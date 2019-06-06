Những thứ gì cướp được từ tay người khác sẽ không tồn tại lâu dài. Đến một ngày nào đó, bạn cũng phải trả giá nặng nề.

Hãy biết một điều rằng thứ gì cũng có hạn sử dụng. Đến tình nghĩa vợ chồng nhiều năm như vậy cũng có hạn thì thứ hạnh phúc nhất thời đó có là gì. Đến đạo nghĩa vợ chồng mà người đàn ông cũng ruồng bỏ, thì tình nghĩa với nhân tình liệu có dài lâu? Kẻ thứ ba chỉ là người thừa trong chuyện tình cảm này - Ảnh minh họa: Internet Khi còn nắm thứ hạnh phúc đó trong tay thì hãy cười thật nhiều đi, kẻ thứ ba ơi! Bởi bạn đâu biết được ngày mai đây, mọi thứ có thể sẽ biến mất chóng vánh. Lòng dạ đàn ông là vậy, khi đã chán rồi, việc rời bỏ là điều rất dễ hiểu.

Kẻ thứ ba đừng nghĩ cướp được chồng của thiên hạ rồi bản thân sẽ hạnh phúc. Vì ông trời sẽ không để những người làm chuyện xấu có cái kết viên mãn đâu. Đến một ngày nào đó, bạn sẽ chịu quả báo cho những gì mình đã gây ra. Hạnh phúc cướp được từ tay người khác sẽ không bền lâu - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời này là vậy, có vay có trả, người làm chuyện xấu chắc chắn sẽ chịu báo ứng. Nếu không muốn bị quả báo thì đừng xen vào hạnh phúc của người khác. Nếu không muốn tiếng xấu theo ngàn đời thì đừng đụng đến chồng của bất cứ người phụ nữ nào. Hạnh phúc của kẻ thứ ba như sợi chỉ mỏng manh. Hôm nay có thể kéo căng nhưng ngày mai sẽ đứt.

Kẻ thứ ba sẽ phải chịu quả báo cho những việc làm của mình - Ảnh minh họa: Internet Kẻ thứ ba nên nhớ hạnh phúc được xây trên nỗi đau của người khác chẳng bao giờ bền lâu. Nếu lấy nỗi đau của người khác làm nụ cười của mình, chắc chắn hạnh phúc của bạn không thể nào tồn tại mãi. Đàn ông là người dễ thay đổi nhất. Nay chán vợ tìm nhân tình, ngày mai đã vội chạy về nhà cười nói bên vợ con. Lòng dạ của họ là thứ khó đoán nhất. Ngoài miệng nói biết bao nhiêu lời hoa mỹ, nhưng lại không thể nào cho bạn một danh phận đàng hoàng. Bởi vì bạn vốn dĩ không quan trọng trong cuộc đời của anh ấy. Cuối cùng đàn ông sẽ chọn quay về với vợ - Ảnh minh họa: Internet Sau tất cả, đàn ông sẽ nhận ra vợ là mái nhà, nhân tình chỉ là cái toilet, lúc cần mới tìm đến. Bạn chỉ có thể trách bản thân quá ngu ngốc và khờ dại khi đã trao niềm tin nhầm người. Cướp chồng của thiên hạ, kẻ thứ ba sẽ gánh chịu những hậu quả khủng khiếp.

Đàn bà không biết ghen, đàn ông nên cẩn thận Đàn bà ghen ngầm còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần người phụ nữ ghen tuông bình thường. Họ như con sư tử thích chứng minh uy quyền của mình bằng một ánh nhìn chứ không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều.

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