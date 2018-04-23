Thay vì ganh tị với hạnh phúc của người khác, bạn hãy đọc bài viết này để giúp mình hạnh phúc

Thay vì ganh tị với hạnh phúc của người khác, bạn hãy học cách khiến mình trở nên hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì than thân trách phận rằng số phận quá bất công với mình, bạn chỉ cần học thuộc những điều người hạnh phúc không bao giờ làm dưới đây sẽ thấy đời mình chuyển biến tích cực.

Tất nhiên, đã là con người ai cũng mong muốn mình thật xinh đẹp, có vẻ ngoài hấp dẫn để tự tin hơn khi tiếp xúc với người khác. Chưa kể, vẻ ngoài hút mắt còn là yếu tố giúp bạn dễ dàng có được thiện cảm trong lần đầu gặp gỡ.

Thế nhưng, hạnh phúc của một con người không được quyết định bởi diện mạo. Nó được quyết định bởi quan điểm sống, tinh thần và cách đối nhân xử thế. Bạn không xinh đẹp, không quá giỏi giang nhưng chỉ cần hài lòng với những gì mình đang có, vui vẻ với mọi người và yêu thương chính mình thì bạn đã đủ hạnh phúc hơn những người luôn tự ti về diện mạo của mình.

Những hận thù, hờn ghen sẽ khiến bạn mãi sống trong u mê, hằn học với người - Ảnh minh họa: Internet

“Thù dai”

Những người chấp mê bất ngộ sẽ tự rước khổ đau, phiền muộn vào người. Thay vì “chuyện gì qua hãy để nó qua đi” họ lại ghim sâu những hằn thù, bực dọc và tức tối trong lòng và trừng phạt đối phương bằng sự lặng thinh, lạnh lùng.

Khi “thù dai” đến mức dù đối phương đã “xuống nước” làm lành nhưng vẫn không thứ tha bạn sẽ chẳng thể có được sự an yên cho mình.

Thiếu quyết đoán

Cơ hội và thời cơ chính là hai thứ hiếm khi lặp lại trong đời mỗi người. Một khi đã đắn đo, bỏ lỡ những quyết định bạn sẽ mất cả đời để hối hận vì sự thiếu quyết đoán của mình. Thế nên, muốn hạnh phúc bạn đừng ngại mạo hiểm để có được bước chuyển tích cực cho cuộc sống của bản thân.

Đàn bà muốn hạnh phúc đừng bao giờ xem mình là nạn nhân của số phận - Ảnh minh họa: Internet

Than thân trách phận

Mỗi khi gặp những chông chênh, thất bại những người biết cách khiến mình trở nên hạnh phúc sẽ xem đó là động lực để phấn đấu vươn lên. Họ hiểu rằng những sai lầm hiện tại sẽ là bài học đắt giá nhất giúp họ tiến đến thành công nhanh hơn. Những người tự biến đời mình trở nên u tối sẽ xem mình là nạn nhân của số phận, họ oán than, hằn học và đổ lỗi cho người khác về những điều không may mình gặp phải.

Luôn lo lắng việc người khác nghĩ gì về mình

Việc đặt nặng những lời đánh giá về mình khiến bạn mãi loay hoay sống vừa lòng người khác. Bạn luôn sợ hãi trước mỗi việc mình làm, sợ người khác khiến mình tổn thương. Thế nhưng bạn ơi, thực chất chẳng ai có thể sống thay đời mình, hà cớ gì bạn phải để tâm. Hãy cứ sống hết mình, làm theo lí lẽ con tim, rồi sau này đời có ra sao thì bạn vẫn có quyền tự hào về những gì mình đã làm.

Bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe của bản thân

“Sức khỏe là vàng”, chỉ cần giữ cho bản thân khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ bạn sẽ nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan, tươi vui ngay lập tức. Ngược lại, phí hoài sức khỏe vào những chuyện vô bổ sẽ khiến tinh thần uể oải, chán nản vô cùng.