sai người gửi gắm, thì cô đơn vẫn luôn giúp đàn bà mạnh mẽ và kiên cường hơn. Và đừng quên, dù bạn là ai, bạn vẫn không đơn độc, vẫn còn những người yêu thương và mong muốn bạn hạnh phúc.

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