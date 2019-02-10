Trên đời có những kiểu đàn ông chỉ nên… ngắm mà không nên đụng

Đàn ông hiếu thảo với mẹ thật tốt, nghe lời và làm theo lời mẹ cũng không sai. Nhưng nếu anh ta chuyện gì cũng chỉ biết nghe theo mẹ, để mẹ quyết định, thậm chí là vì lời nói của mẹ mà hành hạ, khiến em tổn thương thì phải tránh xa anh ta ngay. Vì thứ nhất, em không cần phải đứng giữa sự đắn đo chọn lựa của anh ta và mẹ. Một người đàn ông xứng đáng dành cho em phải biết bảo vệ em. Và thứ hai, em sinh ra là để được yêu thương và nâng niu, em không phải là thứ để người khác đem ra so sánh, đắn đo giữa bảo vệ hay bỏ rơi.

Người đàn ông này sẽ thương tổn em, một lần và nhiều lần sau đó. Nếu em nghĩ mình đủ sức tha thứ, cũng có thể đó. Nhưng xin em hãy nghĩ lại đi, khi người ta có thể xin lỗi em nhiều lần vì một chuyện thì chính là đã không còn biết mình sai ở đâu. Một lời hứa có thể nói nhiều lần thì chính là không có khả năng thực hiện. Em cứ gật đầu và tha thứ một cách máy móc để giữ một người ở lại. Còn người ta thì luôn nghĩ rằng em chẳng bao giờ có thể lắc đầu từ chối. Để hết lần này đến lần khác họ bỏ rơi em, người đau lòng nhất sẽ luôn chỉ có em. Và em phải nhớ, dạng đàn ông thế này có thể bỏ rơi em thì sẽ còn biết cách tổn thương em nhiều lần hơn nữa.

Thanh xuân và cơ thể này là của riêng em và cha mẹ em, hoàn toàn không phải của ai khác. Người đàn ông đó là ai, là người đạo mạo vẻ trượng phu, là người em có chút cảm tình, hay là kẻ nổi tiếng ra oai gì… cũng hãy tránh xa anh ta.

Và nếu người đàn ông ấy chọn bỏ rơi em thì cứ quay đầu và đừng bao giờ gặp lại anh ta nữa. Em chẳng cần phải nói nhiều, bởi anh ta yêu mẹ không sai và em chọn ra đi cũng hoàn toàn đúng.

Phụ nữ đều như hoa, đẹp khi xuân thì đương rộ, cạn hương sắc khi đã hết thời hết tuổi. Thế thì em phải chọn cho mình người đàn ông có thể bên em suốt đời, qua hết mùa hoa nở, đến tận lúc hoa úa tàn. Xuân thì có đó rồi cũng mất đó, sao em lại dành cho kẻ chỉ xem em là tạm bợ qua đường? Rồi em lại khóc vì anh ta, khổ đau vì không được trân trọng, có đáng không em?

Xuân thì có đó rồi cũng mất đó, sao em lại dành cho kẻ chỉ xem em là tạm bợ qua đường? - Ảnh minh họa: Internet

Những tên đàn ông chỉ cần em vài phút trên giường thì em cứ phải gạt phăng hắn ta ra khỏi đời mình. Đàn ông thèm thuồng tình dục trên đời này nhiều lắm, đừng lấy mình ra làm trò giải khuây dục vọng cho những kẻ đó. Người em tìm phải là người đàn ông chân thành yêu thương em dù là khi trên giường hay bước xuống giường.

Một gã đàn ông điên cuồng vì em

Trên đời này, cái gì vừa đủ mới tốt, tình yêu cũng vậy. Nếu em gặp phải một kẻ yêu em điên cuồng bất chấp tất cả thì nhất định phải cẩn trọng. Khi một kẻ lấy tình yêu dành cho em thành vũ khí để hại người khác, liệu có đáng để em tự hào và tin tưởng? Một kẻ yêu em bằng một tình yêu điên cuồng thì đã mang sẵn một thái độ, một tính cách điên cuồng. Và họ nghĩ họ đã vì em mà yêu như thế, thì em phải trả lại đủ để họ thấy hài lòng. Nhưng em ơi, tình yêu đâu phải hành hạ và đòi hỏi, em đâu cần người đàn ông như thế. Dù là yêu ai, em cũng phải có cuộc sống và các mối quan hệ của mình, thoải mái khi vui, và đôi khi say mèm khi buồn. Em có quyền sống mà không cần một người đàn ông nào kiểm soát mình đúng sai.

Em có quyền sống mà không cần một người đàn ông nào kiểm soát mình đúng sai - Ảnh minh họa: Internet

Em biết không, phụ nữ Pháp luôn quan niệm họ không bao giờ xem chồng là tất cả, và đương nhiên họ cũng không để chồng kiểm soát cuộc sống của họ. Cứ nhìn họ luôn xinh đẹp như thế mà em phải học hỏi thôi. Tình yêu là phải làm mình đẹp lên vì hạnh phúc, nhớ nhé em!

Một kẻ nói yêu em mà vẫn “đứng núi này trông núi khác”

Họ thương em đã đủ chưa, đã tốt với em đủ chưa mà còn đòi thương kẻ khác? Những người đàn ông như thế em cứ bước qua mà đừng nhìn lại. Còn nếu em đã lỡ yêu thương anh ta thì hãy nghĩ xem tình yêu của mình có đủ sức đổi thay một con người? Như một sự đánh cược, em thắng em hạnh phúc, nhưng nếu em thua em vẫn phải có một đường lui cho mình. Em có quyền thử, chỉ là hãy đảm bảo mình không chênh vênh khi biết kết quả.

Em phải biết một người chỉ nói thương em khi ở gần, lúc xa rồi lại mềm lòng với người phụ nữ khác thì liệu có ngày em sẽ bị phản bội không? Khi ấy, em có chấp nhận để thứ tha và tin tưởng trong lo sợ không? Dù rằng anh ta yêu em đó nhưng nếu tình yêu nửa vời dễ rung động vì người khác thì liệu có trưởng thành để em gửi gắm? Tình yêu của kẻ này chỉ mới là thứ tình cảm của một đứa con trai tập làm đàn ông em ơi!

Em phải biết một người chỉ nói thương em khi ở gần, lúc xa rồi lại mềm lòng với người phụ nữ khác thì liệu có ngày em sẽ bị phản bội không? - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế mới nói, trên đời này có những người đàn ông em chỉ nên ngắm mà đừng dại đụng vào, chỉ nên vui cười chứ đừng nghĩ gắn bó lâu dài. Em chọn một người để yêu và trân trọng em, chứ đừng lấy người chỉ đem khổ đau em chịu nhé!