Tâm thế của người phụ nữ khôn ngoan khi biết chồng ngoại tình

Phụ nữ yêu 07/06/2019 14:38

Khi phát hiện chồng ngoại tình, khóc được cứ khóc và nên nhớ khóc xong rồi thì hãy mạnh mẽ đối diện. Hãy cho chồng biết bạn không hề yếu đuối, nếu được bạn sẽ tiễn anh ấy đi bằng một nụ cười chúc phúc.

Dưới đây là những tâm thế mà một người phụ nữ thông minh nhất định phải có khi phát hiện chồng ngoại tình, như vậy mới mong an yên cả đời.

Tâm thế của người phụ nữ khôn ngoan khi biết chồng ngoại tình - Ảnh 1
Phụ nữ khôn không đánh ghen - Ảnh minh họa: Internet

Làm chủ cảm xúc

Khi biết chồng ngoại tình, phụ nữ hãy làm chủ cảm xúc của bản thân. Có buồn đến mấy cũng đừng khóc quá lớn hay khóc trước mặt chồng. Đừng giày vò chồng bằng những câu hỏi như “tại sao anh lại phản bội em?”. Bởi anh ấy cũng chẳng thể trả lời bạn được đâu.

Tâm thế của người phụ nữ khôn ngoan khi biết chồng ngoại tình - Ảnh 2
Phụ nữ khôn phải biết tự làm chủ cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Cũng đừng lôi nhau đi đánh ghen, làm lớn mọi chuyện lên để làm mất thể diện của chồng. Người phụ nữ khôn ngoan, tâm phải tịnh để tính toán những tình huống có thể xảy ra. Đừng nổi đóa lên rồi làm những chuyện khiến bản thân phải ân hận.

Tô thêm son, dặm thêm phấn để kiêu hãnh với đời

Cuộc đời phụ nữ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải tự tin và kiêu hãnh. Tô thêm son, dặm thêm phấn và phải thật kiên định trong công việc. Cố gắng bỏ những nỗi đau lại sau lưng để tập trung vào những gì tốt cho mình.

Tâm thế của người phụ nữ khôn ngoan khi biết chồng ngoại tình - Ảnh 3
Phụ nữ lúc nào cũng phải thật xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Nếu việc tận tụy vì chồng không làm bạn cảm thấy vui, không còn ý nghĩa gì nữa thì bỏ đi. Hãy tập trung làm những gì tốt cho mình. Chẳng hạn như kiếm tiền, mua sắm khi cảm thấy chán. Chồng ngoại tình thì cứ mặc kệ anh ấy. Việc của bạn trước tiên là phải xinh đẹp, thứ hai là phải có nhiều tiền và thứ ba đó là kiêu hãnh.

Giữ thể diện cho chồng, nhân tình

Có thể nhiều người sẽ không làm được điều này. Tuy nhiên không đánh ghen, không làm lớn chuyện để giữ thể diện cho chồng và nhân tình là việc nên làm. Bởi khiến hai người đó xấu hổ, bạn cũng chẳng vui hơn đâu.

Tâm thế của người phụ nữ khôn ngoan khi biết chồng ngoại tình - Ảnh 4
Giữ thể diện cho chồng, nhân tình là điều nên làm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu làm mất mặt chồng, bạn cũng sẽ xấu hổ. Còn nếu đánh ghen, bạn có thể gặp rắc rối với pháp luật. Phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối nói không với các loại hình đánh ghen, làm mất mặt người khác.

Người khôn ngoan không bao giờ lấy sự đau khổ của người khác để làm niềm vui, để an ủi bản thân. Hơn nữa, đôi "gian phu dâm phụ" đó không đáng để bạn nhọc lòng đánh ghen. Nên nhớ, người làm chuyện xấu ắt sẽ nhận lại hậu quả ê chề sau này.

Đàn ông ngoại tình gặp trúng những kiểu vợ như thế này sẽ ‘tởn tới già’

Đàn ông ngoại tình gặp trúng những kiểu vợ như thế này sẽ ‘tởn tới già’

Những kiểu vợ dưới đây có thể trị "dứt điểm" tật lăng nhăng của chồng, có cho tiền đàn ông cũng không dám phản bội thêm một lần nào nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình phụ nữ khôn ngoan làm gì khi chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 48 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này