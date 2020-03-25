Trả lại cho đàn ông những thứ này, phụ nữ sẽ có quãng đời còn lại bình yên tự tại

Có những thứ phụ nữ phải giữ để hạnh phúc nhưng có những thứ nên trả lại hoặc buông bỏ để quãng đường sau này dù đi một mình vẫn bình yên, tự tại.

Người đàn bà bản lĩnh phải có tiền trong tay để không nhờ vả bất cứ ai. Nhất là nhờ sự giúp đỡ của đàn ông. Vì bạn không biết sẽ đánh đổi thứ gì, đối phương sẽ đòi hỏi ở mình những gì để bù đắp cho ân tình đó. Sống ở đời tốt nhất là nên sòng phẳng.

Người phụ nữ khôn ngoan đừng để thiếu nợ tiền bạc của ai, đặc biệt là đàn ông. Hãy làm việc chăm chỉ kiếm tiền để thanh toán sòng phẳng, đừng mắc nợ họ bất cứ thứ gì. Bạn nên nhớ tiền bạc là thứ dễ trả nhất, vì vậy đừng dây dưa khiến bản thân muộn phiền, đối phương coi thường.

Sự giúp đỡ

Người ta giúp đỡ mình, bạn phải tìm cách để trả lại, đó là đạo lý ở đời. Khi đã mang ơn ai, hãy nhớ thật kỹ để trả cho bằng hết. Nhất là đối với những gã đàn ông tệ bạc, bạn càng phải thẳng thắn trả lại sòng phẳng. Vì mắc nợ họ, bạn sẽ cúi đầu và không bao giờ có được cuộc sống thanh thản.

Đừng nợ ân tình của ai, bạn sẽ không khổ - Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất là nên trả hết nợ ân tình cho họ ở kiếp này, để kiếp sau không có cơ hội gặp lại nhau. Người tệ bạc đừng mong gặp gỡ thêm bất cứ lần nào nữa.

Quà cáp

Người đàn bà khôn ngoan phải biết giá trị, nguyên nhân và mục đích khi người ta tặng quà cho mình. Nếu không rõ ràng hãy mang trả lại. Phụ nữ hiện đại đừng ngồi đợi đàn ông mang quà đến tặng mà tự biết mua những món mình thích.

Phụ nữ đừng vội nhận quà cáp từ ai - Ảnh minh họa: Internet

Khi nhận quà từ người khác, bạn đã nợ họ và bắt buộc phải đáp trả bằng cách này hay cách khác. Phụ nữ đừng bán rẻ danh dự bản thân chỉ vì những món quà mà chính bạn có thể tự mua được cho mình.