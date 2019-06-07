Đàn ông ngoại tình gặp trúng những kiểu vợ như thế này sẽ ‘tởn tới già’

Phụ nữ yêu 07/06/2019 10:48

Những kiểu vợ dưới đây có thể trị "dứt điểm" tật lăng nhăng của chồng, có cho tiền đàn ông cũng không dám phản bội thêm một lần nào nữa.

Ngoại tình mà có người vợ như thế này, đàn ông sớm muộn gì cũng phải gánh chịu hậu quả ê chề và chắc chắn sẽ bỏ ngay không bao giờ dám léng phéng sau lưng vợ nữa.

Kiểu phụ nữ không biết ghen

Kiểu phụ nữ này ngoài mặt không thể hiện cảm xúc gì khi chồng ngoại tình. Nhưng bên trong lại âm thầm sắp đặt và lên kế hoạch trị chồng. Kiểu người này vô cùng nguy hiểm. Người phụ nữ khóc lóc, kéo nhau đi đánh ghen chẳng đáng sợ bằng người ngoài mặt dửng dưng nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Đàn ông ngoại tình gặp trúng những kiểu vợ như thế này sẽ ‘tởn tới già’ - Ảnh 1
Phụ nữ ghen ngầm, đàn ông nên cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có người vợ như thế này, đàn ông nên cẩn thận vì có thể bạn sẽ “tiêu đời” lúc nào không biết. Bởi bạn không thể lường trước được cô ấy sẽ làm gì. Khi đó, bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề cho tật lăng nhăng, không chung thủy của mình.

Kiểu phụ nữ mạnh mẽ buông bỏ

Đàn ông ơi, không phải người phụ nữ nào cũng yếu đuối đâu. Nếu đã cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản, họ sẽ tự động tìm cách buông bỏ. Khi đó họ chỉ muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt mà thôi.

Đàn ông ngoại tình gặp trúng những kiểu vợ như thế này sẽ ‘tởn tới già’ - Ảnh 2
Phụ nữ mạnh mẽ buông bỏ, đàn ông sẽ cảm thấy sợ hãi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên nhớ không có gì đáng sợ bằng sự nhẫn tâm, tuyệt tình của phụ nữ. Khi vợ đã buông tay, đàn ông sẽ gánh hậu quả ê chề trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng.

Kiểu phụ nữ khóc lóc, cam chịu

Nếu có người vợ như thế này, đố có người đàn ông nào dám ngoại tình. Bởi mỗi ngày phải đối diện với nước mắt của vợ, đàn ông lòng dạ có sắt đá đến mấy cũng sẽ mềm yếu. Hơn nữa, khi có người vợ yếu đuối như thế này, đàn ông sẽ càng trở nên e dè và sợ hãi nhiều hơn.

Đàn ông ngoại tình gặp trúng những kiểu vợ như thế này sẽ ‘tởn tới già’ - Ảnh 3
Phụ nữ cam chịu, đàn ông càng cảm thấy có lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Họ sợ một ngày nào đó vợ sẽ làm chuyện khờ dại, vì vậy mà cánh mày râu phải nghĩ lại trước khi ngoại tình. 

Cuộc đời phụ nữ: Hạnh phúc không phải là lấy được chồng giàu mà là trong túi đầy tiền

Cuộc đời phụ nữ: Hạnh phúc không phải là lấy được chồng giàu mà là trong túi đầy tiền

Cuộc đời phụ nữ chỉ cần ăn no mặc ấm, có một công việc ổn định, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền là tự động hạnh phúc, chẳng cần nhìn sắc mặt ai.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàn ông ngoại tình chồng ngoại tình trị chồng ngoại tình ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 47 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này