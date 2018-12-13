Trên đời này có 3 kiểu phụ nữ đẹp, dù bạn là ai thì đều thuộc một trong số đó

Phụ nữ yêu 13/12/2018 05:30

Phụ nữ ở đời không bao giờ được ngừng xinh đẹp. Bằng mọi giá, hãy xinh đẹp theo cách của mình. Phụ nữ cũng như hoa, một là khiến người khó quên hương thơm, hai là làm lòng người say đắm sắc màu. Đã là hoa thì chẳng bao giờ xấu, đã là hoa thì nhất định được nâng niu.

Trên đời này nếu nói về một chữ “đẹp”, phụ nữ có thể chia làm 3 dạng.

Một là người phụ nữ cực kì xinh đẹp, họ đẹp nổi bật đến cả thế giới đều ngưỡng mộ, ngắm nhìn và muốn có được họ. Như một cô nàng hoa hậu đứng trên hết mọi định nghĩa cái đẹp thì rõ ràng nét đẹp của họ như một điều đương nhiên được công nhận. Họ đẹp chỉ vì họ đẹp, đẹp chẳng cần lý giải. Phụ nữ như họ sở hữu nét đẹp mang tính chinh phục và dễ nhìn thấy nhất. Là phụ nữ đẹp vì được tạo hóa ưu ái.

Trên đời này có 3 kiểu phụ nữ đẹp, dù bạn là ai thì đều thuộc một trong số đó - Ảnh 1
Phụ nữ như họ sở hữu nét đẹp mang tính chinh phục và dễ nhìn thấy nhất. Là phụ nữ đẹp vì được tạo hóa ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

Dạng phụ nữ thứ 2 chính là phụ nữ đẹp từ trí tuệ và tâm hồn. Đây là nét đẹp đầy bản năng khiến người đối diện dễ khuất phục nhất. Họ đẹp từ chính sâu trong cốt lỗi. Như cách người ta khen một cuốn sách bán chạy nhất mà chẳng cần một cái bìa thật xuất sắc. Như một cành hoa chỉ cần ngát hương đến mức người ta chẳng còn nhớ dáng hình nó liệu có tầm thường hay không. Chính nét đẹp từ nội hàm đủ sức lan tỏa ra thần thái, khí chất và cả sức thu hút ở họ. Đó là người phụ nữ đẹp vì nội hàm.

Trên đời này có 3 kiểu phụ nữ đẹp, dù bạn là ai thì đều thuộc một trong số đó - Ảnh 2
Chính nét đẹp từ nội hàm đủ sức lan tỏa ra thần thái, khí chất và cả sức thu hút ở họ. Là đàn bà đẹp vì nội hàm - Ảnh minh họa: Internet

Và dạng thứ 3 là người phụ nữ đẹp trong mắt chính họ và người họ yêu. Đây sẽ là dạng phụ nữ đẹp đơn thuần và giản dị nhất. Kiểu phụ nữ này có thể thật bình thường, im lìm chẳng nổi trội trong đám đông nhưng lại nổi bật theo một cách thật riêng. Định nghĩa đẹp ở người phụ nữ này chính là phải tự tin và xứng đáng được yêu thương. Không phải phụ nữ đẹp mới có thể tự tin, mà là phụ nữ tự tin mới có thể trở thành phụ nữ đẹp. Không phải phụ nữ đẹp rồi mới hạnh phúc, mà phụ nữ hạnh phúc mới là phụ nữ đẹp. Vì tôi yêu bản thân mình nên chính tôi sẽ xinh đẹp hơn mỗi ngày. Hay vì anh ấy yêu tôi, tôi xứng đáng được yêu nên tôi luôn xinh đẹp trong mắt anh ấy. Đây là người phụ nữ đẹp vì được yêu thương.

Trên đời này có 3 kiểu phụ nữ đẹp, dù bạn là ai thì đều thuộc một trong số đó - Ảnh 3
Không phải phụ nữ đẹp rồi mới hạnh phúc, mà phụ nữ hạnh phúc mới là phụ nữ đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, khái niệm một người phụ nữ đẹp thường nhiều người chỉ hạn đẹp ở nhan sắc và tài năng. Nhưng một chữ “đẹp” đã đủ sức bao hàm hết tất thảy tất cả phụ nữ. Vì bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể trở thành phụ nữ đẹp. Nếu không để người khác ngắm nhìn thì chính mình phải thấy hài lòng. Đã là phụ nữ thì nhất định sẽ đẹp, nếu bạn biết cách, nếu bạn biết đúng giá trị của mình.

Phụ nữ ở đời không bao giờ được ngừng xinh đẹp. Bằng mọi giá, hãy xinh đẹp theo cách của mình. Phụ nữ cũng như hoa, một là khiến người khó quên hương, hai là làm lòng người say đắm sắc màu. Đã là hoa thì chẳng bao giờ xấu, đã là hoa thì nhất định được nâng niu.

Trên đời này có 3 kiểu phụ nữ đẹp, dù bạn là ai thì đều thuộc một trong số đó - Ảnh 4
Bằng mọi giá, hãy xinh đẹp theo cách của mình - Ảnh minh họa: Internet

Và chỉ khi biết mình đẹp, phụ nữ mới có một cuộc đời ý nghĩa hơn. Phụ nữ đẹp không thiệt thòi, phụ nữ đẹp luôn có quà, và phụ nữ đẹp chẳng khóc vì điều vô nghĩa. Đặc quyền của phụ nữ là làm đẹp, thế thì nhất định phải đẹp. Nếu mắt không đẹp thì môi sẽ đẹp. Nếu ngoại hình chưa đẹp thì tâm hồn khí chất sẽ đẹp. Nếu chẳng ai thấy mình đẹp thì chính mình cũng phải thấy mình đẹp trong mắt người mình thương. Đàn bà đẹp và thấy mình đẹp không bao giờ là thừa, là vô ích.

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