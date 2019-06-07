Dưới đây là những tâm thế mà một người phụ nữ thông minh nhất định phải có khi phát hiện chồng ngoại tình , như vậy mới mong an yên cả đời.

Cũng đừng lôi nhau đi đánh ghen, làm lớn mọi chuyện lên để làm mất thể diện của chồng. Người phụ nữ khôn ngoan , tâm phải tịnh để tính toán những tình huống có thể xảy ra. Đừng nổi đóa lên rồi làm những chuyện khiến bản thân phải ân hận.

Khi biết chồng ngoại tình, phụ nữ hãy làm chủ cảm xúc của bản thân. Có buồn đến mấy cũng đừng khóc quá lớn hay khóc trước mặt chồng. Đừng giày vò chồng bằng những câu hỏi như “tại sao anh lại phản bội em?”. Bởi anh ấy cũng chẳng thể trả lời bạn được đâu.

Tô thêm son, dặm thêm phấn để kiêu hãnh với đời

Cuộc đời phụ nữ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải tự tin và kiêu hãnh. Tô thêm son, dặm thêm phấn và phải thật kiên định trong công việc. Cố gắng bỏ những nỗi đau lại sau lưng để tập trung vào những gì tốt cho mình.

Phụ nữ lúc nào cũng phải thật xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Nếu việc tận tụy vì chồng không làm bạn cảm thấy vui, không còn ý nghĩa gì nữa thì bỏ đi. Hãy tập trung làm những gì tốt cho mình. Chẳng hạn như kiếm tiền, mua sắm khi cảm thấy chán. Chồng ngoại tình thì cứ mặc kệ anh ấy. Việc của bạn trước tiên là phải xinh đẹp, thứ hai là phải có nhiều tiền và thứ ba đó là kiêu hãnh.

Giữ thể diện cho chồng, nhân tình

Có thể nhiều người sẽ không làm được điều này. Tuy nhiên không đánh ghen, không làm lớn chuyện để giữ thể diện cho chồng và nhân tình là việc nên làm. Bởi khiến hai người đó xấu hổ, bạn cũng chẳng vui hơn đâu.

Giữ thể diện cho chồng, nhân tình là điều nên làm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu làm mất mặt chồng, bạn cũng sẽ xấu hổ. Còn nếu đánh ghen, bạn có thể gặp rắc rối với pháp luật. Phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối nói không với các loại hình đánh ghen, làm mất mặt người khác.

Người khôn ngoan không bao giờ lấy sự đau khổ của người khác để làm niềm vui, để an ủi bản thân. Hơn nữa, đôi "gian phu dâm phụ" đó không đáng để bạn nhọc lòng đánh ghen. Nên nhớ, người làm chuyện xấu ắt sẽ nhận lại hậu quả ê chề sau này.