Đàn bà ghen ngầm còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần người phụ nữ ghen tuông bình thường. Họ như con sư tử thích chứng minh uy quyền của mình bằng một ánh nhìn chứ không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều.

Nhìn bề ngoài, Thùy là người phụ nữ không biết ghen tuông, khá thoải mái với những mối quan hệ của chồng. Những dịp tiệc tùng bạn bè, những cô gái khác đến mời rượu, nói chuyện với Trung, Thùy đều cười hiền chứ chẳng hoạnh họe gì. Đàn bà ghen ngầm mới đáng sợ - Ảnh minh họa: Internet Bạn bè Trung ai cũng ganh tỵ ra mặt, vì đa số phụ nữ có tính hay ghen. Nhất là vợ của Minh, ngày nào cũng tra tấn hàng ngàn câu hỏi mỗi khi chồng đi làm về trễ. Thậm chí còn ghen với tất cả phụ nữ đến gần chồng.

Minh vô cùng mệt mỏi với tính cách này của vợ. Vì vậy khi thấy vợ Trung hiểu chuyện như vậy, anh khá ghen tỵ. Nghe bạn nói vậy, Trung chỉ cười trừ chứ chẳng biết nói gì. Bởi lẽ chỉ có anh biết rõ nhất về người vợ của mình. Đàn ông đừng mừng vội khi vợ không biết ghen tuông - Ảnh minh họa: Internet Ngoài mặt Thùy không có biểu hiện gì nhiều nhưng thật sự cô ấy không phải dạng vừa đâu. Mới hai tuần trước, cô ấy đã cho chồng một bài học nhớ đời vì tội lả lơi với cô em cùng công ty. Thùy không làm gì quá đáng, chỉ nhẹ nhàng gửi cho cô gái kia một tin nhắn khiến cô ấy tái xanh mặt chẳng còn dám đến gần Trung nữa.

Về phần chồng, Thùy cắt giảm tiền chi tiêu, cơm canh cũng đạm bạc hơn. Suốt một tuần chỉ ăn cơm với rau, tiền chi tiêu không đủ, Trung bắt đầu phát điên với vợ. Khi đó Thùy chỉ nói nhỏ nhẹ rằng: “Nếu không chấp nhận được thì anh có quyền ra ngoài ăn với nhân tình của anh, em không cản”. Phụ nữ đáng sợ nhất là khi ghen mà không thể hiện quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet Thái độ dửng dưng như không của Thùy khiến Trung khá bất ngờ. Vì đưa vợ quản lý hết tiền bạc nên việc ra ngoài ăn uống hay chơi bời là chuyện không thể. Thế nên anh đành chấm dứt mối quan hệ kia. Sau ngày đó, anh thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về vợ của mình. Đàn bà không biết ghen còn nguy hiểm hơn đàn bà ghen lồng lộn gấp trăm lần. Họ như con sư tử không biết khi nào sẽ ăn tươi nuốt sống người chồng của mình khi bị phản bội. Đàn ông đừng thấy vợ hiền mà coi thường - Ảnh minh họa: Internet Ghen tuông là điều mà đàn bà nào cũng có. Có người thể hiện rõ ràng, có người lại giấu giếm khéo léo. Nhưng chung quy người khéo che đậy là người nguy hiểm nhất, đàn ông nên cẩn thận một chút. Đừng làm chuyện gì phản bội họ, nếu không bạn sẽ nhận lại hậu quả vô cùng ê chề.

Mẹ dặn con gái: Đàn ông có chân nên sẽ rời đi bất cứ lúc nào, con không thể giữ họ cả đời Phụ nữ đừng mãi dựa vào chồng mà hãy tự biết làm chủ cuộc đời của mình. Bởi đàn ông có chân, họ sẽ rời bỏ con bất cứ khi nào họ muốn. Đến lúc đó, con chỉ có thể dựa vào mình mà sống tiếp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-khong-biet-ghen-dan-ong-nen-can-than-327086.html