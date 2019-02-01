Phũ nhưng thật: Đàn ông nào cũng làm một trong những việc này sau lưng vợ

Phụ nữ yêu 01/02/2019 05:30

Dù phũ phàng khiến chị em chua chát nhưng sự thật là đàn ông nào cũng từng làm một trong những việc này sau lưng vợ!

Đàn bà cứ cả đời nhẹ dạ tin lời chồng giảo hoạt thì chỉ có chuốc thiệt thòi, cay đắng. Bởi đàn ông lắm người ngọt ngào trước mặt vợ bao nhiêu thì sau lưng lại dối gian toàn chuyện tày trời. Dù phũ phàng khiến chị em chua chát nhưng sự thật là đàn ông nào cũng từng làm một trong những việc này sau lưng vợ!

Có mối quan hệ mờ ám

Đàn ông thường là những kẻ đa tình tham lam, như loài ong thích mật ngọt. Trước cái đẹp, điều cám dỗ, đàn ông nào cũng dễ động lòng lung lay. Bởi người ta thường nói, mỗi người đàn ông đều tiềm tàng dòng máu bội phản, người bản lĩnh thì làm chủ được mình, kẻ kém cỏi thì ngã theo dòng cám dỗ.

Phũ nhưng thật: Đàn ông nào cũng làm một trong những việc này sau lưng vợ - Ảnh 1
Trước cái đẹp, điều cám dỗ, đàn ông nào cũng dễ động lòng lung lay - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông dù đã có vợ con vẫn lén lút ngoại tình sau lưng vợ. Hay dù có là đưa đẩy, chọc ghẹo, hay chưa lên giường nghiêm trọng nhưng vẫn là không trọn lòng với gia đình. Những hành động đó chẳng khác nào tự tay đàn ông nhen nhóm ngọn lửa thiêu rụi gia đình mình?

Bởi thế, vợ khôn ngoan thì đừng đặt hết lòng tin vào chồng, lúc cũng nên có một đường lui cho bản thân. Để nếu một mai chuyện chẳng ngờ ập đến, đau lòng mấy cũng không tuyệt vọng cùng đường. Đừng nghĩ đàn ông bên ngoài tử tế đàng hoàng thì không biết ngoại tình. Dù sao thì phụ nữ cũng đâu thể thấy hết sau lưng mình họ sẽ làm những chuyện gì. Tốt nhất vẫn là bảo vệ mình, chuyện gì đến cũng không quá đáng sợ.

Nói về người phụ nữ khác

Đây thật sự là những gì đàn ông có thể bàn tán với nhau khi gặp mặt mà phụ nữ chẳng hay biết. Cũng như phụ nữ hay nói với nhau về con cái, thở than chồng, cuộc sống gia đình thì đàn ông sẽ nói về những cô nàng nóng bỏng nuột nà. Đây có thể là những người nổi tiếng, cô đồng nghiệp thân quen, hay chỉ là cô nàng nào đó chỉ tình cờ đi ngang qua họ.

Phũ nhưng thật: Đàn ông nào cũng làm một trong những việc này sau lưng vợ - Ảnh 2
Cũng như phụ nữ hay nói với nhau về con cái, thở than chồng, cuộc sống gia đình thì đàn ông sẽ nói về những cô nàng nóng bỏng nuột nà - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ đừng nghĩ đàn ông gặp nhau chỉ nói chuyện chính trị làng nước xa xôi. Họ hay nói về phụ nữ, thậm chí là chuyện gối chăn vợ chồng. Và nếu tình cờ vợ nghe được cũng đừng quá bất ngờ.

Giấu “quỹ đen”

Phụ nữ tin chồng thường nghĩ tiền chồng đưa hàng tháng là toàn bộ những gì chồng kiếm được. Nhưng thật ra, đàn ông nào cũng muốn giữ một khoản riêng mà vợ không biết. Họ thường dùng số tiền này vào những việc không muốn vợ biết hay khó mở lời với vợ.

Phụ nữ nghe qua thì cũng không thấy quá nghiêm trọng. Nhưng thực tế nếu đàn ông có tiền trong người thì rất dễ ăn chơi và vướng vào ngoại tình. Dù sao, vợ vẫn nên kiểm soát tài chính của chồng một cách khéo léo nhất.

Phũ nhưng thật: Đàn ông nào cũng làm một trong những việc này sau lưng vợ - Ảnh 3
Đàn ông nào cũng muốn giữ một khoản riêng mà vợ không biết - Ảnh minh họa: Internet

Kể xấu vợ, than chán vợ

Phụ nữ có tiếng là hay chê chồng, than thở về chồng nhưng người vợ nào cũng hy sinh và đặt chồng con lên trên hết. Riêng đàn ông một khi thốt lên câu chán vợ thì chính là chán vợ thật sự.

Và điều đau lòng là đàn ông khi bước vào hôn nhân thường dễ chán vợ, thậm chí là ước mình chưa bao giờ lấy vợ. Cũng vì bản tính đàn ông thích tự do, không muốn bị ràng buộc thời gian, tiền bạc. Hôn nhân luôn có thể là nơi khiến đàn ông thấy tù túng.

Đương nhiên, đàn ông không thể nói những điều này với vợ mình, đành nói với bạn bè. Nếu tình cờ phụ nữ có biết được cũng đừng quá tự ái hay bất mãn, vì cũng phải có nguyên do đàn ông mới nói thế. Tốt nhất là vợ nên cho chồng khoảng không riêng, đừng quá gò bó với đam mê hay sở thích của họ. Và vợ cũng hãy cùng chồng tìm cách giữ lửa hôn nhân. Là vợ là chồng thì sẽ có lúc chán nhau nhưng nhất định phải tìm cách giảm bớt cảm giác này đi, thay bằng mới mẻ và kiên định hơn trong tình cảm.

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